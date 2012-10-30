ТОП-10 (30 октября)

Рост ВВП Украины замедлился до 1,5%

Standard & Poor's поместила рейтинг Киева на пересмотр с негативным прогнозом

Роспотребнадзор забраковал 15 партий украинского сыра

Украина запросила у Китая квоты на поставку кукурузы

«Газпром» договаривается о поставках газа в Китай и Южную Корею

Россияне продолжают мониторить рынок сланцевого газа в мире

Дефицит госбюджета увеличился втрое

Вступает в силу закон об увеличении бюджета угольной отрасли на 1,5 млрд грн

Минфин привлек в госбюджет 1,106 млрд грн от продажи ОВГЗ

Кабмин отменил расчеты векселями при импорте без ввоза товара в страну

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Рост ВВП Украины замедлился до 1,5%

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в январе-сентябре 2012 года замедлился до 1,5%, против показателя аналогичного периода 2011 года, говорится в подготовленной Департаментом экономического анализа и прогнозирования Национально банка Украины аналитической записке «Оценка экономического состояния, сентябрь 2012», размещенной на сайте НБУ.

В документе отмечается, что повышение социальных стандартов населения способствовало поддержанию высоких темпов роста реальных заработных плат, что в свою очередь обеспечило сохранение высокого уровня внутреннего спроса. Так рост оборота розничной торговли за январь-сентябрь составил 16% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, увеличение объема предоставленных услуг за январь-август — 11,2%.

Также указывается, что постепенное восстановление экономической активности в мире способствовало замедлению падения индекса мировых товарных рынков CRB последние четыре месяца, что положительно повлияло на показатели металлургического производства. Падение объемов производства замедлилось с 12,5% в августе в годовом измерении до 9,4% в сентябре, а за вычетом сезонного фактора рост в сентябре составил около 1%.

Как сообщает Нацбанк, в сентябре также наблюдалось замедление падение объемов строительных работ до 15% с 16,3% в августе в годовом измерении, в частности произошел рост объемов работ по подготовке строительных участков более, чем на 10% в годовом измерении, что свидетельствует о постепенном восстановлении активности отрасли.

В тоже время НБУ отмечает, что введение с 1 сентября Российской Федерацией утилизационного сбора на импортируемые автомобили обусловило уменьшение объемов машиностроения на 20,1% в годовом измерении, в частности, производства легковых автомобилей на 36,3%.

Именно данный фактор, как считают в НБУ, определил снижение объемов промышленного производства в сентябре на 7% в годовом измерении, а за 9 месяцев - на 1,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

«По оценкам Департамента экономического анализа и прогнозирования, именно из-за негативной динамики в машиностроении рост ВВП за 9 месяцев незначительно замедлился и составил несколько ниже 1,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года» - говорится в аналитической записке Нацбанка.

Как сообщал УНИАН, 25 октября Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году до 1% против 2,5% майского прогноза.

Рейтинговое агентство Fitch в октябре обнародовало свой прогноз о сокращении роста реального ВВП Украины в 2012 году до 0,5%, в 2013 году – 3,2%.

Всемирный банк 19 июля ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 2,5% до 2%.

В апреле Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 4,8% до 3%. Рост ВВП Украины в 2013 году ожидается на уровне 3,5%.

По оценке Госстата Украины, рост ВВП во ІІ квартале 2012 г. против аналогичного периода 2011 года составил 3%, в I квартале - 2%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.

Рост реального валового внутреннего продукта Украины в 2011 году против 2010 года составил 5,2%, номинальный ВВП - 1 трлн 314 млрд грн.

Рост ВВП Украины в III квартале 2011 года против аналогичного периода 2010 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 6,6%.

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Standard & Poor's поместила рейтинг Киева на пересмотр с негативным прогнозом

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's поместила долгосрочный кредитный рейтинг города Киев «B-» в список CreditWatch («рейтинги на пересмотре») с негативным прогнозом.

Об этом говорится в сообщении Standard & Poor's, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, помещение рейтинга Киева в список CreditWatch обусловлено более длительной, чем ожидалось ранее, реализацией планов города по рефинансированию еврооблигаций на сумму 250 млн долл. сроком погашения 26 ноября 2012 г. посредством размещения на внутреннем рынке облигаций объемом 3,5 млрд грн (440 млн долл.).

