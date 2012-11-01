ТОП-10 (1 ноября)

Производство метпродукции в Украине за январь-октябрь сократилось на 1-8%

Бюджетный процесс сдерживает принятие программы аренды жилья с правом выкупа - ГИУ

Октябрь для индекса UX оказался худшим месяцем в текущем году - эксперты

В России возбуждено первое уголовное дело в отношении МММ-2012

В России начал работать реестр противозаконных сайтов в Рунете

Присяжнюк передумал: ограничений экспорта зерна не предвидится

Президент подписал изменения в Бюджетный кодекс

Киев выпустит внутренние облигации на 2 млрд грн

«Нафтогаз» выкупил у банка «Финансовая Инициатива» ОВГЗ на 1,006 млрд грн

Фиксированная телефонная связь в селах подорожала на 10%

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Производство метпродукции в Украине за январь-октябрь сократилось на 1-8%

В Украине, по оперативным данным, за январь-октябрь 2012 года производство основных видов металлопродукции сократилось относительно аналогичного периода 2011 г. на 1-8%.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

За 10 месяцев метпредприятия произвели 24,256 млн тонн проката, что на 8%, или на 2,243 млн тонн меньше, чем за 10 месяцев 2011 г.

Производство готового проката сократилось на 6%, или на 1,387 млн тонн – до 22,215 млн тонн.

Производство стали за указанный период снизилось на 7% (на 1,909 млн тонн) – до 27,143 млн тонн.

Производство чугуна за январь-октябрь сократилось относительно января-октября 2011 г. на 1%, или на 343 тыс. тонн - до 23,74 млн тонн.

Производство метизов за отчетный период снизилось на 23%, или на 53 тыс. тонн – до 174 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2011 г. производство чугуна в Украине выросло по сравнению с 2010 г. на 6% - 28,879 млн тонн, стали – на 6% - до 34,689 млн тонн, проката - на 3% - до 31,677 млн тонн.

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Бюджетный процесс сдерживает принятие программы аренды жилья с правом выкупа - ГИУ

Принятие Кабинетом министров постановления о государственной программе аренды жилья под 3% с правом выкупа, разработанной Государственным ипотечным учреждением (ГИУ), сдерживает бюджетный процесс.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал глава правления Государственного ипотечного учреждения Валентин Рыбачук на пресс-конференции в четверг.

«Я думаю, что это связано с бюджетным процессом. Думаю, что он (проект программы - УНИАН) будет принят», - сказал руководитель учреждения.

В.Рыбачук ожидает, что убытки, связанные с низкой процентной ставкой, предлагаемой по программе, учреждению могут быть компенсированы из суммы в 1 млрд грн, предусмотренной в госбюджете 2013 года на компенсацию процентных ставок по программе удешевленной ипотеки (под 3%) для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

«Мы будем получать компенсацию по этой программе. Потому что если мы заимствуем деньги на рынке под более высокие проценты, чем 3%, то убыток, который будет нести наше учреждение, как раз эти деньги будут компенсировать... Если этот миллиард в бюджете будет принят, тогда эта программа пойдет», - пояснил В.Рыбачук.

По его словам, программа прошла согласование всех заинтересованных министерств и ведомств и сейчас находится на рассмотрении Министерства финансов.

В.Рыбачук отметил, что первое время ГИУ планирует направить на реализацию программы собственные и заимствованные средства, чтобы отработать механизм, а потом будет рассчитывать на государственную поддержку.

По его словам, застройщикам, которые хотят участвовать в программе, следует «умерить аппетиты».

В то же время, В.Рыбачук не исключает, что после того, как программа наберет обороты, ГИУ может выступить заказчиком строительства жилья для аренды с правом выкупа.

Глава правления ГИУ напомнил, что программа аренды с правом выкупа предусматривает внесение ежемесячной арендной платы в размере 3% от стоимости жилья на протяжении 15 лет. Первый взнос в программе отсутствует, а процентная ставка и стоимость жилья будет фиксированной на весь срок выплаты. Право собственности к покупателю переходит после последнего платежа по аренде. Квартиры будут передаваться в аренду с отделкой и базовой комплектацией.

Для реализации программы ГИУ планирует выкупать квартиры только на первичном рынке жилья. В.Рыбачук уточнил, что на сегодня под программу подходит 14 тыс. квартир в домах со степенью готовности около 90%.

