ТОП-10 (31 октября)

ВВП Украины в 3-м квартале сократился на 1,3% против показателя 2011 года

"ТВЭЛ" заявляет, что внес свою долю в "ядерное" СП с Украиной

Бойко: оценку ГТС Украины завершат в ноябре

В Минагропроде уверяют, что запрет на экспорт зерна не рассматривается

Госценинспекция будет определять экономическую обоснованность тарифов на ЖКУ

Минфин может увеличивать объемы госзаймов - Янукович подписал закон

В Украине растет количество убыточных банков

НКЦБФР утвердила порядок осуществления операций РЕПО на фондовых биржах

Кабмин принял решение о приватизации шахт

"Газпром" и Венгрия приняли окончательное инвестрешение по "Южному потоку"

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ВВП Украины в 3-м квартале сократился на 1,3% против показателя 2011 года

Валовой внутренний продукт Украины в третьем квартале 2012 года сократился, по оперативным данным, по сравнению с третьим кварталом 2011 года на 1,3%, а по сравнению со вторым кварталом 2012 года с учетом сезонного фактора – на 1,2%, сообщила Государственная служба статистики.

Госстат не называет номинального объема ВВП за третий квартал 2012 года и не приводит других подробностей.

Ранее Госстат сообщал, что рост ВВП страны во ІІ квартале 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года составил 3%, в I квартале — 2%.

Для сравнения: в третьем квартале 2011 года рост ВВП Украины против аналогичного периода 2010 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 6,6%.

Как сообщила в комментарии УНИАН экономист ИК «Тройка Диалог Украина» Ирина Пионтковская, основными факторами, которые тормозят рост украинской экономики в 2012 году являются относительно низкий урожай, слабый внешний спрос, а также неблагоприятная ситуация на денежно-кредитном рынке.

При этом она отметила, что эксперты «Тройка Диалог Украина» сохраняют свой прогноз роста ВВП Украины на 2012 год на уровне около 1,5%, предполагая, что снижение внутреннего спроса будет постепенным, и ситуация на внешних рынках не будет ухудшаться.

Также стоит отметить, что 30 октября НБУ на своем сайте разместил аналитическую записку «Оценка экономического состояния, сентябрь 2012» подготовленную Департаментом экономического анализа и прогнозирования в которой указывалось, что по оценкам Департамента рост ВВП Украины в январе-сентябре 2012 года замедлился до 1,5%, против показателя аналогичного периода 2011 года.

При этом Нацбанк обратил внимание на уменьшение объемов машиностроения из-за введения с 1 сентября Российской Федерацией утилизационного сбора на импортируемые автомобили, что стало основной причиной снижения объемов промышленного производства в Украине в сентябре на 7% в годовом измерении, а за 9 месяцев - на 1,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Как сообщал УНИАН, 25 октября Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году до 1% против 2,5% майского прогноза.

Рейтинговое агентство Fitch в октябре обнародовало свой прогноз о сокращении роста реального ВВП Украины в 2012 году до 0,5%, в 2013 году – до 3,2%.

Всемирный банк в июле ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 2,5% до 2%, а в апреле Международный валютный фонд снизил прогноз роста ВВП страны в текущем году с 4,8% до 3%. Рост ВВП Украины в 2013 году ожидается на уровне 3,5%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.

Рост реального валового внутреннего продукта Украины в 2011 году против 2010 года составил 5,2%, номинальный ВВП - 1 трлн 314 млрд грн.

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"ТВЭЛ" заявляет, что внес свою долю в "ядерное" СП с Украиной

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» профинансировала свою долю в уставном капитале строящегося в Украине завода по производству ядерного топлива, перечислив 29 октября совместному российско-украинскому предприятию 10 миллионов долларов в рамках допэмиссии совместного предприятия (СП), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение «ТВЭЛ».

Согласно сообщению, аналогичный взнос со стороны украинского акционера СП, госконцерна "Ядерное топливо", должен поступить не позднее 31 октября, что позволит признать допэмиссию состоявшейся.

Средства акционеров будут использованы для разработки проектной документации, оценки российских технологий, приобретения технологического оборудования под первую очередь производства, а также для выполнения работ в рамках создания инфраструктуры под проект.

РФ и Украина договорились о допэмиссии СП 20 марта. Акционеры в равных долях должны вложить в проект порядка 120 миллионов долларов, из которых 20 миллионов долларов - в 2012 году. Общая стоимость проекта по технико-экономическому обоснованию составляет порядка 462 миллионов долларов.

