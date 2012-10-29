ТОП-10 (29 октября)

Государственный долг Украины вырос до 62,028 млрд долл.

Украина за 9 месяцев сократила транзит российского газа на 19,7%

Украина сократила транзит нефти в страны ЕС почти на 20%

Украина продолжает сокращать импорт газа из России

Украина в январе-сентябре увеличила потребление угля на 6,8%

На украинском рынке акций рекордный рост

Минэкономразвития определил биржи для торговли углем

АМКУ за 9 месяцев наложил 687 млн грн штрафов

Минздрав практически завершил процедуру госзакупок 2012 года

«Газпром» и Сербия подписали окончательное инвестрешение по «Южному потоку»

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Государственный долг Украины вырос до 62,028 млрд долл.

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 сентября 2012 года составил 495,793 млрд грн, или 62,028 млрд долл., что на 0,8% больше показателя на конец августа 2012 года.

Как отмечается в сообщении Министерства финансов Украины, увеличение суммы государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте на 4,513 млрд грн в прошлом месяце произошло в основном за счет выпуска ОВГЗ.

Внешний долг правительства (прямой и гарантированный) в сентябре т.г. вырос на 2,3% – до 36,663 млрд долл., внутренний (прямой и гарантированный) – вырос на 1,3%, до 25,365 млрд долл.

Сумма гарантированного государством долга Украины в сентябре увеличилась на 0,3% - до 12,641 млрд долл., в том числе гарантированный внешний долг составил 11,182 млрд долл., гарантированный внутренний — 1,502 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, по данным Минфина, государственный долг Украины (без учета суммы гарантированного государством долга) на 30 сентября 2012 года составил 394,415 млрд грн, или 49,345 млрд долл., что на 0,9% больше показателя на конец августа 2012 года.

При этом государственный внешний долг Украины в прошлом месяце вырос на 3,1% - до 25,482 млрд долл., или 203,677 млрд грн, внутренний государственный долг сократился на 1,3% - до 23,863 млрд долл., или 190,737 млрд грн.

Справка УНИАН. Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2011 году вырос на 9% и на 31 декабря 2011 года составлял 473,12 млрд грн, или 59,216 млрд долл.

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Украина за 9 месяцев сократила транзит российского газа на 19,7%

Украина в январе-сентябре 2012 года сократила транзит российского газа до 62,753 млрд куб. м, что на 19,7% меньше показателя за аналогичный период 2011 года, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, в сентябре объем транзита по сравнению с сентябрем 2011 года вырос на 6,3% - до 6,589 млрд куб. м.

В июне 2012 года «Газпром» предоставил «Нафтогазу Украины» аванс в размере 2 млрд долл. за транзит газа, что обеспечило украинской стороне оборотные средства для закупки газа с целью закачки в подземные хранилища газа.

По состоянию на начало октября компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, в преддверии осенне-зимнего периода накопила в подземных хранилищах около 20 млрд куб. м газа.

Справка УНИАН. Транзит газа по территории Украины осуществляет «дочка» НАК «Нафтогаз Украины» - компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором национальной газотранспортной системы. Компания эксплуатирует 37,1 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

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Украина сократила транзит нефти в страны ЕС почти на 20%

Транзит нефти в страны Евросоюза (Словакию, Венгрию, Чехию) через нефтепроводную систему Украины в январе-сентябре 2012 года сократился до 10,66 млн тонн, что на 19,6% меньше, чем за аналогичный период 2011 года, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, в сентябре транзит в эти европейские страны увеличился по сравнению с сентябрем 2011 года на 2,6% - до 1,307 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины сократилась по сравнению с 2010 годом на 11,6% - до 27,536 млн тонн. При этом транзит в страны Европы в 2011 году упал до 17,771 млн тонн, что на 11,8% меньше, чем за 2010 год.