При этом предусмотрены ограничения по стоимости жилья, которая для Киева составит 7,5 тыс. грн/кв. м, для областных центров - 5,5 тыс. грн/кв. м, в городах областного значения - 4,3 тыс. грн/кв. м, а также по площади квартир - для семьи из двух человек - 40 кв. м, из трех человек - 58 кв. м, из четырех и более человек - 76 кв.м. Также существуют возрастные ограничения - принять участие в программе можно до 60 лет.

По расчетам ГИУ, при аренде с правом выкупа квартиры площадью 50 кв. м в Киеве ежемесячный платеж составит 2,6 тыс. грн.

Предусматривается, что банки не будут участвовать в данной схеме. Арендные платежи будут вноситься на счета в банках, которые откроет ГИУ. Программой предусмотрена возможность расторжения договора при просрочке платежей более 180 дней. При этом арендные платежи по площади, предусмотренной в программе, арендатору возвращаться не будут.

Программа рассчитана на всех желающих, но, в первую очередь, на «бюджетников», которые находятся на квартирном учете. Планируется, что на местах операторами программы выступят жилотделы в органах местного самоуправления, которые будут формировать очереди и оформлять необходимые документы.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2012 года Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) заявило о планах запустить программу предоставления жилья в аренду с правом выкупа.

Ранее ожидалось, что Кабмин примет программу 24-26 сентября.

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Октябрь для индекса UX оказался худшим месяцем в текущем году - эксперты

Октябрь (-12%) для индекса UX оказался худшим месяцем в текущем году после мая (-26%).

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

По их информации, после падения на 30% в октябре 2008 года прошедший октябрь также оказался наихудшим за всю посткризисную историю Украинской биржи. Падение промпроизводства, приближение выборов, рост девальвационных ожиданий привели к падению украинских акций. Даже самая стойкая бумага «Мотор Сич» потеряла в октябре 8,6% стоимости. Количество открытых контрактов по декабрьскому фьючерсу снова выросло до рекордной отметки – 73,5 тыс., что указывает на рост волатильности в ближайшие сессии. Однако, в отличие от прошлой недели, когда все ставили на падение индекса, нынешняя ситуация не является столь однозначной.

Как отмечают аналитики, даже несмотря на отсутствие освещения на некоторых улицах Нью-Йорка, рынки США в среду открылись впервые после урагана. Хотя S&P 500 практически не изменился, по итогам октября индекс снизился на 1,9%. В Европе ЕЦБ опубликовал данные опроса по кредитованию. В третьем квартале 2012 года увеличилось количество банков, которые ужесточили условия предоставления кредитов. Это произошло по причине ухудшения экономических ожиданий на ближайшие два квартала. В отсутствие кредитного импульса у экономики еврозоны мало шансов на восстановление. Stoxx-600 снизился на 0,5%, однако за месяц вырос на 0,7%.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 31 октября, вырос на 1,21% – до 885,62 пункта. Общий объем торгов составил 96,8 млн грн.

Индекс ПФТС поднялся на 2,14% – до 328,41 пункта. Общий объем торгов составил 243,4 млн грн.

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В России возбуждено первое уголовное дело в отношении МММ-2012

В Новосибирской области возбуждено первое в России уголовное дело, связанное с деятельностью проекта Сергея Мавроди МММ-2012. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД.

«В органы внутренних дел Новосибирской области продолжают поступать заявления вкладчиков МММ-2012, потерявших свои сбережения. По одному из них уже возбуждено уголовное дело, по ряду других проводятся проверки», – говорится в сообщении ГУ МВД.

Дело возбуждено по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере». Санкция по этой статье предусматривает наказание от штрафа до ареста на срок до шести месяцев.

О запуске проекта МММ-2012 Сергей Мавроди объявил в мае этого года. В июне он сообщил, что денег на расчеты со всеми участниками МММ-2011 не хватит и выплаты будут производиться из средств, заработанных на новом проекте.

В октябре перед выборами в Координационный совет оппозиции Мавроди заблокировал доступ в личный кабинет на сайте МММ всем участникам пирамиды, не зарегистрировавшимся для участия в выборах, передает «Газета.Ru».

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В России начал работать реестр противозаконных сайтов в Рунете

В России начал работать сайт с реестром противозаконных сайтов в Рунете - www.zapret-info.gov.ru/

Как сообщили УНИАН в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), в черный список будут вноситься сайты, который содержат информацию о наркотиках, детскую порнографию и призывы к суициду. Они будут блокироваться в досудебном порядке, если опасная информация не будет с них вовремя удалена. Кроме того, в реестр попадут сайты, по которым было вынесено судебное решение о нарушении.

