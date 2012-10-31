Турчинов: оппозиция впоследствии скажет, признает она эти выборы или нет

Объединенная оппозиция «Батькивщина» определится с планом своих действий относительно признания или непризнание выборов после того, как будет подведен их окончательный итог.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель центрального избирательного штаба объединенной оппозиции «Батькивщина» Александр Турчинов.

«Когда будет подведен итог не только по мажоритарным округам, но и по общегосударственному округу, мы будем делать выводы. В том числе и вопрос относительно проведения акций и других адекватных действий со стороны оппозиции относительно противостояния тому террора, который происходит сегодня», - сказал А.Турчинов.

Он отметил, что власть все делает для того, чтобы полностью перечеркнуть результаты выборов. «Сегодня происходит публичная, циничная делегитимизация результатов выборов», - сказал А.Турчинов. При этом он подчеркнул, что оппозиция «никогда не признает результаты выборов в округах, где так цинично действует власть».

А.Турчинов в очередной раз напомнил, что в ряде областей власть пытается украсть победу у представителей как «Батькивщины», так и «Свободы». Он сообщил, что, в частности, так происходит в округе № 11 в Винницкой области. «Наш депутат Андрей Павловский практически двое суток лежит на коробках, мешая сфальсифицировать и уничтожить бюллетени, так как это произошло в 14-м округе», - сказал он.