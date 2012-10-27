Тюремный срок Берлускони сокращен с четырех лет до одного по амнистии

Тюремный срок бывшему главе правительства Италии Сильвио Берлускони сократили с четырех лет до 12 месяцев по амнистии, передает Русская служба Би-Би-Си.

Ранее суд Милана признал С.Берлускони виновным по делу о финансовых махинациях в основанной им медиакомпании Mediaset.

Всего по делу о махинациях в Mediaset проходило 11 человек.

Сам С.Берлускони настаивал на своей невиновности, отвергая все обвинения.

Как сообщал УНИАН, согласно решению миланского суда, С.Берлускони был приговорен к четырем годам тюрьмы, а также к выплате налоговой 10 млн евро. Кроме того, С.Берлускони запрещено в течение трех лет занимать государственные должности.

Бывшего премьер-министра Италии, владельца крупнейшей медийной группы Mediaset, признали виновным в покупке телевизионных прав на ряд американских фильмов посредством оффшорных фирм и дальнейшей фальсификации документов об оплате для уклонения от налогов.

С.Берлускони грозит также три года тюрьмы за сексуальную связь с несовершеннолетней и ещё 12 лет – по обвинению в превышении должностных полномочий.