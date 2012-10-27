Анонс на 28 октября

* В воскресенье в 4.00 по киевскому времени на территории Украины отменяется действие «летнего времени» путем перевода часовой стрелки на 1 час назад. Переход на «зимнее время» предусмотрен постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины».

* В воскресенье, 28 октября, пройдут выборы народных депутатов Украины, которые впервые с 2002 года проводятся по смешанной системе - 225 народных депутатов избираются по партийным спискам и 225 - в одномандатных избирательных округах.

Согласно законодательству, избирательные участки будут работать в воскресенье с 8-ми часов утра до 20-ти часов.

В выборах принимают участие 87 политических партий, в том числе 21 из них выдвинула 2 тыс. 643 кандидатов по партийным спискам, а 66 партий выдвинули своих кандидатов в депутаты только в одномандатных избирательных округах.

В 225 одномандатных округах на депутатский мандат претендуют 2 тыс. 654 кандидата-мажоритарщика, из которых 1 тыс. 502 выдвинуты партиями и 1 тыс. 152 кандидата баллотируются в Верховную Раду путем самовыдвижения.

Для проведения выборов в Украине созданы 33 тыс. 769 избирательных участков, в том числе – 32 тыс. 188 обычных, 1465 - специальных и 116 - заграничных.

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