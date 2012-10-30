ДАЙДЖЕСТ СМИ за 30 октября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» подает материал «Европейские и канадские наблюдатели показали властям Украины желтую карточку», в котором пишет: представители миссии наблюдателей ОБСЕ и Canadem представили первые предварительные отчеты по результатам дня голосования. Основная их суть - в Украине отмечены системные ошибки и нужно серьезно демократизировать систему в стране…

http://delo.ua/ukraine/evropejskie-i-kanadskie-nabljudateli-pokazali-vlastjam-ukrainy-zhel-188558/

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Также «Дело» публикует материал «Бензин после выборов не подорожал», в котором пишет: средняя стоимость самой популярной марки бензина А-95 на украинских АЗС 29 октября не изменилась по сравнению с 26 октября и составляет 11,08 гривны за литр…

http://delo.ua/business/benzin-posle-vyborov-ne-podorozhal-188512/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Конфликт раздувают газом» пишет: Россия ставит Украине очередной ультиматум, касающийся сотрудничества в газовой сфере. Посол РФ в Украине Михаил Зурабов заявил, что консорциум на базе украинской ГТС не может быть создан из-за участия нашего государства в Энергетическом сообществе (ЭС). В Минэнерго называют эти требования шантажом, но, тем не менее, обещают не имплементировать часть норм ЭС, что неизменно приведет к санкциям со стороны организации, уверены эксперты…

http://kommersant.ua/doc/2056187

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Экономия премиум-класса» пишет: экономить на топливе в Украине стали даже владельцы автомобилей премиум-класса. Стремительный рост цен на бензин в последние годы привел к увеличению спроса на дизельные модели и авто с меньшим объемом двигателя. Производители этого сегмента выводят на рынок модели с более низким расходом топлива при сохранении и даже увеличении их мощности. Дизельное топливо растет в цене медленнее, чем бензин, поэтому эксперты ожидают дальнейшего увеличения продаж этих авто…

http://kommersant.ua/doc/2056124

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Издание «Сегодня» в публикации «Украина обязуется обеспечить граждан необходимыми продуктами» пишет: каждый взрослый житель страны должен ежедневно съедать продуктов не менее чем на 2500 килокалорий, даже имея минимальный доход, а государство обязуется это оплатить - такова суть законопроекта «О продбезопасности Украины», поданного Кабмином…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Ukraina-obyazuetsya-obespechit-grazhdan-neobhodimymi-produktami.html

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Также «Сегодня» в публикации «Жители Донбасса напуганы закрытыми обменниками, «Свободой» в Раде и гадают, с кем объединится ПР» пишет: закрытые обменники навели жителей региона на грустные размышления. Но банкиры говорят, что выборы состоялись и они решили просто подождать, на время приостановив операции купли-продажи валюты…

http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/ZHiteli-Donbassa-napugany-zakrytymi-obmennikami-Svobodoy-v-Rade-i-gadayut-s-kem-obedinitsya-PR.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в материале «Туристический рынок Украины меняет «своих» на «чужих» пишет: туроператоры решили перенять опыт советских ученых - повернуть реки вспять. Они нацелились возродить в Украине въездной туризм, так как платежеспособность украинцев тает. Вот только останется ли в результате на внутреннем рынке что-нибудь для «своих»...

http://economics.unian.net/rus/detail/144994

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Президент объявил войну пистолетам-переделкам» пишет: в России изменят материалы газовых пистолетов и травматики, чтобы они больше никогда не стали боевыми…

http://izvestia.ru/news/538562

(УНИАН)