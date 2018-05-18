Баланс недели: экономику «законсервировали» до выборов...

Кажется, почти все общественные, политические, экономические, культурные события на этой неделе происходят с прицелом на ее последний день – день выборов в Верховну Раду.

Последняя неделя перед выборами запомнится настроением ожидания, в котором пребывает страна. Отпечаток ожидания несут на себе и события этой недели – они как будто вырваны из контекста. Такое себе состояние промежуточного этапа – начало было уже давно, до окончания еще далеко и результат пока тоже в тумане. Даже гривня в обменниках, которой осталось полшага до психологической отметки в 8,20 грн/дол., не насмелилась сделать его. Цена российского газа и дальше на стадии переговоров. «Пакетное соглашение решит все», – сказал Янукович, вернувшись из Москвы. Международные агентства снижают прогнозы для Украины. Госдолг растет. Производство стали снижается, что может выбить нас из «десятки» мирового рейтинга производителей. Минагропрод собирается вводить запрет на экспорт пшеницы. «Газпром» опять проиграл в европейском суде. Украинцы готовятся идти на участки, чтобы в который раз убедиться – жизнь после выборов таки существует. Но какой именно она будет, кажется, сейчас не может спрогнозировать никто…

Янукович vs Путин: кто кого?

«Открыли» экономическую неделю президенты Украины и России Виктор Янукович и Владимир Путин. Наш в понедельник поехал к своему коллеге, чтобы «перерыв [во встречах – ред.] был не очень большим, потому что он никогда не идет на пользу». Приехал почти ни с чем, впрочем, чего-то конкретного никто от этого визита и не ожидал.

Путин о наших внутриполитических событиях тоже не забыл, выразив своему украинскому коллеге уверенность, что после выборов «курс на сближение Украины и России получит дополнительный импульс». Договорились о сотрудничестве в сфере космоса, решили не облагать налогом товары для коопераций, подписали соглашение о реадмиссии. И все – хватит.

О газе, цена на который не очень вписывается в формат дружеских отношений, в который раз лишь "поговорили": переговоры продолжаются, сообщил Янукович... Потому что, как говорят, дружба дружбой, а газ – отдельно. При этом он отметил, что «мы рассчитываем выйти на экономически обоснованную и справедливую формулу установления цены на газ для нашей страны».

На следующий день в Симферополе Янукович немного приоткрыл завесу закулисных разговоров. Во-первых, он сообщил, что очередная встреча с руководством РФ относительно газа состоится в ноябре. Во-вторых, дал понять, что вопрос может решить пакетное соглашение, над которым работают заинтересованные стороны как в России, так и в Украине. Еще через день Янукович в который раз сказал, что Украина готова к компромиссу: «Компромисс – это когда две страны в чем-то уступают друг другу. Мы готовы, чтобы это было, как говорится, в равных долях». Думаю, всем не терпится узнать, в чем опять придется уступить Украине, чтобы получить очередную «формулу снижения цены». Однако придется подождать – до «после выборов».

А что мы пока знаем? Россия хочет нашего вступления в Таможенный союз, хотя, как говорит Путин, никто никого не тянет. В то же время Янукович в Москве заявил: «Мы не меняем свою точку зрения, выступаем за углубление сотрудничества с Таможенным союзом». Лишь углубление? Вступления не будет? Но все его заявления нужно воспринимать с поправкой на выборы. А может, опять в пакетном соглашении будет упоминание о Черноморском флоте РФ? Россия хочет модернизировать свой флот в Севастополе, заменить старые корабли и технику на новые, чего нельзя сделать без согласия Украины. Нерешенным также остается вопрос делимитации морской границы. Знаково, что в Москве подписали не все, что хотел Кремль. Анонсированное соглашение о передвижении военных формирований Черноморского флота РФ в Украине не было подписано. Очевидно, Янукович торгуется, а что выторгует – увидим, возможно, уже к концу года.

Если уже говорим о газе, то где-то здесь недалеко должен быть и "топливный" министр Юрий Бойко. «Переговоры продолжаются» – его коронная фраза о газе, но гарант одолжил ее, и министр не растерялся и выдал: «Украина и Россия возобновят переговоры о цене на газ». Правда, когда их приостанавливали, не уточнил. Ведь украинцы все время только и слышали, что переговоры продолжаются на разных уровнях, но с одним результатом для нас: говорили-балакали, сели и заплакали... В то же время Бойко порадовал: Украина начнет строительство LNG-терминала по приему сжиженного газа раньше, чем Россия возьмется за «Южный поток».

