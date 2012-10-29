ДАЙДЖЕСТ СМИ за 29 октября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» подает материал «Украина как Древний Рим», в котором пишет: моральное и физическое состояние человека сказывается на качестве его труда. Именно по этой причине многое, что производится в Украине (машины, уголь, листовая сталь, продукты питания и т.д.), - неконкурентоспособно…

http://delo.ua/opinions/ukraina-kak-drevnij-rim-188200/

* * *

Также «Дело» публикует материал «Чем больше ЦИК считает голоса, тем уверенней побеждает Партия регионов», в котором подает результаты обработки ЦИК 33,36% протоколов…

http://delo.ua/ukraine/chem-bolshe-cik-schitaet-golosa-tem-uverennej-pobezhdaet-partija-re-188428/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Импорт покрывают пошлиной» пишет: в Кабмине намерены вдвое повысить ставки пошлин на импорт по 7400 товарным позициям. Это не противоречит обязательствам Украины перед ВТО, поскольку повышенные ставки будут применены лишь к странам, не входящим в эту организацию. Таких государств всего 13, поэтому эффект от повышения будет мизерным. Однако теперь таможенники, возможно, будут тщательнее выяснять страну происхождения товара, отмечают эксперты…

http://kommersant.ua/doc/2055263

* * *

Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Гривну держат на привязи» пишет: эксперты ожидали резкой девальвации национальной валюты в преддверии парламентских выборов, но их прогнозы не оправдались. Чтобы избежать такого развития ситуации, в НБУ использовали все возможные инструменты — от увеличения дефицита гривны до угроз применения санкций. Банкиры не видят причин подорожания доллара свыше 8,2 грн и считают, что нынешняя неделя определит вектор движения курса…

http://kommersant.ua/doc/2055250

* * *

Издание «Сегодня» в публикации «Труханов остров распродают за миллионы долларов» пишет: за землю у воды просят до 2,5 млн долл. Предлагают строить закрытые клубы и рестораны…

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/Truhanov-ostrov-rasprodayut-za-milliony-dollarov.html

* * *

Также «Сегодня» в публикации «На место директора киевского зоопарка ищут трудоголика» пишет: в мэрии объявили открытый конкурс на должность директора киевского зоопарка и рассказали, каким требованиям должен соответствовать кандидат…

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/Na-mesto-direktora-kievskogo-zooparka-ishchut-trudogolika.html

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в материале «Баланс недели: экономику «законсервировали» до выборов...» подает анализ событий прошедшей недели...

http://economics.unian.net/rus/detail/144949

* * *

Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Минимальная цена за бутылку вина составит 110 рублей» пишет: виноделы направили в Росалкогольрегулирование предложения по минимальным ценам на «тихие» вина. По стоимости шампанского ведомство уже выполнило пожелания рынка…

http://izvestia.ru/news/538517

(УНИАН)