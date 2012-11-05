ДАЙДЖЕСТ СМИ за 5 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «МВД начало облавы на теневые обменные пункты» пишет: Госслужба по борьбе с экономической преступностью выявила и прекратила работу 23 пунктов обмена валюты, работавших без разрешения...

http://delo.ua/finance/mvd-nachalo-oblavy-na-tenevye-obmennye-punkty-189002/

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«Дело» в публикации «Зарплаты в Киеве — Москва и Астана далеко впереди» пишет: средняя заработная плата в Киеве в три раза отстает от московской и в два раза - от зарплаты жителя Астаны…

http://delo.ua/education/zarplaty-v-kieve-moskva-i-astana-daleko-vperedi-189016/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Украина узнала цену независимости», в котором пишет: отказ от российского газа обошелся бы Украине в 207 млрд долл., подсчитали в Международном энергетическом агентстве. Это в два раза превышает сумму, запланированную правительством для диверсификации поставок топлива, и такие инвестиции Украине не под силу, уверены эксперты. По их мнению, страна будет постепенно отказываться от российского топлива за счет закупок газа в ЕС, увеличения собственной добычи и сокращения потребления…

http://www.kommersant.ua/doc/2060606

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Гривна сбавляет проценты», в котором пишет: паника на межбанковском рынке прекратилось - гривна, которую еще во вторник банки были готовы занимать всего на день под 50% годовых, уже в четверг стоила меньше 20%. Ликвидность, за короткое время подскочившая благодаря Нацбанку и Минфину на несколько миллиардов гривен, ослабила дефицит национальной валюты и тут же начала давить на валютный рынок. В пятницу на межбанке доллар превысил отметку 8,2 грн, а мелкие банки даже спекулировали выставленными котировками по 8,3 грн.

http://www.kommersant.ua/doc/2060596

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«Сегодня» в публикации «Доходы украинцев могут пересмотреть, но курс гривни обещают стабильный» пишет: бюджет на 2013 год старый парламент примет уже в декабре. Издание разбиралось, какой может быть новая смета страны…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/chto-budet-s-byudzhetom-2013.html

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Также «Сегодня» в публикации «В Украину вернулись игровые автоматы» пишет: появились новые клубы для любителей азарта - автоматы стали лотереями…

http://www.segodnya.ua/ukraine/V-Ukrainu-vernulis-igrovye-avtomaty.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Баланс недели: Кремль снова недоволен Украиной, ВВП стремится к 0, квот на экспорт зерна не будет» пишет: все экономические события первой недели после выборов отошли на второй план и, будто, жили в виртуальной реальности. «Подвешенные» проблемы и дальше висят. До сих пор неизвестно, когда и каким образом будет изменен состав правительства, а между тем негативные экономические прогнозы продолжают подтверждаться данными статистики...

http://economics.unian.net/rus/detail/145612

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Российские СМИ

«Известия» в публикации «Рынки перенесут под крышу в срок» пишут: правительство РФ против отсрочки перевода розничных рынков в капитальные здания…

http://izvestia.ru/news/538830

(УНИАН)