Справка УНИАН. Нефтетранспортная система Украины находится в эксплуатации госкомпании «Укртранснафта» (входит в структуру НАК «Нафтогаз Украины») и включает в себя 18 нефтепроводов общей длиной 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.

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Украина продолжает сокращать импорт газа из России

Украина за 9 месяцев 2012 года сократила импорт газа из Российской Федерации по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 30,9% - до 24,58 млрд куб. м.

Об этом сообщается в отчете, размещенном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности.

При этом, по данным Минэнергоугля, в сентябре импорт газа из РФ увеличился на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 3,11 млрд куб. м.

Как сообщал УНИАН, Украина за 8 месяцев 2012 года сократила импорт газа из Российской Федерации до 21,5 млрд куб. м, что на 34% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

В середине октября текущего года министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко заявлял о снижении потребления страной российского газа на 15% и экономии 1,8 млрд долл. за счет перевода почти всех ТЭЦ на уголь.

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Украина в январе-сентябре увеличила потребление угля на 6,8%

Потребление угля в Украине в январе-сентябре 2012 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 6,8% - до 45,483 млн тонн, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности.

В частности, потребление угля теплоэлектростанциями за 9 месяцев текущего года увеличилось на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 24,27 млн тонн.

Потребление угля в сентябре 2012 года по сравнению с сентябрем прошлого года увеличилось на 5,5% - до 5,044 млн тонн.

Как ранее сообщал УНИАН, угледобывающие предприятия Украины за девять месяцев 2012 года увеличили добычу угля на 5,3% - до 63,997 млн тонн с 60,772 млн тонн за аналогичный период 2011 года.

В середине октября текущего года министр энергетики и угольной промышленности Ю. Бойко заявлял о снижении потребления страной российского газа на 15% и экономии 1,8 млрд долл. за счет перевода почти всех ТЭЦ на уголь.

Президент Украины Виктор Янукович в мае 2012 года заявлял, что объем добычи угля в Украине в текущем году должен вырасти до 85 млн тонн.

В последние два года Украина декларирует планы относительно перехода на жесткий режим экономии энергоресурсов в связи с высокой ценой на российский газ и его частичным замещением отечественным углем.

Угледобывающие предприятия Украины в 2011 году увеличили добычу угля на 8,9%, или на 6,693 млн тонн, по сравнению с 2010 годом - до 81,859 млн тонн.

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На украинском рынке акций рекордный рост

На украинском рынке акций наблюдается рекордный рост.

Как сообщает сайт Украинской биржи, по состоянию на 16:00 понедельника индекс Украинской биржи (UX) повысился на 7,44% - до 885,36 пункта. Общий объем сделок составил 69 млн грн, при этом на фондовый рынок пришлось всего 14,7 млн грн. Среди лидеров повышения акции "Азовстали" (+11,65%), "Укрсоцбанка" (+10,86%), "Укрнафты" (+9,26%).

В то же время европейские фондовые рынки сегодня демонстрируют отличную от украинского рынка динамику. Так, британский индекс FTSE 100 снизился на 0,30% - до 5789,04 пункта, немецкий DAX снизился на 0,46% - до 7198,68 пункта, французский CAC-40 снизился на 0,89% - до 3404,48 пункта.

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Минэкономразвития определил биржи для торговли углем

Министерство экономического развития и торговли Украины определило победителей конкурса по отбору бирж для торговли углем, сообщает пресс-служба министерства.

Согласно сообщению, победителями конкурса стали биржа «Перспектива-Коммодити», «Украинская энергетическая биржа», «Украинская универсальная биржа», «Киевская агропромышленная биржа», товарная биржа «Катеринославская», «Донецкая товарная биржа», товарная биржа «INNEX» и «Контрактовый дом «МВБ».

«Товарные биржи, признанные победителями конкурса в течение трех месяцев с даты публикации Министерством экономического развития и торговли Украины информации о результатах конкурса, проводят тестовые электронные биржевые торги по купле-продаже угольной продукции», - сказано в сообщении.

