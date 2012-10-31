Кабмин занялся пресечением коррупции в работе таможенных органов и арбитражных управляющих

Кабинет министров на своем заседании 31 октября одобрил проект закона о внесении изменений в Таможенный кодекс и закон о банкротстве в части предотвращения и урегулирования конфликта интересов в деятельности должностных лиц таможенных органов или организаций и арбитражных управляющих. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

Как следует из сообщения, в законопроекте детализирован порядок кадрового отбора сотрудников таможни, упраздняется и жестко пресекается семейственность, устраняется возможность конфликта интересов – личных и служебных – между таможенниками и арбитражными управляющими.

Согласно сообщению, принятие законопроекта усилит эффективность борьбы с коррупцией в работе таможенных органов и арбитражных управляющих.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2011 года базирующаяся в Берлине неправительственная организация Transparency International (TI) обнародовала доклад, в котором отмечается, что в Украине по-прежнему очень высокий уровень коррупции. Украина заняла 152-е место с рейтингом 2,3 балла. В 2010 году Украина была на 134-м месте.

Справка УНИАН. Арбитражный управляющий (распорядитель имущества, управляющий санацией, ликвидатор) обязан осуществлять мероприятия по защите имущества должника; анализировать финансовую, хозяйственную и инвестиционную деятельность должника, его положение на рынках; не разглашать сведения о финансовом положении должника до дня принятия Хозяйственным судом постановления о признании должника банкротом. На арбитражных управляющих возлагается также обязанность выявлять признаки фиктивного банкротства или доведения до банкротства. Арбитражным управляющим запрещено вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность должника. Министерство юстиции с января 2012 года проводит проверки деятельности арбитражных управляющих.