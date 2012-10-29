Януковичу придется отправить Азарова в отставку – эксперт

Президенту Виктору Януковичу придется отправить в отставку премьер-министра Николая Азарова из-за провала переговоров с Россией. Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН заявил директор Социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

«Конфликт с Россией зашел в тупик. А одна из функций любого премьера – договариваться с Газпромом по цене на газ на следующий год. Это делали все украинские премьеры. Единственный, у кого этого не получилось – это как раз Азаров. Человек, который любит балалайки, русские песни и считает себя глубоко российским патриотом, оказался плохим переговорщиком по газу. Януковичу придется отправить Азарова на пенсию. Никто не требует политической крови Азарова, но за два года человек не сумел справиться с проблемами, прежде всего, Кремля», - сказал В.Небоженко.

В числе возможный преемников он назвал нынешнего главу Нацбанка Сергея Арбузова, первого вице-премьера-министра Валерия Хорошковского, вице-премьер-министра Сергея Тигипко и министра экономического развития и торговли Петра Порошенко. «Все говорят про Арбузова. Но это темная лошадка. Когда-то все были уверены, что Ющенко на посту главы Нацбанка – это талантливый менеджер, но как только Ющенко попал в Кабмин, оказалось, что он работать не умеет. Я боюсь, что Арбузов будет похож на Ющенко», - отметил В.Небоженко.

Он подчеркнул, что в случае замены переход от «пассивного, но опытного Азарова» к «молодому и, возможно, активному Арбузову» будет непрост. «С другой стороны страна уже два года находится в жесточайшем эксперименте на выживание. Может, это продолжение эксперимента», - сказал политолог.

Он также прокомментировал недавние заявления С.Тигипко о возможном председательстве в новом составе парламента. Напомним, выступая в эфире одного из телеканалов, он не исключил возможности ухода из правительства, чтобы занять пост спикера ВРУ.

Вместе с тем, по словам В.Небоженко, С.Тигипко сделает все возможное, чтобы остаться в правительстве.

«Тигипко очень важна его нынешняя должность, потому что там большие финансовые перспективы, а он все-таки банкир. Он не политик. Его заявления о готовности быть спикером – это юмор постаревшего комсомольца», - сказал В.Небоженко. «Тигипко - не аппаратчик. К тому же это было бы издевательство над донецкими избирателями, когда от имени лица Партии регионов начнет говорить днепропетровский олигарх. Партия регионов не позволит, чтобы их представлял человек не из Луганска или Донецка. Да и сам Тигипко к этому не готов. Во время кризиса крупный бизнес старается быть возле бюджета, а не сидеть в президиуме», - уверен политолог.

При этом он предположил, что министр образования и науки Дмитрий Табачник, напротив, уйдет в Верховную Раду. «Возможно, он (Табачник - УНИАН) возглавит профильный комитет, а, возможно, будет претендовать на должность заместителя председателя ВРУ», - сказал В.Небоженко.

Он также добавил, что уйти в Раду может и министр экономического развития и торговли Петр Порошенко. «Что касается Порошенко, то это зависит от того, с каким результатом он придет в Раду. Если он будет один, то, скорее всего, останется в Кабмине до тех пор, пока Кабмин не будет меняться. А если у него (Порошенко - УНИАН) появятся благодарные мажоритарщики или друзья от оппозиции или власти, то он с удовольствием окунется в парламентскую политическую жизнь», - подчеркнул политолог.