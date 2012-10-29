Вопрос смены Азарова в ближайшее время подниматься не будет, утверждает Ефремов

14:55, 29 октября 2012
Разное
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В ближайшее время вопрос о смене главы правительства, которым является председатель Партии регионов Николай Азаров, подниматься не будет.

Об этом в комментарии УНИАН сказал лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

«Мои ощущения, что первоначально при комплектовании Верховной Рады этот вопрос подниматься не будет. Это мои ощущения. А дальше, время покажет», - сказал А.Ефремов.

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