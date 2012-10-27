Хиллари Клинтон уйдет в отставку после президентских выборов

Госсекретарь США Хилари Клинтон уйдет в отставку после президентских выборов.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», об этом Х.Клинтон заявила в интервью газете «Вашингтон Пост».

Впрочем, лично с главной государства Бараком Обамой она этот вопрос не обсуждала.

Ранее американская пресса писала, что политик может остаться на своем посту на второй срок из-за громкого скандала с убийством посла США в Ливии.

Сама Х.Клинтон несколько раз говорила, что не хочет оставаться госсекретарем еще на 4 года, но однажды не исключила и другого поворота событий.