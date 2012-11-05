Анонс на 6 листопада

* Премьер-министр Украины Николай Азаров примет участие в презентации модернизированных вертолетов МИ-8МСБ и МИ-2МСБ Государственного предприятия «Завод 410 гражданской авиации».

* Министр агрополитики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк посетит Институт садоводства Национальной аграрной академии наук. В программе: презентация состояния выполнения госпрограммы поддержки садоводства в 2012г., анонсирование планов на 2013 год, разъяснение процедуры получения дотаций.

* Состоится официальное открытие VIII Международного конгресса «Институциональные и технические аспекты реформирования жилищно-коммунального хозяйства - 2012», Х Международной специализированной выставки «КоммунТех - 2012», Х Международного водного форума «AQUA UKRAINE-2012» и II Специализированной выставки «ЕвроСтройЭкспо-2012». В торжественной церемонии открытия примет участие министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолий Близнюк.

* В рамках VIII Международного конгресса «Институциональные и технические аспекты реформирования жилищно-коммунального хозяйства-2012» и X международной специализированной выставки «КоммунТех-2012» львовский завод «Электронмаш» ПАО «Концерн-Электрон», представит первый отечественный многофункциональный автомобиль малой грузоподъемности «Терен», аналогов которому на территории СНГ нет. Участники: первый вице-президент УСПП Сергей Прохоров, директор «Электронмаша» ПАО «Концерн-Электрон» Юрий Бубес и другие.

* Пресс-конференция на тему: "Пиратские авиахимобработки в сельском хозяйстве и их последствия". Участники: Станислав Котенко, руководитель сельскохозяйственного предприятия "ОЛСТАС-лён" в Черниговской области; Николай Доля, профессор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины; Алла Гринько, зав.лабораторией аналитической химии отдела пестицидов и агрохимикатов Института экологии и токсикологии им.Л.Медведя; Анатолий Горчинский, депутат Менского районного совета Черниговской области; Александр Чканов, фермер Менского района Черниговской области.

* Состоится пресс-ланч на тему: «Бюджет 2013 и табачные акцизы: какие ставки нужны, чтобы снизить распространенность курения и получить в государственный бюджет дополнительные миллиарды гривен?». Эксперты проанализируют зарегистрированные в Верховной Раде новые законопроекты об изменений ставок акциза табачных изделий № 10687, № 10712 и № 11285. Участники: Константин Красовский, руководитель отдела контроля над табаком УИСИ МЗ Украины, эксперт ВООЗ по налогообложению табачных изделий; Наталья Король, руководитель отдела борьбы с неинфекционными заболеваниями, Бюро ВООЗ в Украине, Юрий Павленко, Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка; Анна Гопко, координатор Коалиции «За свободную от табачного дыма Украину»; Татьяна Андреева, директор проектов Информационного центра по проблемам алкоголя и наркотиков и др.

* Пресс-конференция по случаю старта новой всеукраинской социальной кампании «Київстар» «За безопасность детей в Интернете». Будет презентован новый социальный сервис от «Київстар» «Родительский контроль». Единое техническое решение, разработанное «Київстар» совместно с «Майкрософт», обеспечивает комплексную защиту пользователей «Домашнего Интернета» от онлайн-угроз. Участники: Жанна Пархоменко, директор по корпоративным связям «Київстар», Виталий Ворожбит, директор по развитию бизнеса на массовом рынке «Київстар»; Ярина Ключковская, директор по корпоративным коммуникациям и социальных программ «Майкрософт Украина».

* Состоится открытие открытие V Международной специализированной выставки «Энергоэффективность - 2012» и IV Международного инвестиционного бизнес-форума по энергоэффективности и возобновляемой энергетике. Выставку и форум откроет председатель Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Николай Пашкевич. В церемонии открытия примут участие: первый зам.председателя КГГА Александр Мазурчак; Чрезвычайный и Полномочный посол ЕС Ян Томбинськи и др Форум проходит при официальной поддержке Представительства Европейского Союза в Украине.

* Пресс-конференция на тему: «Гостинный Двор исключили из реестра памятников на основании неверной экспертизы?». Участники: Марина Соловьева, адвокат, председатель ГО «Андреевско-Пейзажная инициатива»; Ольга Рутковская, директор «УкрНИИпроектреставрация», Валерий Сопилка, член ИКОМОС, архитектор-градостроитель; Игорь Луценко, представитель ГИ «Сохрани старый Киев»; Валентина Шевченко, архитектор-реставратор, автор проекта Гостинного Двора (будет использован видео-комментарий). Приглашен представитель департамента культурного наследия и культурных ценностей Министерства культуры Украины.

* 6-9 ноября состоится IХ Международная выставка "АГРОФОРУМ - 2012". Организатор: ООО "Международный выставочный центр", при поддержке Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

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