Число погибших из-за урагана "Сэнди" на востоке США достигло 102 человек
12:00, 03 ноября 2012Разное
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На востоке США число погибших в результате урагана "Сэнди" достигло 102 человек.
Как сообщает радио «Свобода», 3,5 млн человек остаются без электричества. Ощущается нехватка топлива: на автозаправках огромные очереди.
Президент США Барак Обама распорядился поставить в пострадавшие районы 38 млн галлонов дизельного топлива и 45 млн галлонов бензина - из стратегических запасов Министерства обороны.
В пятницу в Нью-Йорке был отменен крупнейший в мире ежегодный марафон, в котором должны были принять участие десятки тысяч человек.
По прогнозам, к востоку США приближается еще один ураган – во вторник-среду ожидается резкое понижение температуры воздуха, дожди и снегопады.
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