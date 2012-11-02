Янукович одобрил свободную торговлю между Украиной и Черногорией

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон Украины “О ратификации Соглашения о свободной торговле между Правительством Украины и Правительством Черногории”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот закон 16 октября.

Межправительственное соглашение о свободной торговле предусматривает создание на базе стандартов Всемирной торговой организации зоны свободной торговли между Украиной и Черногорией.

Ратификация данного соглашения направлена на активизацию развития торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Черногорией, повышение эффективности развития национальной экономики и ее интеграцию в мировое хозяйство.

Ожидается, что после вступления в силу соглашения положительные результаты будут наблюдаться в таких секторах экономики, как сельское хозяйство, производство машин и оборудования, металлургия, в частности металлообработка.

Среди главных позитивных следствий соглашения называются: увеличение экспорта украинских товаров и услуг на рынок Черногории, а также расширение рынков сбыта продукции украинских товаропроизводителей в Балканском регионе, эффективное использование Украиной транзитных преимуществ прохождения потоков товаров и услуг по территории Черногории.