Ротации в Кабмине возможны, но последнее слово за Януковичем – эксперт

Переформатирование Кабинета министров и смена его кадрового состава возможны, но решение этого вопроса будет зависеть от позиции Президента Украины Виктора Януковича. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНИАН высказал заместитель генерального директора – директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий Якименко.

«По нынешней Конституции, Кабмин слагает полномочия не перед новоизбранным парламентом, а только в случае избрания нового президента. То есть прямой связи (между нынешними выборами и сменой правительства - УНИАН) и правовых оснований для того, чтобы менять Кабинет министров, нет. Получается, что это внутреннее дело власти, и решение вопроса будет зависеть от позиции Президента, который имеет полномочия сменить правительство или отдельных его членов», - подчеркнул эксперт.

Он также обратил внимание, что целесообразность такого решения будет зависеть от многих факторов. «Говорить что-то трудно до того, пока мы не увидели новый парламент, его руководство. Кроме того, многое будет зависеть от оценки выборов со стороны Запада», - подчеркнул Ю.Якименко.

Вместе с тем, по его словам, переформатирование правительства возможно. «Переформатирование правительства возможно, но, видимо, это станет предметом внутригрупповых договоренностей власти. Есть возможность воспользоваться выборами: дескать, правительство примет новые формы, туда войдут новые люди, но пока говорить об этом наверняка довольно сложно», - отметил эксперт.

Он также призвал не переоценивать факт прихода партии «Свобода» в парламент и не ждать от этого внешнеполитических изменений. «Я бы не переоценивал факт прихода «Свободы» в парламент, потому что радикализм «Свободы» будет проявляться в том, что касается защиты украинских ценностей, идентичности, языка», - сказал Ю.Якименко.

По его словам, результат голосования и прохождение «Свободы» стал ответом на радикализацию использования того же языкового вопроса со стороны Партии регионов. Закон Колесниченко, по словам эксперта, во многом способствовал тому, что ПР, с одной стороны, вернула себе часть электората, но с другой - часть избирателей решила проголосовать за «Свободу» в этой ситуации. «Внешнеполитических неудобств от «Свободы» я пока не вижу. Эта политическая сила выступает частью оппозиционной коалиции, которая отстаивает европейские ценности. И это во многом окажется сдерживающим фактором», - поделился мнением эксперт.

Как сообщал УНИАН, по итогам обработки 50,67% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов на выборах народных депутатов, которые состоялись 28 октября, ПР набирает 35,02%, "Батькивщина" - 21,99%, КПУ - 14,89%, "УДАР" - 12,87% голосов, "Свобода" - 8,34%. При этом «Свобода» опередила ПР по результатам голосования на избирательных участках за рубежом.