И еще один интересный момент. Во вторник глава Администрации Президента РФ Сергей Иванов заявил, что Янукович приезжал не из-за газа, а в связи с выборами в Верховную Раду Украины. В переговорах о газе нет «ничего нового», сказал он. «Мы же объяснили им, что страны Восточной Европы платят за российский газ еще больше! Ясно ведь, что этот визит нужен был позарез в первую очередь им – накануне выборов», – отметил С.Иванов.

«Газпром» опять проиграл. Как выиграть Украине?

Продолжая тему газа, вспомним о событии, произошедшем под конец недели. «Газпром» проиграл спор в Арбитражном суде в Вене с чешским подразделением немецкого концерна RWE Transgas, от которого российская компания требовала уплаты 0,5 млрд долларов штрафа за законтрактованный, но не отобранный газ. Украина может использовать этот прецедент в свою пользу. Эксперты отмечают, что решение суда осложнит переговоры «Газпрома» с одним из крупнейших покупателей его газа – Украиной, которая в этом году значительно сократила его закупку. Не исключают, что теперь «Газпром» накроет лавина подобных исков от контрагентов. Ведь чешская компания не единственная в своих претензиях. В октябре этого года итальянский концерн ENI заявил о намерении добиться от российского газового монополиста отказа от правила «бери или платы» в долгосрочном контракте и уже заручился поддержкой правительства Италии. Также Арбитражный суд в Стокгольме сейчас рассматривает иск RWE Transgas, который требует от «Газпрома» скидки на газ, импортируемый в Чехию, в частности, компенсировать переплату за предыдущие годы. Аналогичный иск подала в этом году польская национальная нефтегазовая компания PGNіG. Украина с интересом наблюдает за всем этим, осмелиться ли сама на что-то подобное, посмотрим. А пока очевидно, что для «Газпрома» начались тяжелые времена. Это понимает и Путин. Плюс у «Газпрома» еще одна проблема: рост добычи сланцевого газа и увеличение объемов торговли сжиженным природным газом. Президент РФ уже поручил «Газпрому» проанализировать принципы экспортной газовой политики с учетом этих тенденций. Конкуренция растет, и Украине важно не проворонить свою выгоду…

Металлургия демонстрирует огромные убытки

Дополнила информационную картину понедельника негативная статистика от Всемирной ассоциации производителей стали. По ее данным, производство стали в Украине в сентябре снизилось на 8,3% – до 2,708 млн тонн. Хотя Украина сохранила за собой десятое место в мировом рейтинге производителей стали, статистика неутешительная.

По итогам 9 месяцев текущего года, крупнейшие украинские производители стали демонстрируют огромные убытки, которые выглядят угрожающе даже по сравнению с кризисным 2009 годом. Металлургический комбинат «Азовсталь» увеличил чистый убыток в 10,7 раза – до 1,94 млрд грн. Убыток Мариупольского меткомбината им. Ильича увеличился в два раза – до 2,3 млрд грн. Алчевский меткомбинат показал убыток в 550,1 млн грн по сравнению с прибылью 581,6млн грн за аналогичный период прошлого года. Убыток Енакиевского металлургического завода вырос на 76% – до 1,4 млрд грн.

Но отечественные металлурги не являются исключением на фоне общемировых тенденций в горно-металлургическом комплексе, ведь даже самая успешная китайская металлургия понесла по итогам 8 месяцев совокупные убытки в размере свыше полумиллиарда долларов. Причина падения очень проста – низкие цены на металлопрокат и его перепроизводство вынуждают металлургов работать в убыток. Но эксперты советуют не впадать в пессимизм: по их прогнозам, конец 2012 года и начало 2013-го позволят металлургам немного отыграть потери и даже надеяться на прибыль по итогам следующего года. Но все это, конечно, лишь при условии преодоления второй волны мирового кризиса уже в первом полугодии 2013 года.

