Вопрос смены Азарова в ближайшее время подниматься не будет, утверждает Ефремов
14:55, 29 октября 2012Разное
0
В ближайшее время вопрос о смене главы правительства, которым является председатель Партии регионов Николай Азаров, подниматься не будет.
Об этом в комментарии УНИАН сказал лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.
«Мои ощущения, что первоначально при комплектовании Верховной Рады этот вопрос подниматься не будет. Это мои ощущения. А дальше, время покажет», - сказал А.Ефремов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter