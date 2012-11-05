В Киеве при получении взятки задержано должностное лицо таможни

Прокуратурой Оболонского района Киева совместно с сотрудниками столичного СБУ при получении взятки задержано должностное лицо таможенного поста «Киев-Специализованный» Киевской региональной таможни.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Оболонского района, должностное лицо получило взятку в размере 6,6 тыс. грн от своего подчиненного – главного инспектора этой же таможни.

В свою очередь инспектор, по данным прокуратуры, требовал и получил указанные средства от субъектов внешнеэкономической деятельности за оформление деклараций на получение почтовых посылок, чтобы в дальнейшем передать деньги своему руководителю.

В настоящее время проводится осмотр места события и решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отметили в прокуратуре.