Первая очередь производства будет введена в эксплуатацию до конца 2015 года, завод по мере его квалификации и лицензирования будет обеспечивать все потребности АЭС Украины в ядерном топливе.

Справка УНИАН. В сентябре 2010 года Кабинет министров Украины утвердил победителем конкурса по выбору технологии для строительства в Украине завода по производству ядерного топлива для реакторов АЭС ВВЭР-1000 российскую компанию «ТВЭЛ».

В октябре того же года «ТВЭЛ» и украинский госконцерн «Ядерное топливо» подписали соглашение о создании на территории Украины совместного предприятия по производству ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000 с долей Украины 50%+1 акция.

В соглашении "ТВЭЛ" подтверждал намерение передать Украине технологии всех переделов изготовления ядерного топлива не позднее 2020 года, обеспечивать технологическое сопровождение деятельности завода с учетом внедрения новейших технологий, а также обучать персонал и квалифицировать завод.

В декабре 2011 г. Государственный концерн «Ядерное топливо» и ОАО «ТВЭЛ» зарегистрировали совместное предприятие ЗАО «Завод по производству ядерного топлива».

Соответствующие доли в акционерном капитале распределены следующим образом: 50%+1 акция принадлежит ГК «Ядерное топливо», а 50%-1 акция - ОАО «ТВЭЛ». Таким образом, украинской стороне передано 75 001, а российской – 74 999 акций.

Согласно утвержденной в сентябре 2009 года Кабинетом министров государственной целевой программе «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планировалось завершить в 2013 году.

Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд грн, из которых 1,092 млрд грн планируется привлечь в качестве инвестиций.

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Бойко: оценку ГТС Украины завершат в ноябре

Оценка газотранспортной системы Украины, которую проводит компания «Бейкер Тилли Украина ЭК», будет завершена в ноябре, после чего будут оглашены результаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко.

«Завершается оценка. Я думаю, что в ближайшее время мы получим окончательный результат. Я думаю, что это будет в течение ноября», - сказал Ю.Бойко.

Как сообщал УНИАН, вопрос о модернизации газотранспортной системы Украины будет решаться только после оценки стоимости активов ГТС, которую проводит компания «Бейкер Тилли Украина ЭК» (г. Киев).

Украина ведет с Россией длительные переговоры о снижении цены на газ, которую считает несправедливой. Москва в обмен добивается контроля над украинской ГТС. Стороны не исключают создания консорциума по управлению ГТС, но его формат пока не определен. Украина ранее настаивала на трехсторонней модели - с участием ЕС.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1 449.

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В Минагропроде уверяют, что запрет на экспорт зерна не рассматривается

Постановления о запрете экспорта зерна никто не готовил и не обсуждал. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Иван Бисюк после заседания Кабмина. «Я констатирую факт – постановление никто не готовил, разговоров об этом не было. Говорилось о том, что если мы увидим критический дефицит зерна – будем принимать меры, но на сегодня критического состояния нет», - сказал И.Бисюк .

Он также прокомментировал ситуацию с ценами на социальные сорта хлеба. «Его (повышения цен - УНИАН) быть не должно. В Аграрном фонде 2 млн тонн зерна, мы сформировали помольные партии муки и продаем ее всем, кому она нужна для поддержки стабильных цен на социальные сорта хлеба», - сказал И.Бисюк.

По его словам, поднимать цены на хлеб будут только нерадивые бизнесмены.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагропрода, производство зерна в Украине в текущем году составит почти 46 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 г.

В середине октября Министерство аграрной политики и продовольствия заявило, что экспортный потенциал пшеницы из Украины может быть исчерпан 15-20 ноября. В связи с этим заместитель министра аграрной политики и продовольствия Иван Бисюк призвал зернотрейдеров взвешенно отнестись к дальнейшему заключению контрактов.

После этого министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк подтвердил возможность полного запрета на экспорт пшеницы из Украины с 15 ноября.

Ранее Минагропрод и зернотрейдеры подписали меморандум, в котором договорились, что экспорт зерна из Украины в 2012/13 МГ не превысит 19,4 млн тонн, в том числе 4 млн тонн пшеницы, 3 млн тонн ячменя и 12,4 млн тонн кукурузы.

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Госценинспекция будет определять экономическую обоснованность тарифов на ЖКУ

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагает уполномочить Государственную инспекцию Украины по контролю над ценами предоставлять заключения относительно экономической обоснованности тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров «Некоторые вопросы формирования и установления тарифов на жилищно-коммунальные услуги», обнародованном на сайте Минрегиона.

