ТОП-10 (2 ноября)

Миссия МВФ завершила работу в Украине

МВФ намерен работать с новым украинским правительством

Минфин в ноябре планирует провести три аукциона по продаже ОВГЗ

Минфин объявил о проведении 6 ноября аукциона по продаже ОВГЗ

Польша подтвердила начало поставок немецкого газа в Украину

Энергетическая независимость Украины от РФ обойдется в 207 млрд долл.

Кабмин реорганизует госкомпанию «Автомобильные дороги Украины»

Госинвестиций объявило два тендера на привлечение кредита для проекта «LNG-терминал»

Подписан закон о господдержке ІТ-отрасли

Украина с нового года вернется к «именным» железнодорожным билетам

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Миссия МВФ завершила работу в Украине

Техническая миссия Международного валютного фонда (МВФ), в пятницу, 2 ноября, завершила работу в Украине, сообщили агентству УНИАН в представительстве МВФ в Киеве.

Более детальной информации об итогах визита в представительстве не предоставили.

Напомним, что техническая миссия МВФ прибыла в Украину 26 октября для обсуждения правительственных программ реформирования финансового сектора.

В ходе визита планировалось рассмотреть, в том числе, меры властей по решению вопроса проблемных кредитов, улучшению условий для банковского кредитования и приоритетные направления реформ на 2013 год.

Как сообщал УНИАН, в своем сообщении от 1 ноября международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечало, что в случае, если Украина в 2013 году не будет иметь возможности получить финансирование со стороны МВФ, существует риск дальнейшего сокращения резервов НБУ и неконтролируемой девальвации гривни, что может привести к понижению рейтингов.

2 ноября директор департамента внешних отношений МВФ Джерри Райс во время брифинга в Вашингтоне сообщил, что МВФ с нетерпением ждет взаимодействия с новым правительством Украины.

«Украинские власти высказали интерес к возобновлению отношений с Фондом, но на каких условиях – пока не обсуждалось. Объективно, в Украине только что прошли выборы, и мы с нетерпением ждем взаимодействия с новым правительством», - заявил Д.Райс.

Ранее украинские власти заявляли, что считают целесообразным продление действующей программы сотрудничества с МВФ, которая была начата в 2010 году, а не разработку новой.

После одобрения двухлетней программы stand-by летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл.

После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

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МВФ намерен работать с новым украинским правительством

Международный валютный фонд (МВФ) с нетерпением ждет взаимодействия с новым правительством Украины. Об этом заявил директор департамента внешних отношений МВФ Джерри Райс во время брифинга в Вашингтоне.

«Украинские власти выразили интерес к возобновлению отношений с Фондом, но на каких условиях – пока не обсуждалось. Объективно, в Украине только что прошли выборы, и мы с нетерпением ждем взаимодействия с новым правительством», - заявил Д.Райс.

Как сообщал УНИАН, с 26 октября по 2 ноября с Украине работала техническая миссия МВФ. Цель приезда - оценить меры властей по решению вопроса проблемных кредитов, улучшению условий для банковского кредитования и приоритетные направления реформ на 2013 год.

Ранее украинские власти заявили, что считают целесообразным продление действующей программы сотрудничества с МВФ, которая была начата в 2010 году. Напомним, после одобрения двухлетней программы stand-by летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл. После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

Вместе с тем, по мнению экспертов международного рейтингового агентства Fitch Ratings, в случае, если Украина в 2013 году не получит кредитов со стороны Международного валютного фонда, существует риск дальнейшего сокращения резервов НБУ и неконтролируемой девальвации гривни.

Напомним, также, что по действующему украинскому законодательству обновление состава Верховной Рады не предполагает автоматической отставки членов Кабинета министров и назначения нового состава правительства.

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Минфин в ноябре планирует провести три аукциона по продаже ОВГЗ

Министерство финансов Украины в ноябре планирует провести три аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в графике размещения ОВГЗ на ноябрь, обнародованном на сайте Минфина.