Также в сообщении отмечено, что перечень товарных бирж, на которых будет осуществляться торговля угольной продукцией, будет обнародован на официальном веб-сайте Министерства экономического развития и торговли Украины по результатам проведения тестовых электронных биржевых торгов угольной продукцией.

Как ранее сообщал УНИАН, критериями для отбора бирж являются зарегистрированный и уплаченный уставный капитал, технические возможности торговых систем и программно-аппаратных комплексов, опыт работы биржи, размер платы за услуги.

Кабинет министров Украины распоряжением №1070-р от 26 октября 2011 года одобрил Концепцию перехода на биржевую форму продажи угля.

В документе отмечается, что существующая модель рынка реализации угля через единого государственного оператора госпредприятие «Уголь Украины» сыграла позитивную роль на переходном этапе, в настоящее время приводит к снижению инвестиционной привлекательности угольной отрасли в связи с непрозрачностью ценообразования и регулирования сбыта.

Между тем, переход к биржевой модели торговли в первую очередь энергетическим углем будет способствовать созданию прозрачного рынка угольной продукции в Украине и внедрению рыночного механизма ценообразования на основе реального баланса спроса и предложения.

Согласно концепции, государство в лице профильного министерства планирует осуществлять контроль над биржевыми торгами. В частности, Министерство энергетики и угольной промышленности будет устанавливать допустимые коридоры колебания котировок энергетического угля по марочной принадлежности, формировать квалификационные требования к участникам торгов, а также контролировать соблюдение участниками и биржей установленных правил.

Согласно Программе экономических реформ на 2010-2014 гг., разработанной Комитетом по экономическим реформам при Президенте Украины, до конца 2012 года планируется ликвидировать ГП «Уголь Украины».

Справка УНИАН. ГП «Уголь Украины» является оператором оптового рынка угольной продукции, производимой на государственных шахтах. В 2010 году предприятие поставило потребителям 16,4 млн тонн угольной продукции (из них 15,9 млн тонн — энергетический уголь), или 65% от общего объема поставок государственными шахтами.

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АМКУ за 9 месяцев наложил 687 млн грн штрафов

Объем штрафов, наложенных Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) на субъектов предпринимательства – нарушителей конкурентного законодательства, за 9 месяцев 2012 года составил 686,8 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе комитета.

Согласно сообщению, за январь–сентябрь АМКУ получил более 4 тыс. заявлений о нарушениях, по факту которых были проведены расследования. Экономический эффект от деятельности комитета составил 1 млрд грн.

За отчетный период представители комитета приняли участие в 97 судебных заседаниях. Кроме того, специалисты ведомства начали расследования по новым направлениям, а именно: масштабное исследование деятельности торговых сетей, рынков рыбы и морепродуктов, отношений в сфере оборота товаров медицинского назначения.

Как сообщал УНИАН, в январе-июне 2012 года АМКУ оштрафовал нарушителей конкурентного законодательства на сумму 652 млн грн, что в 5 раз больше, чем в январе-июне 2011 года. В первом полугодии 2012 года комитет выявил и устранил 2 870 нарушений, что на 76% больше, чем в первом полугодии 2011 года. Среди них: 1195 монопольных злоупотреблений, 277 антиконкурентных сговоров, 189 случаев недобросовестной конкуренции, в частности неправдивой рекламы, 535 антиконкурентных действий органов власти.

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Минздрав практически завершил процедуру госзакупок 2012 года

Министерство здравоохранения Украины практически завершило процедуру государственных закупок 2012 года.

Как сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения Украины, по состоянию на конец октября 2012 года в Украине проведены процедуры государственных закупок медицинских препаратов на сумму, составляющую 96,2% общего объема госфинансирования.

