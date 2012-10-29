Анонс на 30 октября

* Круглый стол на тему: «Роль репутации банка в формировании доверия к банковской системе Украины». Организаторы: «Агентство стратегических решений «Голуб и Шинкаренко» и издательство «Экономика». Вопросы: Первая волна мирового финансового кризиса вскрыла все слабые места в банковской системе Украины. Извлекли ли банки уроки? Какие основные угрозы для финансовой устойчивости банков? Кто и как управляет репутацией банков? В работе примут участие представители НБУ, НАБУ, банкиры, эксперты инвестиционных компаний, СМИ.

* Состоится традиционная Прямая линия читателей газеты «Комсомольская правда в Украине» и первого заместителя главы Государственной регистрационной службы Украины Инны Завальной. Тема: «Станет ли проще купить недвижимость?». Вопросы: Что принципиально изменится с принятием 1 января 2013 года новых норм регистрации сделок с недвижимостью? Как изменится роль БТИ в этом процессе?

* В рамках открытия Главного саммита торговой индустрии состоится пресс-конференция на тему: "Торговая индустрия и экономика Украины. Инвестиции, рабочие места, уровень благосостояния населения. Участники: Елена Вдовенко, директор Арт Ритейл Групп (организатор Mall Expo в Украине); Марина Крестинина, глава консалтинга и аналитики отдела услуг в сфере недвижимости «Эрнст энд Янг» в Украине; Филипп Бертере, директор по недвижимости компании «Иммошан Украина» (входит в группу Auchan); Максим Гаврюшин, коммерческий директор компании «Будхаус Групп» (девелопер в сегментах торговой, офисной, гостиничной и загородной недвижимости); Максим Зарецкий, управляющий партнер Группы компаний Sport Life; Александр Лебедев, коммерческий директор компании «Три О»

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