Согласно графику, аукционы планируется провести 6, 11 и 20 ноября. На аукционах 6 и 11 ноября инвесторам буду предложены стандартные ОВГЗ сроком обращения 5 и 7 лет. При этом на аукционе 20 ноября Минфин планирует продавать 2-летние ОВГЗ, номинированные в инвалюте.

Как сообщал УНИАН, 30 октября на внеплановом (в октябре планировалось проведение только двух аукционов - 16 и 23 октября) аукционе по продаже ОВГЗ Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет 1,106 млрд грн.

Минфин предлагал две серии стандартных облигаций с датой погашения 11 октября 2017 г. и 18 сентября 2019 г., а также трехлетние индексированные облигации.

Справка УНИАН. По состоянию на 2 ноября, объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составляет 186,96 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 95,401 млрд грн, в собственности банков - 75,31 млрд грн, нерезидентов - 6,036 млрд грн.

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Минфин объявил о проведении 6 ноября аукциона по продаже ОВГЗ

Министерство финансов Украины проведет 6 ноября очередной аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин предложит к продаже 5- и 7-летние гривневые ОВГЗ.

Минфин пока не обнародовал график проведения ОВГЗ-аукционов на ноябрь.

Как сообщал УНИАН, 30 октября на внеплановом аукционе по продаже ОВГЗ Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет 1,106 млрд грн.

Минфин предлагал две серии стандартных облигаций с датой погашения 11 октября 2017 г. и 18 сентября 2019 г., а также трехлетние индексированные облигации.

Справка УНИАН. По состоянию на 2 ноября, объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составляет 186,96 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 95,401 млрд грн, банков - 75,31 млрд грн, нерезидентов - 6,036 млрд грн.

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Польша подтвердила начало поставок немецкого газа в Украину

Варшава. Крупнейшая украинская нефтегазовая компания "Нафтогаз Украины" с 1 ноября текущего года начала импорт газа, закупаемого у трейдера немецкой компании RWE и поставляемого в страну через Польшу.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе польской компании Gaz-System, отвечающей за национальную газотранспортную систему.

"Мы подтверждаем начало поставок газа из Польши в Украину через пункт "Хермановице", согласно с подписанным соглашением на транспортировку газа", - отметила компания, отвечая на запрос УНИАН.

Пресс-служба сообщила, что подписанный договор предусматривает "непостоянные поставки" на данном этапе на уровне около 4 млн кубометров в сутки.

"Пункт выхода "Хермановице" в направлении Украины не действует по принципу виртуального реверса и является физическим пунктом выхода, расчеты по которому не влияют на реализацию пункта входа "Дроздовиче", используемого для поставок газа из Украины в Польшу", - отметили в Gaz-System.

Как сообщал УНИАН, в мае текущего года НАК "Нафтогаз Украины" подписал с немецкой компанией RWE Supply & Trading рамочный контракт на поставку газа, не определив планируемых объемов, которые украинская компания могла бы закупить у немецкого трейдера.

Ряд СМИ сообщали, что «Нафтогаз» договорился с RWE о поставках в ноябре-декабре текущего года около 1 млн кубометров в сутки, что составляет минимальную долю в объемах импорта газа в Украину.

В сентябре т.г. представители ДК "Укртрансгаз" заявляли о возможности импорта газа из Европы в объеме от 5 до 20 млрд кубометров год в случае использования реверсной схемы работы трубопроводов.

Напомним, в конце октября Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украине невыгодно покупать дорогой российский газ и она готова искать альтернативные российским источники газа.

«Будем покупать его там, где это можно, и не потому, что мы плохо относимся к России, потому, что нам это не выгодно. Я думаю, что наши партнеры российские, это хорошо понимают. Когда они все это взвесят, и мы вместе с ними тогда найдем решение», - сказал Президент.

Справка УНИАН. Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла – в первом квартале 2012 года около 416 долларов за тысячу кубометров, во втором квартале - 425 долларов, в третьем - 426 долларов, в четвертом ожидается 432 долларов.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - наоборот, заниженной.

В текущем году Украина намерена сократить покупку газа у "Газпрома" до 27 млрд кубометров с 40 млрд. куб.м. в прошлом году и предусмотренными контрактом 52 млрд куб.м.