Создавать и пополнять черный список сайтов будет Роскомнадзор. Принимать решение о включении в реестр сайтов смогут также МВД РФ, Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков и Роспотребнадзор.

Если владелец сайта через сутки после обращения провайдера не удалит нарушающую закон информацию, сетевые данные ресурса попадут в реестр, и провайдер должен будет заблокировать доступ к этому сайту.

В Роскомнадзоре заверили, что ведомство будет включать интернет-сайты в реестр запрещенных сетевых ресурсов только после проверки информации о том, что на них размещена противоправная информация. При этом блокировка по IP-адресу будет крайней мерой.

Данные реестра запрещенной информации, доступные операторам связи, будут содержать все сведения, необходимые для ограничения доступа к информации. «Однако ограничение доступа ко всему IP-адресу является крайней мерой и наступает только в случае, если владелец ресурса, на котором обнаружена запрещенная информация или обслуживающий его провайдер хостинга не удалит запрещенную информацию в течение одних суток, которые определены законом для этих целей», - подчеркнули в Роскомнадзоре.

За первый час работы реестра была подана 161 заявка.

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Присяжнюк передумал: ограничений экспорта зерна не предвидится

На сегодняшний день в Министерстве аграрной политики Украины не видят оснований для введения ограничений на экспорт зерна, в частности, и пшеницы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в четверг на брифинге заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Ограничений на экспорт зерна на сегодняшний день не предвидится», - сказал Н.Присяжнюк.

Он отметил, что на сегодняшний день экспортировано 4 млн 80 тыс. тонн пшеницы, а по договоренности с трейдерами, объем ожидаемого экспорта пшеницы был увеличено до 5,5 млн тонн, и этот объем практически весь законтрактован.

Вместе с тем Н.Присяжнюк подчеркнул, что Минагропрод ежедекадно проводит совещания с трейдерами, на котором анализируется ситуация на внешних рынках, внутреннем украинском рынке зерна, а также перспективы урожая зерновых в следующем году. На сегодняшний день ситуация на рынке зерна в Украине беспокойств не вызывает, а также не требует введения ограничений на экспорт.

«Трейдеры не волнуются, мы не волнуемся. Мы спокойны на сегодняшний день что на внутреннем рынке, что на внешних рынках. Непредсказуемых действий мы никаких не предвидим и не предусматриваем», - сказал Н.Присяжнюк.

При этом он отметил, что на сегодняшний день объем экспорта зерна в 2,2 раза превышает аналогичный показатель прошлого года.

Как сообщал УНИАН, в среду, 31 октября, после заседания Кабинета министров первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Иван Бисюк заявил, что постановление о запрете экспорта зерна никто не готовил и не обсуждал.

«Я констатирую факт – постановление никто не готовил, разговоров об этом не было. Говорилось о том, что если мы увидим критический дефицит зерна – будем принимать меры, но на сегодня критического состояния нет», – сказал И.Бисюк.

Напомним, по прогнозам Минагропрода, производство зерна в Украине в текущем году составит почти 46 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 г.

В середине октября Министерство аграрной политики и продовольствия заявило, что экспортный потенциал пшеницы из Украины может быть исчерпан 15-20 ноября. В связи с этим заместитель министра аграрной политики и продовольствия Иван Бисюк призвал зернотрейдеров взвешенно отнестись к дальнейшему заключению контрактов.

После этого министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк подтвердил возможность полного запрета на экспорт пшеницы из Украины с 15 ноября.

Ранее Минагропрод и зернотрейдеры подписали меморандум, в котором договорились, что экспорт зерна из Украины в 2012/13 МГ не превысит 19,4 млн тонн, в том числе 4 млн тонн пшеницы, 3 млн тонн ячменя и 12,4 млн тонн кукурузы.

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Президент подписал изменения в Бюджетный кодекс

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 17 октября приняла закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (о формировании и исполнении государственного и местных бюджетов)».

Закон принят с целью урегулирования отдельных вопросов формирования и исполнения государственного и местных бюджетов, улучшения управления бюджетными средствами, повышения финансовой возможности местных бюджетов, а также достижения согласования норм Бюджетного кодекса с иными законодательными актами Украины.

