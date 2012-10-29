Выборы в Украине прошли согласно нормам демократии, считают международные наблюдатели

Парламентские выборы в Украине прошли согласно нормам демократии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил председатель наблюдательной миссии Европейской академии по наблюдению за выборами Тиерри Марияни.

«Страна была спокойна в день выборов, с единичными случаями незначительных организационных технических проблем», - сказал Т.Марияни.

Также он отметил, что в некоторых случаях наблюдались переполненные избирательные участки, которые отражали искренний интерес избирателей.

«О систематических нарушениях заявлено не было», - подчеркнул Т.Марияни.

Т.Марияни также отметил улучшение качества обработки Центральной избирательной комиссией систематизированной информации об избирателях, указав на отсутствие значительных проблем с удостоверением личности избирателей.

«Процесс подсчета голосов, свидетелями которого мы являлись, был открытым и прозрачным, с корректным доступом и контролем представителей оппозиционных партий и наблюдателей», - сказал Т.Марияни.