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Энергетическая независимость Украины от РФ обойдется в 207 млрд долл.

Варшава. Энергетическая независимость Украины от Российской Федерации обойдется в 207 млрд долл. Украинское государство сможет обрести энергетическую независимость от нынешнего главного поставщика газа, российского "Газпрома", в 2030 году, если найдет источник инвестиций в газовую отрасль на уровне около 11,5 млрд долл. в год.

Об этом пишет в пятницу польская Dziennik Gazeta Prawna (DGP) cо ссылкой на рапорт Международного энергетического агентства (IEA).

«У Украины есть шанс на энергетическую независимость и отказ от импорта российского газа до 2030 года. Если найдет на эту цель 207 млрд долларов, то есть больше, чем годовой ВВП страны (165 млрд долларов). Такие выводы можно сделать на основании последнего рапорта IEA", - пишет газета.

Издание отмечает, что высокие цены энергоносителей являются самой большой проблемой платежного баланса страны и вынуждают власти к "энергетической революции", отметив, что ежегодно Украина платит по счетам за российский газ более чем 12 млрд долл.

DGP обратила внимание на низкую энергоэффективность украинской экономики с показателем 1,45 по сравнению с 0,8 в соседней России и 0,3-0,4 в странах в Евросоюза.

Газета приводит расчеты компании System Capital Management, согласно которым, увеличение энергоэффективности до европейского уровня позволило бы сократить потребление газа на 34 млрд кубометров в год.

"По оценкам IEA, при ежегодных инвестициях в добывающий сектор на уровне 3-4 млрд долл. Киев может увеличить собственное производство с нынешних 20 до даже 70 млрд куб. м в 2030 году", - отметило DGP.

Издание также цитирует оценки украинского Центра Разумкова, согласно которым, при самых оптимистических результатах, за 18 лет Киев будет ежегодно нуждаться в российском газе в объеме от 5 до 10 млрд кубометров.

Украинские аналитики также отмечают, что власти могут найти только четвертую часть необходимых инвестиций, надеясь, что остальное предоставят работающие в стране международные энергетические гиганты - Exxon Mobil или Shell.

Как сообщал УНИАН, власти Украины, более двух лет безуспешно пытающиеся договорится с "Газпромом" о снижении цены на поставляемый в страну газ, пробуют также снизить свою зависимость через ряд проектов по диверсификации поставок "голубого топлива". Среди них строительство на Черном море терминала LNG, увеличение внутренней добычи и покупка газа у других поставщиков.

Справка УНИАН. Украина, которая остается одним из крупнейших потребителей российского газа, с начала года объявила о намерении снизить его покупку до 27 млрд куб. м газа с 40 млрд куб. м в прошлом году, что также на 25 млрд куб. м меньше, чем предусмотрено подписанным в 2009 году десятилетним газовом контракте.

Украинские власти объясняют сокращение закупок неоправданно высокой ценой российского топлива для украинцев, которое обходится стране дороже, чем большинству клиентов "Газпрома" в Евросоюзе.

Согласно контракту, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла - в первом квартале 2012 года около 416 долларов за тысячу кубометров, во втором - 425 долларов, в третьем - 426 долларов, в четвертом ожидается 432 доллара.

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Кабмин реорганизует госкомпанию «Автомобильные дороги Украины»

Кабинет министров Украины намерен провести реорганизацию публичного акционерного общества «Государственная акционерная компания «Автомобильные дороги Украины» до конца 2013 года.

Об этом сказано в распоряжении КМУ №837-р «О внесении изменений в план мероприятий по реализации Концепции реформирования системы государственного управления автомобильными дорогами общего пользования». Ответственность за проведение реорганизации госкомпании возложена на «Укравтодор» и Министерство инфраструктуры.

В рамках обновленного плана мероприятий на протяжении 2012-2014 годов планируется подготовить механизм передачи дорог местного значения в сферу управления местных администраций, усовершенствовать систему контроля технического состояния дорог и качества дорожных работ с определением норматива затрат на содержание дорог, а также методики расчета затрат на дорожное строительство, реконструкцию и ремонт.

