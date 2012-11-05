Анонс на 5 ноября
10:29, 05 ноября 2012Разное
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05.11.2012 Заседание Согласительного совета ВРУ Объединенная оппозиция проведет митинг протеста возле ЦИК Презентация проекта "Менеждер по корпоративной социальной ответственности"
* Состоится заседание Согласительного совета ВРУ.
* В Киеве возле Центральной избирательной комиссии Объединенная оппозиция проведет митинг протеста против фальсификаций на выборах в Верховную Раду Украины.
* Состоится презентация проекта - образовательный бизнес-курс "Менеждер по корпоративной социальной ответственности (КСО)", который запускает "Издательство Экономика" вместе с "Центром Развития КСО".
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