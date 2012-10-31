Киев разработал городскую целевую программу развития туризма

Киевская городская государственная администрация представит на рассмотрение депутатов Киевсовета проект «Городской целевой программы развития туризма в Киеве до 2015 года».

Как сообщает пресс-служба КГГА, эта программа обеспечит продвижение города как туристического центра, позволит создать в столице современную туристическую инфраструктуру на уровне европейских стандартов и даст возможность увеличить число туристов до 3 млн человек в год, а также создать дополнительные рабочие места и увеличить поступления в бюджет.

Программа предусматривает реализацию комплекса задач по приоритетным направлениям туризма, которые будут способствовать решению социально-экономических проблем. Она состоит из четырех пунктов, которые будут способствовать развитию города в области туризма и совершенствованию механизмов безопасности туристов и экскурсантов.

Среди основных аспектов программы: продвижение Киева, как туристического центра, имиджевая политика – участие в самых влиятельных международных туристических выставках, продвижение столицы за рубежом на зарубежных телеканалах и в печатных изданиях. Кроме того, организация промо- и пресс-туров, проведение ежегодных «ивент-мероприятий» – фестивалей, выставок, ярмарок и пр.

Авторы программы считают, что ее принятие будет способствовать развитию делового, спортивно-оздоровительного и молодежного туризма, а также усовершенствует туристическую инфраструктуру (разработка план-схемы рекреационных и пешеходных зон, туристических маршрутов; схемы сети мотелей и кемпингов; создание мест парковки и остановок туристическо-экскурсионного транспорта и т. п.).

В связи с проведением в 2013 году в Киеве Чемпионата мира по художественной гимнастике, в программу также включены мероприятия по организации фан-зоны, промоционные мероприятия с целью привлечения более широкой аудитории болельщиков.

Как сообщал УНИАН, в сентябре во время круглого стола в КГГА, посвященного вопросам развития туризма в столице, начальник столичного Управления туризма Татьяна Слишик сообщила, что в этом году в Киеве планируют утвердить городскую многолетнюю целевую программу развития туризма. По ее словам, на тот момент программа уже разрабатывалась в столичной администрации.