В ведомстве подчеркнули, что экономия бюджетных средств по результатам торгов составила около 140 млн грн. Эти средства направлены на осуществление дополнительных закупок по самым приоритетным направлениям, прежде всего, они направлены на дополнительное приобретение национального перечня жизненно необходимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения. В частности, благодаря экономии, по государственной программе «Детская онкогематология» стало возможным увеличить охват пациентов по некоторым препаратам с 27% до 35% общей потребности. Благодаря внедрению четких требований к отбору препаратов, 80% детей с злокачественными новообразованиями удалось обеспечить специальным лечениям, отметили в Минздраве.

В ведомстве считают, что благодаря обеспечению открытости процесса госзакупок и справедливому отношению ко всем участникам рынка при размещении государственных заказов, в 2012 году, по сравнению с прошлыми годами, значительно уменьшились количество жалоб, поданных участниками по тендерным процедурам в органы обжалования. В частности, если в 2010 году было подано 84 жалобы, в 2011 году их было всего 10, то в этом году зафиксированы лишь две.

В Минздраве подчеркнули, что ведомство поддерживает максимальное привлечение отечественных производителей к участию в государственных закупках и готово принимать соответствующие меры, в рамках законодательства, относительно закупок качественных отечественных аналогов импортированной продукции. Реализация такой поддержки возможна лишь при условии внесения соответствующих изменений в законодательство Украины, в частности, в сфере государственных закупок. В ведомстве подчеркнули, что в 2012 году в тендерах по государственным медицинским программам выросла доля национальных производителей - 28,1% общего количества участников государственных закупок.

Еще одним нововведением текущего года является внедрение механизма рамочных соглашений, проинформировали в Минздраве, подчеркнув, что, как доказывает мировой опыт, использование механизма закупок с рамочным соглашением позволяет достичь оптимального уровня цен на определенные группы товаров и услуг, уменьшить длительность проведения процедур закупок и сделать их более удобными и эффективными.

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«Газпром» и Сербия подписали окончательное инвестрешение по «Южному потоку»

Москва. Российский «Газпром» и Сербия подписали окончательное инвестиционное решение по газопроводу «Южный поток».

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром» по итогам рабочего визита начальника департамента по управлению проектами Леонида Чугунова в Республику Сербия.

«В рамках визита состоялось общее собрание акционеров совместной проектной компании «Газпрома» и «Сербиягаз» South Stream Serbia AG, на котором было принято положительное окончательное инвестиционное решение по проекту «Южный поток», - говорится в сообщении.

Л.Чугунов подчеркнул, что переход на инвестиционную стадию на сербском участке – первом среди всех остальных – даст новые возможности для роста национальной экономики и обеспечит долгосрочную выгоду от участия в проекте.

«Только по предварительным оценкам, реализация «Южного потока» создаст в Сербии приблизительно 2200 рабочих мест и привлечет до 1,5 млрд евро прямых инвестиций», - сказал он.

Генеральный директор ГП «Сербиягаз» Душан Баятович сообщил, что Сербия является первой страной «Южного потока», которая приняла окончательное инвестиционное решение.

По его словам, проект реализуется в соответствии с графиком и при полной поддержке со стороны правительства.

«В ближайшее время мы будем готовы начать подготовительные работы для участка «Южного потока» на территории Сербии. Очевидно, что «Южный поток» является проектом национального интереса, и мы работаем над принятием специального закона, связанного с проектом», - сказал Д. Баятович.

Справка УНИАН. Транспортировкой, распределением и хранением природного газа на территории Сербии занимается государственное предприятие «Сербиягаз».

В 2011 году «Газпром» поставил в Сербию 1,4 млрд куб. м природного газа.

В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект строительства газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы — «Южный поток» в обход территории Украины. Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией были подписаны межправительственные соглашения.

В январе 2008 года между Россией и Сербией было подписано комплексное Межправительственное соглашение по проекту «Южный поток» и проекту ПХГ «Банатский Двор».

В ноябре 2009 года была зарегистрирована совместная проектная компания South Stream Serbia AG. Доля ОАО «Газпром» в компании составляет 51%, ГП «Сербиягаз» — 49%.

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