Документом предусматривается обеспечить контроль над формированием, установлением и применением тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которые устанавливаются органами местного самоуправления, со стороны Госценинспекции.

Для этого предлагается внести изменения в порядки формирования тарифов на тепловую энергию, услуги по централизованному отоплению и поставке горячей воды, на централизованное водоснабжение и водоотвод, а также в порядок формирования тарифов на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий.

В частности, планируется уполномочить Госценинспекцию предоставлять заключения по расчетам экономически обоснованных планируемых расходов, связанных с предоставлением услуг по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий (а не отдельных ее составляющих: техническое обслуживание лифтов, вывоз бытовых отходов).

Для субъектов естественных монополий и субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность на смежных рынках, лицензирование которых осуществляется Нацкомуслуг, заключение относительно расчетов экономически обоснованных планируемых расходов, связанных с производством, транспортировкой, поставкой тепловой энергии, предоставляется Госценинспекцией.

Экономическая обоснованность планируемых расходов, связанных с предоставлением услуг по централизованному отоплению и снабжению горячей водой, также подтверждается заключением Госценинспекции. При этом полномочия Госценинспекции распространяются исключительно на составляющую тарифа, которая не подлежит установлению Нацкомуслуг.

Предусматривается, что порядок предоставления Госценинспекцией заключений относительно расчетов экономически обоснованных планируемых расходов при формировании тарифов на отдельные виды жилищно-коммунальных услуг будет утверждаться совместным решением Минэкономразвития и Минрегиона.

Документом также планируется обязать Минрегион ввести мониторинг формирования, установления и применения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства планирует внести изменения в законодательство, которые сделают невозможным повышение тарифов по содержанию домов и уборке придомовой территории (квартплаты) без соответствующего заключения Государственной инспекции Украины по контролю над ценами.

Госинспекция по контролю за ценами была ликвидирована в 2011 году, но в январе 2012 года, согласно Указу Президента Украины Виктора Януковича, создана вновь.

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Минфин может увеличивать объемы госзаймов - Янукович подписал закон

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в статью 16 Бюджетного кодекса Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла данный закон 2 октября.

Его основная цель – обеспечение эффективного управления ликвидностью единого казначейского счета, покрытия временных кассовых разрывов государственного бюджета для обеспечения выполнения финансирования расходов государственного бюджета.

Законом предусмотрено разрешить использование долговых инструментов с целью эффективного управления ликвидностью единого казначейского счета, в том числе увеличивать объемы государственных заимствований в случае необходимости покрытия временных кассовых разрывов государственного бюджета на осуществление финансирования программ социально-экономического развития и недопущения их недофинансирования на протяжении года при условии соблюдения предельного объема государственного долга на конец бюджетного периода.

В частности, с целью эффективного управления государственным (местным) долгом и/или ликвидностью единого казначейского счета Министерство финансов Украины (Верховная Рада Крыма, городской совет или по их решению местный финансовый орган) имеет право осуществлять правовые действия с государственным (местным) долгом, включая обмен, выпуск, покупку, выкуп и продажу государственных долговых обязательств (долговых обязательств Крыма, территориальной общины города), при условии соблюдения предельного объема государственного (местного) долга на конец бюджетного периода.

Государственные внутренние и внешние заимствования осуществляются в пределах, определенных законом о государственном бюджете Украины, кроме ряда случаев, с соблюдением предельного объема государственного долга на конец бюджетного периода.

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В Украине растет количество убыточных банков

Количество убыточных банков по итогам января-сентября 2012 года, по сравнению с первым полугодием, увеличилось на 3 банка - до 22 банков.

Об этом свидетельствуют данные финансовой отчетности коммерческих банков, обнародованной на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Прибыль получили 153 банка в сумме 4,801 млрд грн, сумма убытка 22 банков составила 2,026 млрд грн.

Сальдированная прибыль банковской системы за январь-сентябрь составила 2,775 млрд грн.

Из первой группы банков убыток за 9 месяцев получил только «Проминвестбанк» в сумме 10,737 млн грн. Остальные крупнейшие банки сработали с прибылью, общая сумма которой составила 3,173 млрд грн.

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Кабмин принял решение о приватизации шахт

Кабинет министров Украины своим постановлением от 19 сентября 2012 г. № 987 утвердил перечень угледобывающих предприятий, подлежащих приватизации в 2012-2014 гг., сообщает правительственный сайт.

