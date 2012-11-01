Анонс на 2 ноября

* Состоится научно-практическая конференция «Грибная индустрия», в формате выставки «WorldFood Ukraine 2012». Организатор - ВОО «Ассоциация грибопроизводителей Украина» при поддержке ГП «Премьер Экспо».

* Пресс-конференция на тему: «Солнечное затмение 14.11: гипотетические угрозы, реальные возможности». Участники: соучредитель Союза астрологов Украины, председатель Киевской областной организации Союза астрологов Украины Елена Осипенко; редактор «Астрологического календаря для Украины» Юрий Буянов.

* Возле прокуратуры г. Киева начнётся акция «Защитим Быковнянский лес!». В ночь выборов, в 2 часа ночи 29 октября, застройщики вырубили 4 гектара Быковнянского леса, между Броварским проспектом и ул. Путивльской, установили строительный забор. Жители Быковни потребуют от прокуратуры отменить разрешительные документы на строительство и решения Киевсовета о выделении земельных участков под застройку Быковнянского леса. Организаторы: гражданская кампания «Форум спасения Киева», Региональный Центр гражданского представительства «Життя».

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