Вопрос смены Азарова в ближайшее время подниматься не будет, утверждает Ефремов

В ближайшее время вопрос о смене главы правительства, которым является председатель Партии регионов Николай Азаров, подниматься не будет.

Об этом в комментарии УНИАН сказал лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

«Мои ощущения, что первоначально при комплектовании Верховной Рады этот вопрос подниматься не будет. Это мои ощущения. А дальше, время покажет», - сказал А.Ефремов.