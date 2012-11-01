Лазаренко вышел из тюрьмы в США

Экс-премьер-министр Украины Павел Лазаренко вышел из американской тюрьмы Terminal Island на свободу.

Об этом сообщает из Лос-Анджелеса корреспондент "Украинской правды".

Он был арестован в феврале 1999 года в аэропорту по прибытии в США, где попросил о политическом убежище.

С того времени, кроме более 8 лет в тюрьме, П.Лазаренко провел более 5 лет под домашним арестом.

Как сообщал УНИАН, П.Лазаренко возглавлял правительство Украины с июня 1996 по июль 1997 года. В 1998 году он стал народным депутатом и возглавил фракцию «Громада».

П.Лазаренко был арестован в США в феврале 1999 года с панамским паспортом и провел в тюрьме в ожидании процесса около четырех лет.

В июне 2003 года его выпустили под залог в размере 65 млн. долларов, однако 1 октября 2008 года экс-премьер решил вернуться в американскую тюрьму, заявив, что боится за свою жизнь.

П.Лазаренко в ноябре 2009 года был осужден к 97 месяцам заключения по восьми пунктам обвинения – заговор с целью отмывания денег и отмывание денег. Американская прокуратура обвиняла П.Лазаренко в вымогательстве, мошенничестве, перевозке похищенного авуара и отмывании в 1994-1999 годах 280 млн. долларов.

Первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин заявил, что П.Лазаренко будет арестован как только окажется на территории Украины.