ДАЙДЖЕСТ СМИ за 31 октября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» подает материал «Семь сфер, где произошли «покращення» Азарова», в котором пишет: если допустить, что все бюджетные деньги не уходили «налево», то «покращення» наступили и у врачей, и у учителей, и даже в жилищно-коммунальном хозяйстве…

http://delo.ua/ukraine/sem-sfer-gde-proizoshli-pokraschennja-azarova-188635/

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Также «Дело» публикует материал «Смарт-Холдинг» купил 96% банка «Форум», в котором пишет: немецкий Commerzbank AG покинул банковский рынок Украины, продав свою «дочку» партнеру Рината Ахметова - Вадиму Новинскому…

http://delo.ua/finance/smart-holding-kupil-96-banka-forum-188578/

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«Дело» публикует материал «Ликвидация небанковских обменных пунктов не навредит населению - эксперты», в котором пишет: эксперты выступают за ликвидацию агентских обменных пунктов и закрепление права на проведение валютно-обменных операций исключительно за банками…

http://delo.ua/finance/likvidacija-nebankovskih-obmennyh-punktov-ne-navredit-naseleniju-188645/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Виктор Пинчук уловил связь» пишет: бизнесмен заработал 106,5 млн долл. на перепродаже 6% компании VimpelCom (владеет операторами "Киевстар" и Beeline) российской Altimo. Сделка позволила последней превысить голосующую долю Telenor в VimpelCom, что, по мнению аналитиков, упростит разрешение спора между Федеральной антимонопольной службой, VimpelCom и акционерами компании…

http://kommersant.ua/doc/2057049

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Mail.ru Group стало тесно» пишет: Mail.ru Group будет развивать свои сервисы на зарубежных рынках, используя для этого новое глобальное имя my.com. Прежде всего, шансы на успех имеет игровое направление инетрнет-холдинга, которое только в III квартале принесло ему 23% общей выручки, или 37 млн. долларов…

http://kommersant.ua/doc/2057174

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Издание «Сегодня» в публикации «Нацбанк готовит монетную реформу» пишет: украинцев хотят избавить от груза мелочи, а две гривни сделать металлическими…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Nacbank-gotovit-monetnuyu-reformu.html

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Также «Сегодня» в публикации «Власть проверит все новые телефоны и компьютеры в Украине» пишет: НКРСИ хочет убедиться, что техника не вредит людям…

http://www.segodnya.ua/ukraine/Vlast-proverit-vse-novye-telefony-i-kompyutery-v-Ukraine.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в материале «Бизнес и выборы: передел не ожидается, но конфликтов не избежать» пишет: результат прошедших выборов на руку профессиональным лоббистам, состав правительства будет полностью зависеть от воли Януковича, а оппозиции и власти в будущей ВР придется договариваться о реформах в энергетике и о приватизации...

http://economics.unian.net/rus/detail/145174

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Минтранс построит БАМ еще раз за 1 трлн рублей» пишет: Россия решила расширить пропускную способность Байкало-Амурской магистрали, что потребует выделения средств из федерального бюджета…

http://izvestia.ru/news/538537

(УНИАН)