В соответствии с утвержденным планом, на приватизацию планируется выставить обособленные подразделения "Шахтоуправление "Нововолынское" (г. Нововолынск), "Шахта "Бужанская" (г. Нововолынск), "Шахта № 9 "Нововолынская" (г. Нововолынск), "Шахта имени Абакумова" (г. Донецк), "Шахта имени Калинина" (г. Донецк), "Шахта "Октябрьский рудник" (г. Донецк), "Шахта имени Челюскинцев" (г. Донецк), "Шахта "Моспинская" (г. Моспино), "Шахта имени В. М. Бажанова" (г. Макеевка), Шахтоуправление имени В.И. Ленина (г. Макеевка), "Шахта "Калиновская-Восточная" (г. Макеевка), "Шахта "Ясиновская-Глубокая" (г. Макеевка), "Шахта "Северная" (г. Макеевка), "Шахта "Холодная Балка" (г. Макеевка), "Шахта имени С.М. Кирова" (г. Макеевка), "Шахта "Чайкино" (г. Макеевка), "Шахта "Бутовская" (г. Макеевка), "Шахта "Димитрова" (г. Димитров), "Шахта "Центральная" (г. Димитров), "Шахта "Родинская" (г. Димитров), "Шахта Стаханова" (г. Димитров), "Шахта имени В.И. Ленина " (г. Горловка), "Шахта имени М.И. Калинина " (г. Горловка).

На приватизацию также планируется выставить структурные подразделения "Шахтоуправления имени К.А. Румянцева" (г. Горловка), "Шахта имени А.И. Гаевого" (г. Горловка), "Шахта "Булавинская" (г. Енакиево), "Шахта "Ольховатская " (пгт. Ольховатка, г. Енакиево), "Шахта "Углегорская" (г. Углегорск), "Шахта "Енакиевская" (г. Енакиево), "Шахта "Полтавская" (г. Енакиево), "Шахта имени Карла Маркса" (г. Енакиево), обособленные подразделения "Шахтоуправление имени 17 Партсъезда" (г. Шахтерск), "Шахтоуправление имени Л.И. Лутугина " (г. Торез), "Шахтоуправление "Волынское" (пгт. Рассыпное, г. Торез), технические единицы "Шахта "Заря" (пгт Северное, г. Снежное), "Шахта "Ударник" (г. Снежное), ПАО "Шахтоуправление "Донбасс" (г. Донецк).

В Луганской области также планируется выставить на продажу обособленные подразделения "Шахта "Лутугинская" (пгт. Георгиевка, Лутугинского района), "Шахта имени XIX съезда КПСС" (пгт. Белое, Лутугинского района), "Шахта "Черкасская" (г. Зимогорье, Славяносербского района), "Шахта "Фащевская" (пгт. Фащевка, Перевальского района,), "Шахта "Вергелевская" (пгт. Вергуловка, г. Брянка), "Шахта "Никанор-Новая" (г. Зоринск Перевальского района), "Шахта имени Артема" (г. Артемовск Перевальского района), "Шахта "Первомайская" (г. Золотое, г. Первомайск), "Шахта "Золотое" (г. Золотое, г. Первомайск), "Шахта "Карбонит" (г. Золотое, г. Первомайск), "Шахта "Тошковская " (пгт. Тошковка, г. Первомайск), "Шахта "Ломоватская" (г. Брянка), "Шахта "Краснолучская" (г. Красный Луч), "Шахта имени "Известий" (г. Красный Луч), "Шахта "Хрустальская" (г. Вахрушево, г. Красный Луч), "Шахта "Краснокутская" (г. Красный Луч), "Шахта "Миусинская" (г. Красный Луч), "Шахта "Новопавловская" (г. Красный Луч), "Шахта "Княгининская" (г. Красный Луч), "Шахта "Крепинская" (пгт Крепенский, г. Антрацит), "Шахта имени Г.Г. Капустина" (г. Приволье, г. Лисичанск), "Шахта "Привольнянское " (г. Приволье, г. Лисичанск), "Шахта "Новодружеская" (г. Новодружеск, г. Лисичанск).

Во Львовской области также планируется выставить обособленное подразделение "Шахта "Межиричанская" (г. Червоноград), "Шахта "Возрождение" (с. Междуречье, Сокальского района), "Шахта "Великомостовская" (г. Червоноград), "Шахта "Червоноградская" (г. Червоноград) и пр.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 октября 2012 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 175 банков Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.

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НКЦБФР утвердила порядок осуществления операций РЕПО на фондовых биржах

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на своем заседании 30 октября утвердила порядок осуществления на фондовых биржах операций РЕПО, сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

Как отметили в комиссии, данный порядок вводит основные требования к порядку осуществления операций РЕПО на организаторах торговли, устанавливает предмет и срок операций РЕПО, условия таких договоров, реквизиты, а также регламентирует обязанности и права бирж и т.п.

