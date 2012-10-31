В Киевской и Полтавской региональных таможнях назначены новые руководители

Киевскую региональную таможню возглавил Геннадий Романенко. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины. Геннадий Романенко, государственный советник таможенной службы 3 ранга, до назначения в Киев возглавлял Полтавскую региональную таможню. Новым руководителем Полтавской региональной таможни назначен Вадим Хмаров - бывший заместитель начальника Винницкой региональной таможни, сообщили в Гостаможслужбе.

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