Корпоративные новости, в частности и упомянутых предприятий, разочаровали инвесторов. А это привело к тому, что по итогам среды индекс Украинской биржи возобновил годовой минимум, закрывшись на отметке 810,31 п. и потеряв 2,05%. Негативная корпоративная отчетность на этой неделе стала причиной снижения и на мировых рынках. А в целом неделя характеризовалась нервозностью и прыжками «туда-сюда», в зависимости от очередной корпоративной отчетности.

Бензин остановили на границе

Неспокойно было на рынке нефтепродуктов. А началось все еще на предыдущей неделе, в пятницу, когда импортеры нефтепродуктов сообщили, что таможня с 19 октября приостановила оформление бензинов. Во вторник оформление импортного бензина возобновили. Нефтетрейдеры, которые входят в Ассоциацию «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины», заявили о возможной монополизации импорта нефтепродуктов. Во-первых, нефтетрейдеры возмущены, что причин отказа в таможенном оформлении никто им не называет. Во-вторых, у них появилась информация, что сразу после выборов, с понедельника, 29 октября, импорт нефтепродуктов могут опять прекратить с целью создания специмпортера, который владеет эксклюзивным правом оформления на таможне. Также они недовольны заявлениями представителей правительства о введении с 1 декабря пошлин на импорт нефтепродуктов. По их мнению, это приведет к росту цен и разрушению диверсифицированной системы обеспечения Украины топливом. А в конце недели Бойко заявил, что правительство Украины проводит расследование и будет ли введена пошлина на импорт нефтепродуктов, станет известно лишь после его завершения. В который раз констатируем: произойдет ли монополизация рынка и вырастут ли цены на бензин, узнаем уже после выборов.

Гривня ждет выборов...

В последнюю предвыборную неделю украинцы продолжали беспокоиться по поводу перспектив гривни не меньше, чем по поводу перспектив симпатичных им кандидатов. Впрочем, как судьбу потенциальных депутатов, так и судьбу национальной валюты объединяла тревожная неопределенность.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings спрогнозировало, что к концу года украинская национальная валюта девальвирует на 10% – до 8,8 грн за доллар, этот курс сохранится и в 2013 году. Гривня не осталась безразличной к этим прогнозам и к закрытию торгов чуть ли не пересекла психологическую отметку в 8,20 дол. – межбанк закрылся котировками 8,1870/8,1970 грн/дол. Также в Fitch предупредили, что девальвация гривни к концу года более чем на 10% является угрозой для качества банковских активов.

Но что бы там ни говорили международные рейтинговые агентства, мы, а точнее – украинская власть «ближе к телу», ей виднее. Как Азаров заявил, что правительство Украины прогнозирует в 2013 году средний курс гривни к доллару на уровне 8,11-8,2 грн/дол., так никто менять свое мнения не будет, особенно накануне выборов.

С властью согласны и банкиры. Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Сергей Мамедов, который одновременно является председателем правления государственного «Укргазбанка», поддержал Нацбанк заявлением, что на сегодняшний день у ведомства имеются все возможности для сохранения стабильности курса нацвалюты.

Ну и сделал соответствующий вывод: делайте сбережения в гривне и храните их на депозитах. И желательно успеть открыть этот депозит как можно раньше. По мнению Мамедова, после проведения в Украине парламентских выборов, вероятно, произойдет снижение ставок по банковским депозитам. «Банки сегодня не способны отрабатывать те процентные ставки, которые есть. Потому что 25% отработать невозможно, кредитовать под 30% нельзя, ни один субъект экономической деятельности не вытянет такую процентную нагрузку», – отметил он.

Стабильным оставался на этой неделе и спрос населения на валюту. И привычная картина — в последние дни этой недели из разных уголков страны электорат сигнализирует о трудностях с приобретением в обменниках валюты.

Однако на фоне дефицита валюты в обменниках НБУ заявляет, что ситуация на валютном рынке стабилизируется после выборов.

А между тем валютный межбанк на последней сессии, 25 октября, обновил рекорд дневного объема торгов на уровне (в эквиваленте) 2,407 млрд дол. (предыдущий максимум был установлен 5 июля т.г. – 1,934 млрд дол.).

