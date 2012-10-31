Саммит глав государств СНГ пройдет в Ашхабаде 5 декабря

Москва. Саммит глав государств СНГ состоится 5 декабря в Ашхабаде.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета Содружества, отметив, что этот вопрос обсуждался в ходе встречи Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с председателем Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ Сергеем Лебедевым.

«Президент Туркменистана поддержал предложение провести очередное заседание Совета глав государств СНГ 5 декабря в Ашхабаде. А накануне – 4 декабря – в Ашхабаде традиционно состоится заседание Совета министров иностранных дел СНГ», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на очередном заседании Совета глав государств СНГ планируется рассмотреть около 20 проектов документов, направленных на углубление регионального сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах, обеспечении безопасности и других направлениях.

Наиболее значимым в сфере гуманитарного сотрудничества является проект решения о подготовке к празднованию 70-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Кроме этого, предусматривается учредить Почетный орден и юбилейную медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Также предполагается рассмотреть в этой сфере проекты: решения о Межгосударственной программе «Культурные столицы Содружества»; решения об объявлении 2013 года Годом экологической культуры и охраны окружающей среды в СНГ.

В перечень вопросов, касающихся дальнейшего развития сотрудничества в экономической сфере, вошли проекты: соглашения о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка государств – участников СНГ; решения о ходе реализации мероприятий по выполнению решения Совета глав государств СНГ от 20 декабря 2011 года об определении сотрудничества в области связи и информатизации ключевой темой взаимодействия государств – участников СНГ в сфере экономики в 2012 году.

На заседании Совета глав государств СНГ будут рассмотрены также проекты документов, относящиеся к сфере обеспечения безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам, в том числе: соглашение об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ; соглашение о сотрудничестве в подготовке специалистов антитеррористических подразделений в учебных заведениях компетентных органов государств – участников СНГ; соглашение государств – участников СНГ о сотрудничестве в материально-техническом обеспечении компетентных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма; решение о перспективных направлениях развития объединенной системы противовоздушной обороны государств – участников СНГ и другие.

Отмечается, что одним из ключевых документов, направленных на укрепление межгосударственного сотрудничества, является проект решения о деятельности Межпарламентской ассамблеи государств СНГ по укреплению интеграционного взаимодействия в рамках Содружества.

Отдельным блоком в повестке дня заседания Совета глав государств СНГ представлены кадровые вопросы, связанные с утверждением кандидатуры председателя Экономического суда СНГ, руководителя Антитеррористического центра государств – участников СНГ и назначением председателя Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств – участников СНГ.

Ранее планировалось, что саммит пройдет в столице Туркмении в начале ноября. Позднее было принято решение о его переносе, при этом причины его переноса не уточнялись.