Согласно распоряжению Кабмина, до конца 2012 года «Укравтодор» должен сформировать информационно-аналитическую систему управления дорожным хозяйством, а до конца 2014 года – обеспечить подписание долгосрочных контрактов на содержание дорог государственного значения.

Справка УНИАН. Публичное акционерное общество «Государственная акционерная компания «Автомобильные дороги Украины» осуществляет функции хозяйственного управления дорогами с 2002 года. Компания была создана во исполнение Указа президента Украины от 08.11.2001 №1056 путем передачи имущества дочерних предприятий, входивших в состав Украинской государственной корпорации по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог. На сегодняшний день в состав госкомпании «Автомобильные дороги Украины» входят 32 дочерних предприятия, в том числе облавтодоры и предприятия «Эксстрой», «Западдорвзрывпром», «ШРБУ-1000». Ежегодно они выполняют работы на общую сумму порядка 4 млрд грн и ремонтируют до 3 тыс. км дорог. На балансе госкомпании находится порядка 14 тыс. единиц машин, механизмов и специальной техники, необходимой для ремонта и эксплуатационного содержания автомобильных дорог.

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Госинвестиций объявило два тендера на привлечение кредита для проекта «LNG-терминал»

Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины (Госинвестиций) объявило два тендера на привлечение кредитных средств в рамках проекта «LNG-терминал».

Об этом говорится в сообщении агентства, опубликованном в «Вестнике государственных закупок».

Размер привлекаемых кредитных средств в тендерном сообщении не указывается.

Дата раскрытия конкурсных предложений — 3 декабря 2012 года.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал».

Кабинет министров на заседании 8 августа утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по приему сжиженного природного газа (LNG-терминал).

Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году.

Стоимость строительства LNG-терминала составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25% + 1 акция.

Намерение стать одним из инвесторов строительства терминала высказывала испанская компания Enagas (Испания) - лидер европейского рынка по транспортировке газа.

Справка УНИАН. Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины.

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Подписан закон о господдержке ІТ-отрасли

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон Украины «О государственной поддержке развития индустрии программной продукции».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 24 мая 2012 года приняла Закон "О государственной поддержке развития индустрии программной продукции", но он был заветирован Президентом.

16 октября ВР приняла данный закон со всеми предложениями Президента.

Закон направлен на формирование благоприятных условий развития индустрии программной продукции Украины для создания высокопродуктивных рабочих мест, привлечения инвестиций, увеличения объемов выпуска высокотехнологичной продукции, стимулирования наукоемкого экспорта и импортозамещения, на реализацию научно-технического потенциала Украины.

Законом установлено, что сфера его действия распространяется на субъектов ведения хозяйства индустрии программной продукции, определенной в соответствии с Налоговым кодексом Украины, и общественных отношений, связанных с их деятельностью.

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Украина с нового года вернется к «именным» железнодорожным билетам

Борис КолесниковГосударственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») с нового года вернется к практике продажи именных железнодорожных билетов с целью предупреждения спекуляций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры со ссылкой на министра Бориса Колесникова.

По словам Б.Колесникова, «Укрзализныця» и Мининфраструктуры получают тысячи писем от пассажиров, которые просят вернуть практику продажи именных билетов.

Также в сообщении пресс-службы отмечается, что нередки случаи спекуляций со стороны самих работников железной дороги – кассиров и проводников. «Мы проверили один поезд, и из 120 пассажиров 90 были без билетов. Железная дорога работает для пассажиров, поэтому никаких спекуляций быть не может. Это главное», - цитирует Б.Колесникова пресс-служба Мининфраструктуры.

Согласно сообщению, купить билет на поезд можно будет при наличии документа, удостоверяющего личность – паспорта (внутреннего или заграничного), водительского удостоверения, военного или студенческого билета.

Напомним, «Укрзализныця» отменила продажу билетов по паспортам или другим документам, удостоверяющим личность, в ноябре 2007 года.

Как сообщал УНИАН, до 20 декабря 2012 года «Укрзализныця» планирует ввести полноценную систему продажи билетов через Интернет с использованием QR-кода.

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