Курс НБУ на 30.10.12

Официальный курс НБУ на 30.10.12 100 USD США – 799.3000 (на 29 октября – 799.3000) 100 EUR – 1030.9371 (на 29 октября – 1031.7364) 10 RUR – 2.5425 (на 29 октября – 2.5392)

Официальный курс НБУ на 30.10.12 100 USD США – 799.3000 (на 29 октября – 799.3000) 100 EUR – 1030.9371 (на 29 октября – 1031.7364) 10 RUR – 2.5425 (на 29 октября – 2.5392) Учетные курсы банковских металлов на 30.10.12 за 10 тройских унций (грн) 959 XAU 10 Золото – 136840.16 (на 29 октября – 136200.72 ) 961 XAG 10 Серебро – 2543.37 (на 29 октября – 2531.38 ) 962 XPT 10 Платина – 123491.85 (на 29 октября – 123971.43 ) 964 XPD 10 Палладий – 47558.35 (на 29 октября – 48437.58)

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