Анонс на 1 ноября

* V Всеукраинская конференция с международным участием «Молочный бизнес - 2012». Мероприятие проводят Союз молокоперерабатывающих предприятий Украины и Инфагро. Сессии посвящены общим вопросам и проблемам отрасли в Украине и мире. Делегаты конференции - представители ведущих компаний и самые известные специалисты молочного сектора. Темы сессий: ситуация на внутреннем и внешнем рынках молока, предварительные итоги года, проблемы и пути их решения, первоочередные и долгосрочные меры по стабилизации и развитию отечественного молочного бизнеса, изменения в законодательстве. Среди докладчиков - представители молочной отрасли из Украины, Российской Федерации, Республики, Беларусь, Королевства Нидерландов и Германии.

* Киевский метрополитен по случаю 52-й годовщины работы предприятия проведет День открытых дверей, который состоится в электродепо «Дарница». В мероприятии примет участие непосредственный участник открытия столичного метрополитена Николай Куриленко. В программе посещение вагона-музея, объектов электродепо и вагоноремонтного завода. Сбор зарегистрированных участников в 8-50 у проходной электродепо «Дарница».

* Пикетирование КГГА в знак протеста против бездействия в деле защиты Беличанского леса. В этот день вопрос спасения леса будет рассмотрен в ходе очередного заседания депутатов Киевсовета. Кроме того, будет представлен отчет Председателя постоянной комиссии по вопросам экологии по этому вопросу. 9 октября ВАСУ отменил постановление Киевского апелляционного суда от 21.06.12 г., которым приостанавливались незаконные действия по присвоению 4 тыс. га Беличанского леса властью пгт. Коцюбинское. Этим решением судьи ВАСУ узаконили расширение границ пгт. Коцюбинское до 4 тыс. га за счет земель Святошинского лесопаркового хозяйства и Киева. Участники акции обратятся с призывом к председателю КГГА срочно обжаловать решение ВАСУ в Верховном суде.

* Состоится пленарное заседание X сессии Киевсовета VI созыва.

* Начнется международная конференция на тему: "Деятельность транснациональных компаний в Украине и определение стратегии действий профсоюзов". Конференция пройдет при поддержке Регионального Представительства Фонда им. Фридриха Эберта в Украине и Беларуси.

* Круглый стол на тему: «Страхование сельскохозяйственных рисков с государственной поддержкой: новые «гарантированные» возможности и перспективы». Приглашены: Елена Чепур, председатель Комитета по банковскому и финансовому праву Ассоциации юристов Украины, управляющий партнер Gryphon Investment Consulting Group; Гари Роше, руководитель Программы IFC «Развитие агрострахования и агрофинансирвоания в Украине»; Владимир Посполитак, зав.кафедрой гуманитарного развития Международного института менеджмента; Ирина Головко, зам.руководителя Проекта IFC «Развитие агрострахования в Украине»; Роман Шинкаренко, эксперт по вопросам агрострахования Проекта IFC «Развитие агрострахования в Украине», Андрей Зарипов, эксперт по вопросам агрострахования Проекта IFC «Развитие агрострахования в Украине».

* Состоится официальное открытие VII специализированной выставки «Деревянное домостроительство 2012», посвященной актуальным вопросам строительства экономически выгодных домов из экологически чистых и долговечных материалов, новейшим системам отопления, водоснабжения, электрической проводки и декора. На открытии будет присутствовать Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в Украине Арья Макконен. В рамках выставки «Деревянное домостроительство 2012» будут построены две наглядные демонстрационные площадки «Финский дом» и «Каркасный дом» . Пройдут тематические форумы, где лучшие специалисты из Финляндии продемонстрируют новейшие технологии домостроительства, которые уже сегодня можно эффективно применять в Украине. Будут презентованы энергосберегающие и энергоэффективные технологии. Мастера ведущих финских компаний проведут мастер-классы посвященные росписи, украшению и резьбе по дереву и научат как сделать свой дом оригинальным и неповторимым. Выставка проводится при поддержке посольства Финляндии, ее работа продлится с 1 по 4 ноября 2012 г.

* Пресс-конференция на тему: «Аренда квартир от государства: нужно ли это рынку?». Участники: председатель правления Государственного ипотечного учреждения Валентин Рыбачук, председатель комитета по статистике и аналитике ВОО Лига экспертов Украины Андрей Гусельников.

* Пресс-конференция на тему: «Завершится ли ценовая стабильность в Украине вместе с избирательной компанией?». Приглашены: Виктор Суслов, Заслуженный экономист Украины; Эрик Найман, экономический эксперт; Виктор Пинзеник, экс-министр финансов; представитель Государственной инспекции контроля за ценами; представитель Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

* Пресс-конференция на тему: "Пять лет деятельности Биржи Социальной Рекламы в Украине: итоги, результаты, планы". Участники: Александр Горлов, основатель, директор и руководитель "Биржи Социальной Рекламы", член правления Всеукраинской рекламной коалиции, лауреат награды "Вклад в рекламу"; Максим Лазебник, исполнительный директор Всеукраинской рекламной коалиции, продюсер Киевского международного фестиваля рекламы, EFFIE Awards Ukraine, ADC*UA, шеф-редактор портала Sostav.ua; Владислава Кравченко (Денис), креативный директор JWT Ukraine, создательница многочисленных социальных рекламных кампаний, один из ключевых экспертов в области социальной рекламы в Украине.

* Состоится подписание Соглашения о сотрудничестве Украинского союза промышленников и предпринимателей с Национальной библиотекой им. В.Вернадского. Участники: президент УСПП Анатолий Кинах, руководитель Национальной библиотеки Украины Вернадского Алексей Онищенко, вице-президент УСПП по корпоративной безопасности Василий Крутов, заст.ген.директора НБУВ, руководитель службы информационного обеспечения органов государственной власти Валерий Горовой и другие.

* Состоится презентация результатов технико-экономического обоснования составляющей Национального проекта «Воздушный экспресс»: Городская кольцевая автомобильная дорога», во время которой будут обнародованы модели реализации и технико-экономические характеристики достройки городской кольцевой дороги от Столичного до Харьковского шоссе в рамках реализации Национальных проектов Украина. Первая концессионная кольцевая дорога станет реальностью уже через 5 лет. Участники: председатель Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислав Каськив, представители компании-разработчика ТЭО Zagope Construction and Engineering SA, КГГА и Укравтодора. Для представителей СМИ состоится брифинг.

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