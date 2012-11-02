ДАЙДЖЕСТ СМИ за 2 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» подает материал «На электроэнергии Украина сможет заработать $550 млн», в котором пишет: Экспорт украинской электроэнергии растет не по дням, а по часам. Эксперты отмечают, что его позитивная динамика сохранится до конца года, а заработать мы на этом сможем примерно $550 млн…

http://delo.ua/ukraine/na-elektroenergii-ukraina-smozhet-zarabotat-550-mln-188902/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «На этот счет есть опасения» пишет: Состояние системы государственных финансов становится все более опасным. Ключевой индикатор платежеспособности правительства — объем свободных средств на казначейском счете — упал до рекордно низкого уровня — 1,7 млрд грн. Меньше средств в гривне у правительства было только в момент смены власти в начале 2010 года. Эксперты усматривают в этом падении признаки появления у Минфина серьезных проблем с ликвидностью — в условиях охлаждения экономики правительство вскоре может столкнуться с невозможностью финансирования всех расходов…

http://kommersant.ua/doc/2058393

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Сайт «УНИАН-экономика» в материале «Курсовая паника может "прикрыть" обменники» пишет: Курсовая паника показала, что многие обменники тесно сотрудничают с «серым» рынком. По крайней мере, об этом говорят эксперты, когда комментируют скачки валюты на наличном рынке. И регулятор снова заговорил об их «ликвидации»…

http://economics.unian.net/rus/detail/145370

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Единоросс хочет запретить правительству покупать валюту» пишет: Единоросс Евгений Федоров внес поправки в законопроект о бюджете на 2013–2015 годы, рассмотрение которого во втором чтении состоится в Госдуме в ноябре. Об этом он сообщил «Известиям». Депутат предлагает прописать на законодательном уровне запрет на приобретение долларов и евро за счет бюджетных средств. Единоросс считает, что эти средства должны пойти на поддержание отечественной экономики — в частности, банковской системы…

http://izvestia.ru/news/538923

(УНИАН)