Европарламент назвал нелегитимными парламентские выборы в Беларуси

Брюссель. Европарламент считает, что парламентские выборы в Беларуси, которые состоялись 23 сентября, были нелегитимными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в резолюции Европарламента, одобренной вчера большинством депутатов на сессии в Страсбурге. Голосование проводилось путем поднятия рук.

“(Европарламент – УНИАН) сожалеет по поводу того, что парламентские выборы в Беларуси не отвечали многим базовым стандартам ОБСЕ”, - сказано в резолюции.

“(Европарламент – УНИАН) считает, что парламенту, избранному в Беларуси, не хватает демократической легитимности, и Европейский парламент таким образом продолжит свою политику непризнания его как в двусторонних отношениях с Беларусью, так и в рамках Парламентской Ассамблеи ЕВРОНЕСТ (ЕС - страны “Восточного партнерства”)”, - заявили депутаты.

Они осудили факты заключения журналистов как нарушение права граждан на свободу слова; а также высказали сожаление по поводу того, что белорусская власть отказывается предоставлять визы членам Европейского парламента.

Также депутаты Европарламента призвали белорусские власти изменить избирательное законодательство и провести новые свободные и честные выборы.

Кроме того, депутаты призвали власти Беларуси освободить и реабилитировать всех политических узников и выразили глубокую обеспокоенность по поводу появления сообщений о плохом отношении к ним в местах лишения свободы, и в частности, к правозащитнику Олесю Беляцкому, бывшему кандидату в президенты Николаю Статкевичу и лидеру непризнанной организации “Молодой Фронт” Дмитрию Шашкевичу.

В резолюции также содержится призыв к правительству Беларуси прекратить политику самоизоляции и уважать права человека. При этом депутаты отметили то, что ЕС готов возобновить сотрудничество с Минском как только правительство страны продемонстрирует уважение к демократическим ценностям и базовым правам белорусского народа.

В документе также содержится призыв к Совету ЕС и Еврокомиссии продолжить сотрудничество с представителями гражданского общества Беларуси, предоставить им и независимым СМИ финансовую поддержку, способствовать процессам дальнейшего упрощения визового режима для граждан Беларуси.

Парламентские выборы в Беларуси состоялись 23 сентября.