В соответствии с утвержденным порядком, операция РЕПО определяется как «сделка купли (продажи) ценных бумаг с обязательством обратной их продажи (покупки) через определенный срок по заранее оговоренной цене, которая осуществляется на основе единого договора РЕПО». По каждой части сделки РЕПО заключается отдельный биржевой контракт. Операция РЕПО состоит из двух взаимосвязанных частей: первая часть сделки РЕПО (покупка/продажа ценных бумаг по определенной цене в оговоренном количестве на обусловленную дату) и вторая часть сделки РЕПО (продажа/покупка ценных бумаг по оговоренной цене на обусловленную дату в том же количестве, определенном первой частью операции РЕПО).

Принятый порядок определяет, что договор РЕПО состоит из двух взаимосвязанных биржевых контрактов. Срок между датами исполнения первой и второй частей сделки РЕПО (срок РЕПО) не может превышать одного года. Операции РЕПО на фондовых биржах предусматривают переход права собственности на ценные бумаги с момента зачисления ценных бумаг на счет покупателя по каждой из частей операции РЕПО.

Предметом сделки РЕПО на фондовых биржах могут быть исключительно эмиссионные ценные бумаги, которые находятся в биржевом списке. Особенности осуществления операций РЕПО с государственными ценными бумагами определяются законодательством. Перечень ценных бумаг, которые могут быть предметом операции РЕПО на фондовой бирже, утверждается биржевым советом по согласованию с Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Дополнительные требования к ценным бумагам, которые могут быть предметом операции РЕПО на фондовой бирже, определяются правилами фондовой биржи.

Облигации могут быть предметом операции РЕПО, если срок их погашения не наступает в течение срока осуществления операции РЕПО.

Биржевые контракты, заключенные на фондовой бирже по операциям РЕПО, выполняются по принципу «поставка ценных бумаг против оплаты», который реализуется в соответствии с законодательством.

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"Газпром" и Венгрия приняли окончательное инвестрешение по "Южному потоку"

Принято окончательное инвестиционное решение по «Южному потоку» в Венгрии.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома» по итогам рабочего визита заместителя председателя правления компании Александра Медведева в Венгрию.

В рамках визита прошла встреча с Главным исполнительным директором компании MVM Чабой Байи. Было подписано новое соглашение акционеров совместной проектной компании South Stream Hungary Zrt.

В рамках подписанного соглашения акционеров было принято окончательное положительное инвестиционное решение по строительству венгерского участка газопровода «Южный поток», протяженность которого составит 229 км.

Кроме того, венгерская сторона объявила о том, что газопроводу «Южный поток» на территории Венгрии присвоен статус проекта национального значения.

«Реализация совместно с нашими венгерскими партнерами проекта строительства газопровода «Южный поток» является важным элементом новой архитектуры европейской энергетической безопасности. Такая система способна обеспечить бесперебойные поставки газа и предоставить Венгрии долгосрочную выгоду и стабильность», - сказал А.Медведев.

«При поддержке венгерского правительства мы намерены повышать энергетическую безопасность и диверсифицировать маршруты поставок природного газа в Европейский союз. Проект «Южный поток» является важным элементом нашей долгосрочной стратегии и значительным шагом на пути к реализации наших амбиций по строительству успешной интегрированной национальной энергетической группы MVM с региональным охватом и рыночным весом», - сказал Чаба Байи.

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект строительства газопровода «Южный поток» через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы.

В феврале 2008 года Россия и Венгрия подписали межправительственное соглашение, предусматривающее присоединение Венгрии к проекту газотранспортной системы «Южный поток».

10 марта 2009 года «Газпром» и Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB) подписали Базовое соглашение о сотрудничестве по строительству газопровода и транзиту природного газа через территорию Венгерской Республики в рамках проекта «Южный поток».

29 января 2010 года «Газпром» и MFB выступили учредителями совместной проектной компании (СПК) South Stream Hungary Zrt.

В октябре 2011 года правительство Венгрии приняло решение о смене уполномоченной компании в рамках реализации проекта «Южный поток» на территории Венгрии. Новый партнер - MVM Zrt. (ЗАО «Венгерские энергетические компании»).

MVM - венгерская государственная компания, занимающаяся поставками электроэнергии. MVM владеет национальной газотранспортной системой и обеспечивает поставки энергоресурсов на внутренний рынок.

В 2011 году объем поставок российского газа в Венгрию составил 6,26 млрд куб. м.

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