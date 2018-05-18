Баланс недели: Кремль снова недоволен Украиной, ВВП стремится к 0, квот на экспорт зерна не будет

Бесспорно, жизнь после выборов все-таки существует... Но какая? Пока ничего не изменилось, только добавилась поствыборная эйфория: подсчитывают, кто, сколько, где?

Все экономические события первой недели после выборов отошли на второй план и, будто, жили в виртуальной реальности. «Подвешенные» проблемы и дальше висят. До сих пор неизвестно, когда и каким образом будет изменен состав правительства, а между тем негативные экономические прогнозы продолжают подтверждаться данными статистики. Газовая проблема и дальше решается сокращением объемов его импорта.

Выборы могут "перетасовать" Кабмин

По итогу парламентских выборов все 8 членов Кабинета министров, баллотировавшихся в народные депутаты, кто по списку Партии регионов, кто по мажоритарным округам, проходят в Верховную Раду. Однако, до сих пор никто из них не дал окончательный ответ на вопрос, будет ли он менять место работы.

И если с большой долей вероятности можно предположить, что мажоритарщики - министр экономического развития и торговли Петр Порошенко и министр чрезвычайных ситуаций Виктор Балога сделают выбор в пользу депутатства, то с кандидатами по партийному списку от ПР пока не ясно.

"Списочными" кандидатами от "регионов" являются: премьер-министр Николай Азаров, вице-премьеры: Борис Колесников, Сергей Тигипко, а также министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник, министр юстиции Александр Лавринович, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Близнюк.

Из этого списка пока лишь Тигипко перед выборами дал понять, что ему было бы интересно поработать председателем ВР. «Если будет какая-то поддержка партии в этом отношении (назначить С.Тигипко главой ВР), то и это может быть... На самом деле, сам по себе депутатский мандат мне не очень нужен», - сказал вице-премьер 21 октября.

Но сразу после выборов, на брифинге 28 октября лидер фракции ПР Александр Ефремов дал понять, что пока говорить о кандидатурах на пост спикера рано. «Кто это будет, или Сергей Леонидович (Тигипко), а я не слышал его заявления, что он изъявляет желание, или кто-то другой, это определиться в формате сотрудничества в рамках большинства», - сказал Ефремов. Судьба остальных министров определится также после формирования большинства в парламенте. Что же касается премьер-министра, то исходя из заявления того же Ефремова, не исключено, что вопрос о смене премьера может возникнуть после окончательного формирования нового состава ВР.

«Мои ощущения, что первоначально при комплектовании Верховной Рады этот вопрос (смены главы правительства) подниматься не будет. Это мои ощущения. А дальше, время покажет», - сказал Ефремов в комментарии УНИАН.

Время, которое «покажет», по мнению многих наблюдателей, может настать ближе к новому году, а может быть и в начале 2013-го. Если говорить о поводах для отставки Азарова, то срыв газовых переговоров, о чем писалось в СМИ, вряд ли им станет. Во-первых, еще непонятно, к чему приведут эти переговоры, поскольку они будут продолжены в ноябре. Во-вторых, газовая тема между Украиной и Россией обсуждается на уровне президентов, и упрекать премьеров в неудачах или наоборот, хвалить за продвижение, было бы, по меньшей мере, странно. Это раньше, когда Владимир Путин был главой правительства РФ, газовая тема обсуждалась премьерами. Сейчас все вернулось на исходную позицию: вопросы газа — вопросы Президентов. В принципе, газовой темой по сути в двусторонних отношениях занимаются вообще 4 человека: Президенты Виктор Янукович и Владимир Путин, глава Газпрома Алексей Миллер и министр энергетики Юрий Бойко.

Поводом для смены правительства, скорее, могут стать экономические показатели по итогу 2013 года и результаты проведения реформ, которые уже не раз публично критиковал Янукович.

Негативные прогнозы подтверждаются

Прогнозы по замедлению темпов роста экономики подтвердил на прошедшей неделе Госстат.

Спад ВВП в третьем квартале 2012 года, по оперативным данным, по сравнению с третьим кварталом 2011 года составил 1,3%, а по сравнению со вторым кварталом 2012 года с учетом сезонного фактора – 1,2%, сообщила Государственная служба статистики 31 октября.