Как указывает S&P, по состоянию на 26 октября 2012 г. было привлечено лишь 0,5 млрд грн, которые были направлены на выплаты по одному из банковских кредитов (0,75 млрд грн). «Учитывая отсутствие альтернативных планов погашения долга, мы полагаем, что городу может потребоваться поддержка со стороны центрального правительства в виде размещения государственными банками оставшейся части облигаций на сумму 3 млрд грн и/или прямой финансовой поддержки из государственного бюджета», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Standard & Poor's предполагает вывести рейтинг Киева из списка CreditWatch в ближайшие несколько недель.

Как отмечает S&P, дальнейшие рейтинговые действия в отношении города будут зависеть от реализации его планов по рефинансированию долга.

«Мы можем предпринять негативное рейтинговое действие, если к середине ноября городу не удастся обеспечить необходимое финансирование. Если Киев привлечет средства, достаточные для выплаты долга по еврооблигациям, мы подтвердим его текущий рейтинг», - говорят в Standard & Poor's.

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Роспотребнадзор забраковал 15 партий украинского сыра

Роспотребнадзор признал 3 партии сыра производства ЧП КФ «Прометей» филиал «Менский Сыр» и 12 партий сыра производства ООО «Гадячсыр» не соответствующими требованиям Федерального закона от 12.06.2008 №88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Подчеркивается, что Роспотребнадзор продолжает контроль за качеством сыров украинских производителей, поступающих на территорию Российской Федерации.

В частности, в лабораторию «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» Роспотребнадзора поступило 714 образцов сыра производства ЧП КФ «Прометей» филиал «Менский Сыр», ООО «Гадячсыр», ЧАО «Пирятинский Сырзавод», ПАО «Дубномолоко» и ООО «Лозовской молочный завод», из которых полностью исследованы 665 образцов продукции.

В результате, на 2 партии сыров производства ООО «Лозовской молочный завод» выданы экспертные заключения об их соответствии Федеральному закону от 12.06.2008 №88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию», данная продукция допущена к реализации населению.

В тоже время, на 15 партий сыра выданы экспертные заключения об их несоответствии требованиям данного закона.

Также в Роспотребнадзоре отмечают, что украинские лаборатории не имеют аккредитации, необходимой для самостоятельного исследования сыров, поставляемых на рынок России.

«До настоящего времени не достигнута договоренность с Министерством экономического развития и торговли Украины о проведении исследования сыров украинскими лабораториями в связи с отсутствием необходимой аккредитации, позволяющей признавать их техническую компетентность», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября Роспотребнадзор разрешил пяти украинским лабораториям проводить исследования молочной продукции для экспорта в Российскую Федерацию.

Напомним, договоренность о проведении украинскими лабораториями проверок качества молочной продукции, которая поставляется в РФ, была достигнута в апреле в ходе переговоров министра экономического развития и торговли Украины Петра Порошенко и руководителя Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. П.Порошенко подчеркнул, что сертификаты, выдаваемые такими лабораториями, будут признаваться российской стороной. Также установлен перечень критериев, по которым будет осуществляться проверка сыров.

Напомним, в начале сентября Россельхознадзор заявил, что в ходе мониторинговых исследований выявил запрещенные и вредные вещества в партиях пищевой продукции трех украинских предприятий, вследствие чего в отношении продукции этих производителей введен режим усиленного лабораторного контроля.

В начале августа Россельхознадзор исключил два украинских предприятия - ООО «Атлантик» и ПАО «Комбинат Приднестровский» из реестра организаций, обладающих правом ввоза продукции животного происхождения на рынок стран Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана.

4 октября были введены временные ограничения на ввоз продовольственных товаров 8 украинских предприятий: ООО «Молис», ОДО «Глобинский маслозавод» (производство сыров, сухого молока и масла сливочного), ПАО «Бель Шостка Украина» (производство сыров), ДП «Мясокомбинат Заря», ООО «Компания «Зевс ЛТД» (производство говядины и свинины), ООО «Данон Днепр», ЗАО «Лакталис Николаев» (производство молочной продукции), ЧАО «АПК-ИНВЕСТ» (убой свиней, разделка, хранение, производство готовой мясной продукции)»

Кроме этого, ООО «Белоцерковский молочный комбинат» исключен из реестра организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, ввозимых на территорию Таможенного союза.

