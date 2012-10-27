Азаров ожидает, что некоторые министры перейдут в парламент

Премьер-министр Украины Николай Азаров ожидает, что некоторые министры из состава его правительства, которые являются кандидатами в народные депутаты, после выборов перейдут работать в Верховную Раду.

Об этом он сказал в эфире программы «Большая политика с Евгением Киселевым» на телеканале «Интер».

«Естественно, после выборов вполне возможны такие изменения, но они связаны, прямо скажем, не с выборами, а с тем естественным процессом, который произойдет в результате того, что некоторые из наших министров перейдут работать, например в Верховный Совет», - сказал Н.Азаров.

Справка УНИАН. Из 18 членов Кабинета министров кандидатами в народные депутаты являются 8, среди которых министр экономического развития и торговли Петр Порошенко и министр чрезвычайных ситуаций Виктор Балога, баллотирующиеся в одномандатных округах.

В то же время кандидатами от Партии регионов в многомандатном избирательном округе являются Н.Азаров, вице-премьеры: Борис Колесников, Сергей Тигипко, а также министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник, министр юстиции Александр Лавринович, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Близнюк.