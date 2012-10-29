Анонс на 29 жовтня

* Круглый стол на тему: "Проблемные вопросы применения изменений в земельном законодательстве". В ходе мероприятия судьями Высшего хозяйственного суда Украины совместно с судьями местных и апелляционных хозяйственных судов, а также при участии ученых и специалистов Государственного агентства земельных ресурсов Украины планируется в формате дискуссии обсудить вопросы применения изменений, которые произошли в законодательстве, при рассмотрении споров, возникающих в земельных правоотношениях. Организаторы: Высший хозяйственный суд Украины и проект ЮРЛИГА.

* Состоится брифинг на тему: «Прогноз гидрометеорологических условий в Украине и меры, предпринятые МЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций». Участники: Николай Кульбида, директор Украинского гидрометеорологического центра МЧС Украины; Николай Чечеткин, замдиректора Департамента управления спасательными силами.

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