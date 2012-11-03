Число погибших из-за урагана "Сэнди" на востоке США достигло 102 человек

На востоке США число погибших в результате урагана "Сэнди" достигло 102 человек.

Как сообщает радио «Свобода», 3,5 млн человек остаются без электричества. Ощущается нехватка топлива: на автозаправках огромные очереди.

Президент США Барак Обама распорядился поставить в пострадавшие районы 38 млн галлонов дизельного топлива и 45 млн галлонов бензина - из стратегических запасов Министерства обороны.

В пятницу в Нью-Йорке был отменен крупнейший в мире ежегодный марафон, в котором должны были принять участие десятки тысяч человек.

По прогнозам, к востоку США приближается еще один ураган – во вторник-среду ожидается резкое понижение температуры воздуха, дожди и снегопады.