Анонс на 31 октября

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Запланировано проведение брифингов с участием вице-премьер-министра - министра социальной политики Сергея Тигипко и министра иностранных дел Константина Грищенко, министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолия Близнюка, а также министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка.

* Состоится видеомост Москва – Киев – Кишинев – Ереван – Баку – Астана на тему: "Перспективы интеграционных процессов на постсоветском пространстве". Участники в Москве: зав.сектором экономического развития постсоветских государств Центра постсоветских исследований ОМЭПИ Института экономики РАН Е.Кузьмина; доктор полит. наук Сергей Жильцов. В Ереване: директор армянского филиала Института стран СНГ, политолог А.Маркаров. В Кишиневе: директор Центра стратегических исследований и реформ Молдовы Г.Шаларь; руководитель проекта "Евразийский фонд развития Молдовы" О.Бегуненко. В Астане: директор Института парламентаризма Народно-демократической партии "Нур Отан" Б.Байкадамов. В Киеве: исполнительный директор Международного фонда Блейзера О.Устенко. В Баку: профессор Западного университета Ф.Садыхов; независимый политолог Р.Агаев.

* 12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Новая услуга аутсорсинга биллинга для крупных и средних регистраторов доменных имен", посвященная презентации новой услуги аутсорсинга системы взаиморасчетов и документооборота для регистраторов доменных имен от компании «Интернет Инвест». Услуга заключается в полном аутсорсинге биллинговой системы регистратора, при котором «Интернет Инвест» полностью берет на себя все взаиморасчеты и документооборот с клиентами, тогда как компания-регистратор сосредоточена на обслуживании клиентов. Участники: президент компании «Интернет Инвест» Александр Ольшанский, директор компании «Интернет Инвест» Павел Блоцкий, директор по развитию компании DNS.ua Петр Власенко и заместитель директора компании DNS.ua Елена Лобас (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится семинар-консультация «Иностранный опыт регулирования новых (конвергентных) аудиовизуальных СМИ». Цель мероприятия, которое проводит Координатор проектов ОБСЕ в Украине по запросу Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания - презентовать и обсудить международный опыт в сфере регулирования конвергентных аудиовизуальных СМИ и перспектив применения этого опыта в Украине. Семинар пройдет при поддержке Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуньи Миятович, которая направила для участия в нем международного эксперта в сфере регулирования аудиовизуальных медиа Кристиана Меллера. В ходе семинара украинские медиа-эксперты Диана Проценко и Дмитрий Тупчиенко представят аналитический отчет о практике регулирования аудиовизуальных СМИ в странах региона ОБСЕ. В частности, речь пойдет о принципах и подходах в определении и классификации новых медиа, о целях регуляторной политики, инструментарии, применяемом для надзора за соблюдением законодательства.

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