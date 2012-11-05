Google уличили в поддержке Обамы

Поисковая система Google по-разному учитывает интерес пользователей к Бараку Обаме и Митту Ромни. Как показало исследование The Wall Street Journal, для тех, кто искал Обаму, персонализируются результаты поиска по другим запросам, которые никак не меняются, если пользователь интересовался соперником действующего президента, сообщает Lenta.ru.

К примеру, если пользователь, пользующийся персонализированным поиском Google, делает запрос "Obama", то впоследствии дополнительные ссылки на страницы с упоминаниями Обамы включают в результаты поиска по запросам "Iran" (Иран), "Medicare" (Медикэр - федеральная система медицинского страхования пожилых американцев) и "gay marriage" (однополые браки). Использование же запроса "Romney" аналогичного эффекта не дает.

Комментируя такую "дискриминацию", в компании Google заявили, что намеренно никаких различий в алгоритмы обработки запросов о Ромни и Обаме не вносили. Предположительно, курьез объясняется тем, что пользователи чаще ищут упоминания Обамы в сопряжении с указанными острыми темами внешней и внутренней политики США.

Между тем это уже не первый случай, когда Google подозревают в предвзятом отношении к президентской гонке 2012 года. В октябре обнаружилось, что фотография Ромни выдается в результате поиска картинок по запросу "completely wrong" (полностью неверно). Ранее же, в 2011 году, Google пришлось публично заявить, что она не заключала с Обамой сделку о ведении его рекламной кампании.