"Иностранцы" прогнозируют макропоказатели не в пользу Украины

Правительственный предвыборный оптимизм на этой неделе несколько испортили прогнозы международных экспертов относительно будущего украинской экономики.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings спрогнозировало сокращение роста реального ВВП в 2012 году до 0,5% (номинальный – 167,2 млрд долларов), а инфляция может составить 2,2%. Кстати, прогнозы рейтингового агентства на следующий год также не очень утешительные.

Однако это еще не все «комплименты» от Fitch. В то время как Нацбанк хвастается увеличением физических объемов золота в резервах, агентство прогнозирует снижение золотовалютных резервов Украины в 2012 году до 27,1 млрд долларов по сравнению с 31,8 млрд долларов на конец 2011 года.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) также ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины до 1%, тогда как согласно майскому прогнозу рост экономики должен был составить 2,5%. ЕБРР также прогнозирует снижение инфляции в 2012 году до 1,5% по сравнению с 7,7% в 2011 году.

Директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины Валерий Геец заявил в комментарии УНИАН, что рост внутреннего валового продукта Украины замедлится с 5,2% в 2011 году до 0,5-1% в 2012 году.

А между тем Украина должна уже почти 50 миллиардов долларов. По данным Минфина, государственный долг Украины (без учета суммы гарантированного государством долга) по состоянию на 1 октября вырос на 0,9% – до 394,415 млрд грн, или 49,345 млрд дол. С начала года рост госдолга составил 10,4%, и эксперты называют этот рост существенным.

Украина пугает запретом на экспорт пшеницы

На этой неделе министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк подтвердил возможность полного запрета на экспорт пшеницы с 15 ноября. «Будет полный запрет с 15 ноября. Будет постановление Кабмина об этом. Мы не играем в игры, у нас просто нет другого выхода», – заявил он. Очевидно, Тигипко, который сменил бы половину Кабмина, если бы у него была такая возможность, «не посвящен» в упомянутые планы, потому что за день до заявления Присяжнюка заверял журналистов, что в Кабмине нет разговоров о запрете на экспорт зерна. По его мнению, это было бы крайне негативным шагом. Добавим, что информация о возможном запрете сразу подняла цены на зерно в мире. Эксперты говорят, что ограничения формально оправданы, но применять их нужно лишь в крайнем случае, потому что ограничения не улучшат имидж ни Украины, ни компаний-экспортеров. Зато кое-кому они могут быть на руку. До 15 ноября Украина вряд ли успеет вывезти 5 млн тонн пшеницы, определенных правительством как порог продовольственной безопасности страны. Потому эксперты побаиваются возможных специальных механизмов, которые позволят определенным «привилегированным» компаниям продолжать экспортировать небольшие партии в течение этого периода.

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Мир говорит, что в Украине стало легче вести бизнес

Впрочем, чего это мы все о плохом и о еще худшем. Была одна глобально позитивная новость на этой неделе, которая должна была бы задать позитивный тренд всей пятидневке: Украина улучшила свои позиции в международном рейтинге ведения бизнеса Doing Business-2013, поднявшись сразу на 15 позиций – на 137-е место (рейтинг составляет Всемирный банк и Международная финансовая корпорация). Наша страна вошла в первую тройку стран по темпам улучшения условий ведения бизнеса за последний год вслед за Польшей и Шри-Ланкой. При этом Украина заняла первое место в регионе Центральной Европы и Восточной Азии, зафиксировав позитивные сдвиги в сферах создания предприятий (рост со 116-й позиции до 50-й); «налогообложение» (с 183-й до 165-й); а также «регистрация собственности» (с 168-го места на 149-те). Азаров говорит, что он молодец, и связывает этот результат с деятельностью всей команды.

Ну и наконец, в пятницу Миссия МВФ, как и планировалось, прибыла в Украину на неделю, чтобы обсудить правительственные программы реформирования финансового сектора. По этому поводу стоит вспомнить слова премьер-министра, что он таки надеется на деньги от МВФ без повышения тарифов для населения. Конечно, а что еще можно сказать... перед выборами. Хотя эксперты в один голос заявляют: повышение неминуемо.

Как видим, уж слишком много экономических событий на этой неделе «зацепились» о выборы, поэтому надо подождать, пока ситуация и в политической, и в экономической жизни государства «расконсервируется»”.

Мирослава Холявинская (УНИАН)

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