Анонс на 5 ноября

05.11.2012 Заседание Согласительного совета ВРУ Объединенная оппозиция проведет митинг протеста возле ЦИК Презентация проекта "Менеждер по корпоративной социальной ответственности"

* Состоится заседание Согласительного совета ВРУ. * В Киеве возле Центральной избирательной комиссии Объединенная оппозиция проведет митинг протеста против фальсификаций на выборах в Верховную Раду Украины. * Состоится презентация проекта - образовательный бизнес-курс "Менеждер по корпоративной социальной ответственности (КСО)", который запускает "Издательство Экономика" вместе с "Центром Развития КСО". *** Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

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