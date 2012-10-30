Россия и Беларусь надеются на углубление отношений с Украиной

Главы МИД Беларуси и России надеются на развитие отношений с Украиной после парламентских выборов.

Как сообщает РИА «Новости», об этом они сказали в Минске, где министр иностранных дел России Сергей Лавров находится с рабочим визитом.

"Мы уважаем выбор украинских граждан и надеемся на углубление нашего взаимодействия в интересах российского, белорусского и украинского народов", - заявил С.Лавров

В свою очередь, глава МИД Беларуси Владимир Макей отметил, что белорусская сторона надеется на "преемственность во внешней политике Украины в отношении Беларуси".

"Мы считаем, что выборы в Украине являются внутренним делом украинского народа", - сказал В.Макей.

Он также подчеркнул, что белорусская сторона поддерживает оценку миссии СНГ относительно украинских выборов.

"Выборы были свободными, открытыми, соответствовали законодательству Украины. Подсчет голосов на тех участках, на которых были наши наблюдатели (от СНГ), осуществлялся открыто и прозрачно", - сказал глава миссии наблюдателей СНГ, первый заместитель председателя Исполкома Содружества Владимир Гаркун.

По его словам, более 270 наблюдателей от СНГ фиксировали нарушения, но эти факты "носили несистемный характер и не могли повлиять на результаты выборов".