Кстати, эти данные были обнародованы не к 15 ноября, как предусмотрено графиком, а на 2 недели раньше — 31 октября. Это может быть связано в тем, что в Украине 2 октября завершились консультации с рабочей группой МВФ, в ходе которых, по итогам показателей 9-ти месяцев должны были быть согласованы макропоказатели и параметры проекта госбюджета 2013 года.

Данные по ВВП по итогу 9 месяцев Госстат не предоставляет. Однако, как удалось узнать у специалистов, по предварительным расчетам в январе-сентябре рост ВВП в Украине замедлился до приблизительно 1,3% (по данным НБУ — 1.5%). Эти расчеты и данные Госстата дают основания ожидать, что по итогу года показатель роста ВВП будет в пределах 0-1%.

России мешает участие Украины в Европейском энергетическом сообществе

Россия снова подняла тему о том, что участие Украины в Европейском энергетическом сообществе препятствует созданию консорциума по управлению газотранспортной системой Украины. Об этом журналистам заявил посол РФ Михаил Зурабов 28 октября.

Тут стоит вспомнить, что этот вопрос в двустороннем диалоге поднимался еще в конце 2011 года. Правда, тогда он обсуждался в рабочем порядке в ходе визита в Киев спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, и информация об этом появилась в СМИ по оплошности российского спикера.

Сейчас тему поднял посол РФ, причем, подчеркнул, что путем создания консорциума Киев хочет добиться снижения цены на газ. «Если Украина хочет решить вопрос о стоимости газа, используя идею создания газового консорциума, то, по всей видимости, нужно устранить те препятствия, которые этому будут мешать... Создание такого консорциума предполагает урегулирование вопроса, связанного с теми ограничениями, которые содержатся в так называемых втором и третьем энергопакетах, которые не дают возможности «Газпрому» быть участником этого газового консорциума без некоей внутренней реструктуризации, что для российской стороны является неприемлемым», - сказал Зурабов.

Президенты Украины и России Виктор Янукович и Владимир Путин в ходе встречи 15 октября касались темы создания консорциума, но подробностей по результатам никаких не было. Сейчас Кремль видимо решил перед продолжением газовых переговоров, которые после предвыборной паузы возобновятся в ноябре, конкретизировать ситуацию. Мол, исходная позиция такова: ГТС, так или иначе, должна быть передана в собственность России, а вопрос снижения цены газа решен путем вступления в Таможенный союз.

Вот собственно и подтверждение по теме ТС. «Возможно, будет найдена другая схема, при которой вопросы, имеющие отношение к цене на газ для Украины, могут быть с учетом украинских интересов решены положительно», - сказал Зурабов.

Квоты на экспорт зерна — ложная тревога

На прошедшей неделе Министр агрополитики Николай Присяжнюк наконец прояснил ситуацию по поводу возможности ограничения экспорта пшеницы из Украины. В ближайшее время, а точнее с 15 ноября, как ожидалось ранее, квотирование экспорта не предвидится, и возможно введения ограничительных мер можно будет избежать и в будущем. Сейчас Минагропрод вместе с зернотрейдерами каждые 10 дней анализируют ситуацию на внутреннем и внешних рынках зерна, для того, чтоб избежать угрозы его дефицита в Украине и проблем у экспортеров с выполнением контрактов. Присяжнюк отметил, что в текущем году спрос на зерно увеличился и объем экспорта на начало ноября более чем вдвое превысил аналогичный показатель прошлого года. На начало ноября почти весь экспортный потенциал пшеницы, а это 5,5 млн тонн, уже законтрактован, 4,08 млн тонн вывезено из страны.

Вместе с этим, по словам Присяжнюка, посев озимых прошел в благоприятных условиях и есть надежда на хороший урожай, если конечно зима будет снежной и не сильно морозной. Переходных запасов и объемов зерна в Аграрном фонде достаточно, чтоб обеспечить стабильные цены на хлеб и избежать дефицита. «Трейдеры не волнуются, мы не волнуемся. Мы спокойны на сегодняшний день что на внутреннем рынке, что на внешних рынках. Непредсказуемых действий мы никаких не предвидим и не предусматриваем», - сказал Присяжнюк 1 ноября.

Таким образом, можно сделать вывод, что правительство все же сможет, как обещал ранее премьер Николай Азаров, не вводить ограничения на экспорт, возможно немного увеличив экспортный потенциал и договорившись с трейдерами снизить активность в плане подписания новых экспортных контрактов.

Юрий Ходжаян (УНИАН)