ДАЙДЖЕСТ СМИ за 1 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» подает материал «Нацбанк назначил нового главу Банкнотно-монетного двора», в котором пишет: генеральным директором Банкнотно-монетного двора НБУ назначен Анатолий Шевчу - доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии в области науки и техники, заслуженный работник промышленности Украины…

http://delo.ua/finance/nacbank-naznachil-novogo-glavu-banknotno-monetnogo-dvora-188800/

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Также «Дело» публикует материал «Деловые итоги дня: Многодетным семьям выдадут квартиры за полцены», в котором пишет: власть отрицает запрет на экспорт зерна из Украины, авиакомпании открывают новые рейсы, а лидер мировой металлургии снижает прибыль - таковы деловые итоги 31 октября…

http://delo.ua/business/delovye-itogi-dnja-mnogodetnym-semjam-vydadut-kvartiry-za-polcen-188771/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Спад стал явью» пишет: в III квартале украинская экономика сократилась на 1,3% - не допустить еще большего падения ВВП позволило государственное финансирование медицины и образования. Эксперты предупреждают, что в последующих двух кварталах экономика погрузится в рецессию, глубина которой будет зависеть от принимаемых правительством мер по поддержанию промышленного производства и реалистичных параметров госбюджета на 2013 год…

http://kommersant.ua/doc/2057603

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Еще один газ» пишет: «Нафтогаз» ведет переговоры о закупках газа у немецкой RWE. Объем поставок через территорию Польши может достичь 360 млн кубометров топлива в месяц. Даже несмотря на высокие цены на спотовом рынке ЕС, это будет выгоднее закупок у «Газпрома». Поэтому в перспективе газ, полученный из Восточной Европы, может занять до трети украинского рынка, отмечают эксперты…

http://kommersant.ua/doc/2057785

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Издание «Сегодня» в публикации «После выборов гривна не рухнет» пишет: эксперты обещают стабильность курса, а в банках продают свободно до 18 тыс. долл. в одни руки…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Dollar-sohranyaet-stabilnost.html

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Также «Сегодня» в публикации «Лазаренко поинтересовался, почем в Киеве сейчас хлеб» пишет: сегодня в США отпустят украинского экс-премьера. В Украине его ждут родители, подчиненные и ГПУ…

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Otec-Lazarenko-tyazhelo-vzdyhaya-ZHdem-iz-tyurmy.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в материале «Приказ «не дорожать» на булки не подействует» пишет: цена хлеба, за который не одной тонной пота расплачиваются аграрии, сейчас на слуху. Согласно международной практике, как и экономическим нормам, его стоимость зависит от способности рынка удовлетворить продовольственный спрос, а также от цены энергоносителей, транспортных услуг и конкретных макропоказателей. Кабмину и так в ручном режиме, дабы удержать в руках электорат, удалось «укротить» цены в течение двух лет. Но всему есть конец…

http://economics.unian.net/rus/detail/145173

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Сэнди» оставил за собой энергетический кризис» подает фоторепортаж о том, как США приходит в себя после сокрушительного урагана…

http://izvestia.ru/news/538842

(УНИАН)