С 15 октября Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки сыра с украинского предприятия «Дубномолоко».

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Украина запросила у Китая квоты на поставку кукурузы

Украина направила в Китай заявку о предоставлении украинским компаниям квот на поставку кукурузы в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

«Министерство аграрной политики и продовольствия направило в Министерство торговли Китая заявку, чтобы они рассмотрели возможность предоставления нам квот на поставку кукурузы на следующий год», - цитирует пресс-служба министра Николая Присяжнюка.

Согласно информации Минагропрода, в ближайшее время будет подписано соглашение с Китаем о фитосанитарных требований для поставки этой культуры.

По словам Н.Присяжнюка, китайский рынок для Украины перспективен в сегменте продовольствия и сельскохозяйственной продукции. Помимо кукурузы Украина планирует вывести на китайский рынок сою и рапс.

В министерстве напомнили, что 17-20 октября 2012 года состоялась рабочая поездка украинской делегации в Китайскую Народную Республику, где с китайской стороной был согласован двусторонний протокол относительно качественных показателей украинской кукурузы, которая будет поставляться в Китай. Кроме того, стороны обсудили механизмы взаимодействия в части аттестации китайских производителей химического сырья и препаратов.

Как сообщал УНИАН, Китай готов инвестировать в украинский агропромышленный комплекс. 28 июня 2012 года во время официального визита Н.Присяжнюка в КНР был подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере поддержки приоритетных проектов в сельском хозяйстве Украины. Согласно договору, будут привлечены кредитные средства объемом 3 млрд долл. на реализацию проектов в украинской аграрной отрасли.

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«Газпром» договаривается о поставках газа в Китай и Южную Корею

«Газпром» ведет переговоры о ежегодных поставках газа в Китай в объеме 68 млрд куб. м и в Южную Корею - 10 млрд куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома» по итогам заседания Совет директоров компании, где обсуждалась организация трубопроводных поставок природного газа в Китай и другие страны АТР.

«В настоящее время с Китаем обсуждаются поставки газа из России в объеме 68 млрд куб. м, с Южной Кореей — 10 млрд куб. м, ведутся переговоры c Японией. При этом в страны АТР уже экспортируется СПГ с Сахалина», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в результате создания нового центра по экспорту российского газа в рамках реализации Восточной газовой программы объем поставок газа из России в страны АТР может сравниться с размером экспорта российского газа в Европу или даже превысить его.

Справка УНИАН. Коммерческие переговоры по условиям поставок российского природного газа в Китай ведутся с конца 2005 года. С китайской стороны в переговорах участвует государственная нефтегазовая компания КННК.

В октябре 2009 года ОАО «Газпром» и КННК подписали Рамочное соглашение об основных условиях поставки природного газа из России в Китай. В декабре 2009 года были подписаны Базовые основные условия поставок газа из России в Китай.

Сторонами принципиально согласованы объемы поставок газа по двум маршрутам: «западному» — 30 млрд куб. м (проект «Алтай») и «восточному» — 38 млрд куб. м.

Строительство газопровода «Алтай» начнется только после заключения контракта купли-продажи газа с китайской стороной.

Государственная «Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР» (Восточная газовая программа) утверждена в сентябре 2007 года приказом Министерства промышленности и энергетики РФ. Координировать деятельность по реализации Программы Правительство РФ поручило ОАО «Газпром».

Напомним, поставки российского газа в страны Европы в 2011 году возросли на 7,9% и достигли 150 млрд куб. м против 139 млрд куб. м в 2010 году. Доля «Газпрома» на европейском рынке по итогам 2011 года выросла до 27% (с 24% в 2010 году).

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Россияне продолжают мониторить рынок сланцевого газа в мире

«Газпром» продолжает мониторить рынок сланцевого газа в мире, хотя не считает целесообразным добывать его в России.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром».

«Совет директоров принял к сведению информацию о результатах мониторинга развития отрасли сланцевого газа в различных регионах мира. Было отмечено, что профильные подразделения группы «Газпром» продолжают внимательно изучать ситуацию с добычей сланцевого газа», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что участники заседания сошлись во мнении, что на данном этапе добыча сланцевого газа в России представляется нецелесообразной ввиду высокой обеспеченности запасами традиционного газа, себестоимость добычи которого существенно ниже предполагаемых затрат на добычу газа из сланцевой породы, а также несет существенные экологические риски.

