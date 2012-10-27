Яцуба считает преждевременным переход Севастополя на «традиционное местное самоуправление»

Председатель Севастопольской горгосадминистрации Владимир Яцуба считает преждевременным переход на «традиционные структуры местного самоуправления», предусматривающие, прежде всего, избрание городского головы прямым голосованием.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

По словам В.Яцубы, такой вариант грозит потерей определенного Конституцией Украины специального статуса Севастополя и, как следствие, ухудшением финансового состояния региона.

В.Яцуба отметил: «Когда мы слышим перечисление регионов Украины и в конце говорят: «города Киев и Севастополь», то это не просто формулировка, а свидетельство того, что уровень Севастополя - на уровне с городом Киевом. Если же мы сейчас внесем изменения в Конституцию Украины и приобщимся к большой плеяде городов Украины с местным самоуправлением, город де-юре потеряет специальный статус Севастополя».

Кроме того, считает В.Яцуба, очень сложно будет внести изменения в Конституцию. «Потому что если мы будем вносить туда какие-то преференции для Севастополя, то там сидят представители всех регионов, и найдутся аргументы западных и других областей, которые постараются повлиять на этот процесс», - пояснил он.

«Может быть, в будущем, когда расцветет город Севастополь, когда мы обустроим все бухты, когда экономика города будет сама себя обеспечивать, а 900 млн грн не будут приходить из центрального бюджета (в последние годы бюджет города примерно на 2/3 формируется за счет поступлений из госбюджета – УНИАН), тогда, действительно, можно будет перейти на традиционную структуру местного самоуправления», - сказал глава ГГА.

В.Яцуба подчеркнул, что сегодня город имеет возможность напрямую обращаться в Министерство финансов, Госказначейство, «выбивать деньги на дороги и другие нужды».

Когда же, по его словам, Севастополь станет одним из «таких, как все» городов Крыма, «конечно же, на территории Крыма ближе (центральным органам власти – УНИАН) будет Симферополь, а не города, которые находятся дальше».

Поэтому «этот красивый фантик, красивая конфетка на практике окажется, в общем-то, ухудшением финансового состояния бюджета города Севастополя», - сказал В.Яцуба.