Основными положениями закона являются:

исключение платы за лицензии и платы за государственную регистрацию из состава доходов местных бюджетов, которые учитываются при определении межбюджетных трансфертов (корзина первая), и включение таких платежей в состав доходов таких бюджетов, которые не учитываются при определении межбюджетных трансфертов (корзина вторая);

пересмотр условий софинансирования из местных бюджетов инвестиционных программ (проектов), осуществляемых за счет соответствующей субвенции из государственного бюджета (в зависимости от объема такой субвенции, а не от поступлений бюджета развития местного бюджета), а также нормирование использования средств государственного фонда регионального развития с софинансированием из местных бюджетов и средств бюджета развития;

применение ежедекадных (вместо ежемесячных) нормативов отчислений средств на субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах;

расширение полномочий по передаче средств между местными бюджетами на осуществление расходов местных бюджетов, которые учитываются при определении межбюджетных трансфертов, а именно: между районными бюджетами, между городскими бюджетами и между областными и районными, городскими бюджетами;

определение основных источников формирования и направлений использования специального фонда государственного бюджета на постоянной основе непосредственно в Бюджетном кодексе, а не ежегодно в законе о государственном бюджете;

уточнение названий и видов доходов, приведение их перечня в соответствие с бюджетной классификацией;

Кроме того, закон содержит положения относительно согласования Бюджетного кодекса с налоговым и иными законодательными актами, в частности, относительно уточнения названий и видов доходов, приведения их перечня в соответствие с бюджетной классификацией; дополнения перечня льготных категорий, которым предоставляются льготы за счет субвенций из государственного бюджета на осуществление государственных программ социальной защиты, детскими домами семейного типа и приемными семьями; предоставления финансовой поддержки общественным объединениям.

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Киев выпустит внутренние облигации на 2 млрд грн

Киевсовет разрешил столице осуществить внутренние заимствования на сумму 2 млрд грн путем выпуска трехлетних облигаций с годовой ставкой не выше 15-25%.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 80 из 106 зарегистрированных в зале депутатов Киевсовета.

Докладывая по этому вопросу, заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко сообщил, что внутренние заимствования осуществляются с целью погашения векселей Киева, выпущенных в 2009-2010 годах для погашения разницы в тарифах за тепло.

«Сегодня был подписан Президентом Украины закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс, который, в виде исключения, разрешает городу Киеву заменить векселя, выпущенные в 2009-2010 годах, на облигации внутреннего муниципального займа. В связи с этим предлагается разрешить администрации выпустить облигации внутреннего займа», - сказал Р.Крамаренко.

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«Нафтогаз» выкупил у банка «Финансовая Инициатива» ОВГЗ на 1,006 млрд грн

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» выкупила облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) у ПАО «Коммерческий банк «Финансовая Инициатива» на сумму 1,006 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, соответствующие договоры были подписаны 26 октября 2012 года.

Как сообщал УНИАН, 23 октября был подписан договор на выкуп «Нафтогазом» у «Дельта Банка» ОВГЗ на сумму 5,245 млрд грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

ООО КБ «Финансовая инициатива» основано в 2005 году.

Банк «Финансовая инициатива» в 2011 году сократил прибыль на 17% – до 1,22 млн грн.

На 1 октября 2012 года 99,9459% акций банка принадлежали ООО «Инвест-Сервис».

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Фиксированная телефонная связь в селах подорожала на 10%

С 1 ноября на 10% выросли тарифы на услуги фиксированной телефонной связи в селах и поселках городского типа. Об этом сообщается на сайте «Укртелекома».

Как сообщал УНИАН, 22 июня т.г. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), приняла решение об утверждении новых Предельных тарифов на услуги фиксированной связи в два этапа с 01.07.2012 г. и с 1 ноября 2012 года.

В частности, за пользование основным телефонным аппаратом для населения в сельской местности ежемесячная абонплата с 1 ноября 2012 года выросла на 10% (с 14,88 до 16,38 грн. без НДС без повременной оплаты и с 13,02 до 14,32 грн. без НДС с повременной оплатой). Ранее, в июле 2012 года абонплата для населения в сельской местности также была поднята на 10%.

В НКРСИ обосновывают принятое решение тем, что сегодня тарифы на отдельные услуги «находятся ниже себестоимости и покрываются за счет более рентабельных сегментов рынка». Это, по данным комиссии, обусловлено в первую очередь влиянием внешних факторов, таких как увеличение цен на энергоносители, горюче-смазочные материалы и т.п. В НКРСИ считают, что постепенное приближение тарифов к себестоимости позволит хотя бы частично снять рычаги, которые сдерживают развитие отрасли в целом, что, в частности, касается развития телекоммуникационной сети в сельской местности, которая и до сих пор остается дотационной.

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