Правлению поручено продолжить мониторинг развития отрасли сланцевого газа в различных регионах мира и проинформировать Совет директоров о его результатах в IV квартале 2013 года.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» проанализировать принципы экспортной газовой политики, в том числе с учетом роста добычи сланцевого газа и увеличения объемов торговли сжиженным природным газом.

Украина в феврале текущего года объявила конкурсы на заключение соглашения о разделе продукции (СРП) по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область) площадям с запасами сланцевого газа.

В мае т.г. победителями конкурса по заключению СРП на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell соответственно.

Справка УНИАН. 25 мая 2012 года, в ходе круглого стола в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины, эксперты консалтинговой компании IHS CERA презентовали модель добычи газа в Украине на период до 2035 г. Согласно выводам экспертов, в случае увеличения инвестиций в добычу газа как традиционной, так и нетрадиционной добычи с нынешних 1 млрд долл. в год до 10 млрд долл. в год, Украина до 2035 года Украина сможет добывать до 60 млрд куб. м газа в год и более. Таким образом, по мнению экспертов, Украина сможет полностью обеспечить собственные потребности в природном газе.

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) оценивает украинские запасы сланцевого газа в 1,2 трлн куб. м, что ставит Украину на четвертое место в Европе по объемам резервов этого типа после Польши, Франции и Норвегии.

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Дефицит госбюджета увеличился втрое

Дефицит Государственного бюджета Украины в январе-сентябре 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличился в 3 раза — до 24,381 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Общий фонд госбюджета за 9 месяцев т.г. выполнен с дефицитом 22,115 млрд грн, что в 2 раза больше, чем за 9 месяцев 2011 года.

В январе-сентябре 2012 года доходы госбюджета составили 246,322 млрд грн, что на 8,7% больше соответствующего показателя 2011 года, в т.ч. поступления в общий фонд увеличились на 10% - до 208,550 млрд грн.

Поступления налога на добавленную стоимость составили 135,428 млрд грн, что на 9,1% больше чем за соответствующий период 2011 года. Бюджетное возмещение НДС денежными средствами увеличилось на 10,4% и составило 35,200 млрд грн.

Общий фонд государственного бюджета получил 39,164 млрд грн налога на прибыль предприятий, что на 0,9% больше, чем годом ранее.

Акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) в общий фонд поступило 17,601 млрд грн, что на 10% больше аналогичного периода 2011 года.

Расходы госбюджета в январе-сентябре составили 267,260 млрд грн, в т.ч. расходы общего фонда - 231,176 млрд грн, что, соответственно, на 15,2% и 15,1% больше за январь-сентябрь 2011 года.

В январе-сентябре 2012 года на покрытие дефицита Пенсионного фонда для выплаты пенсий за счет средств государственного бюджета было перечислено 10,791 млрд грн.

За указанный период из госбюджета было предоставлено кредитов в сумме 4,284 млрд грн, сумма возвращенных кредитов составила 841,5 млн грн.

В январе-сентябре 2012 года погашение основной суммы долга государственного бюджета составило 50,316 млрд грн, в т.ч. погашение внутреннего долга — 25,851 млрд грн. Внешнего — 24,465 млрд грн.

Государственные заимствования в госбюджет были осуществлены в объеме 87,034 млрд грн, в т.ч. в общий фонд — 83,886 млрд грн. На внутреннем рынке было привлечено 55,111 млрд грн, от внешних источников поступило 31,923 млрд грн.

За январь-сентябрь 2012 года от приватизации в госбюджет поступило 5,351 млрд грн.

Сводный бюджет за январь-сентябрь 2012 выполнен с дефицитом в сумме 21,265 млрд грн. Доходы сводного бюджета составили 317,962 млрд грн, расходы — 335,753 млрд грн.

Справка УНИАН. Согласно действующей редакции Закона «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), доходы бюджета планируются на уровне 372,331 млрд грн, в т.ч. доходы общего фонда - 320,598 млрд грн, расходы — 404,298 млрд грн, в частности расходы общего фонда — 351,194 млрд грн.

Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год запланирован на уровне 31,129 млрд грн, в т.ч. дефицит общего фонда — 27,245 млрд грн.

Бюджет рассчитан, исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%, курса гривни - 8 грн за один доллар.

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Вступает в силу закон об увеличении бюджета угольной отрасли на 1,5 млрд грн

31 октября вступает в силу Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» относительно увеличения расходов на техническое переоснащение и охрану труда на угледобывающих предприятиях».

Об этом сообщает профсоюз работников угольной отрасли.

Согласно сообщению, бюджет угольной промышленности увеличен на 1,51 млрд гривень, из которых 1,45 млрд гривень будут направлены на техническое переоснащение украинских шахт, а 60 млн гривень пойдут на внедрение на предприятиях углепрома мер по охране труда.

Согласно сообщению, закон опубликован во вторник, 30 октября, в газете Верховной Рады «Голос Украины» №204 и вступает в силу на следующий день после его опубликования в официальных СМИ.

Как ранее сообщал УНИАН, закон был принят Верховной Радой Украины 16 октября.

12 апреля Верховная Рада приняла инициированный Кабинетом министров Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (относительно решения социальных вопросов), предусматривающий увеличение социальных расходов на 33 млрд гривень.

1,2 млрд гривень данной суммы были направлены на государственную поддержку угледобывающих предприятий на частичное покрытие расходов по себестоимости готовой товарной угольной продукции.

6 июля парламент принял Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете на 2012 год» относительно увеличения расходов на капитальное строительство и техническое переоснащение угледобывающих предприятий», в соответствии с которым на эти цели было дополнительно направлено 2,2 млрд гривень.

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Минфин привлек в госбюджет 1,106 млрд грн от продажи ОВГЗ

Министерство финансов Украины на внеплановом аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 30 октября, привлекло в госбюджет 1,106 млрд грн, сообщает министерство.

Минфин предлагал две серии стандартных облигаций с датой погашения 11 октября 2017 г. и 18 сентября 2019 г., а также трехлетние индексированные облигации.

Так, Минфин удовлетворил 2 заявки на 5-летние госбумаги, одну по 7-летним ОВГЗ и 3 заявки по 3-летним индексированным бумагам.

Объем привлечения по 5-летним ОВГЗ составил - 476,984 млн грн (доходность — 14,3%), по 7-летним — 299,999 млн грн (доходность — 14,3%), по индексированным ОВГЗ — 329 млн грн (доходность 9,3%).

Как сообщал УНИАН, Минфин на аукционе по продаже ОВГЗ 23 октября привлек в госбюджет 1,006 млрд грн.

Минфин предлагал две серии стандартных облигаций с датой погашения 11 октября 2017 г. и 18 сентября 2019 г.

Ранее Минфин сообщил, что в октябре планирует провести только два аукциона по продаже ОВГЗ - 16 и 23 октября. Инвесторам будут предложены стандартные ОВГЗ сроком обращения 5 и 7 лет.

Справка УНИАН. На 30 октября объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составляет 187,13 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 95,393 млрд грн, банков — 75,49 млрд грн, нерезидентов — 6,09 млрд грн.

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Кабмин отменил расчеты векселями при импорте без ввоза товара в страну

Кабинет министров Украины отменил возможность расчета векселями при импорте без ввоза товара в страну.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, соответствующее изменение к порядку определения срока и условий завершения подобных операций было принято на заседании Кабмина 29 октября.

Отмечается, что исключенная норма «вместо оживления внешнеэкономической деятельности и увеличения объемов поступлений платежей в бюджет использовалась субъектами предпринимательской деятельности для необоснованного выведения валютных средств за границу». Деньги, говорится в сообщении пресс-службы, выводились из Украины якобы для покупки товара, который должны были поставить в третьи страны. «Последние же рассчитывались векселями, задолженность по которым, как правило, была фиктивной. Валютная операция считалась завершенной и снималась уполномоченным банком с контроля. При этом такие действия давали возможность уклоняться от ответственности за нарушение законодательства в сфере валютного контроля», - отмечается в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что в текущем году около 10 млрд. долл. США были выведены из Украины как уплата за импортные товары, которые фактически в Украину поставлены не были.

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