ТОП-10 (5 ноября)

Система защиты прав потребителей на рынках финуслуг будет реформирована

Суд обязал обнародовать соглашения о торговле "парниковыми" квотами с Японией и Испанией

Минфин предлагает налоговой и таможне совместно контролировать импорт

Рост добычи «Черноморнефтегаза» позволит сэкономить Украине 50 млн долл.

Поступления в госбюджет за 10 месяцев составили 73% от годового плана

Псевдочернобыльцы получили из госбюджета более 63 млн грн

“Метинвест” назначил нового гендиректора Авдеевского коксохима

Только треть украинцев регулярно делают сбережения – НАБУ

Курс евро упал до двухмесячного минимума

Австралийский суд признал вину S&P в обмане инвесторов перед кризисом

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Система защиты прав потребителей на рынках финуслуг будет реформирована

Кабинет министров Украины одобрил Стратегию реформирования системы защиты прав потребителей на рынках финансовых услуг на 2012-2017 годы.

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, соответствующее распоряжение принято на заседании правительства 31 октября 2012 года.

Стратегия разработана Рабочей группой по вопросам подготовки предложений по направлениям и содержанию реформы в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг и повышению уровня финансовой осведомленности населения Украины, которая была создана по инициативе 19 общественных объединений и профессиональных ассоциаций финансовых учреждений.

Стратегией предлагается включить нормы по обеспечению защиты прав потребителей финансовых услуг в качестве неотъемлемой части в законодательную и нормативную базу регулирования рынков финансовых услуг, повысить уровень информационной прозрачности и требований по раскрытию информации на рынках финансовых услуг, создать эффективный и доступный механизм урегулирования споров между поставщиками и потребителями финансовых услуг по защите прав последних, расширить доступ потребителей к финансовым услугам через обеспечение возможности свободного выбора и пр.

Принятие Стратегии обеспечит реализацию комплекса мероприятий, которые будут способствовать повышению благосостояния граждан за счет полноценного, сознательного и осмотрительного использования возможностей, которые предлагаются рынками финансовых услуг, снизят социальную нагрузку на государственные финансы в части здравоохранения и пенсионного обеспечения, а также будут способствовать ликвидации проявлений недобросовестного поведения на рынках финансовых услуг в Украине в отношении потребителей – физических лиц.

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Суд обязал обнародовать соглашения о торговле "парниковыми" квотами с Японией и Испанией

Киевский административный суд обязал Государственное агентство по экологическим инвестициям (ГАЭИ) обнародовать международные соглашения о торговле квотами на выбросы парниковых газов, подписанные с Японией и Испанией в 2009 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального экологического центра Украины.

Как следует из сообщения, инициатором судебного процесса выступил центр «Правовая аналитика», эксперты которого, ссылаясь на нормы международного права и Закона Украины «Об информации», утверждают, что международные соглашения в сфере защиты окружающей среды являются экологической информацией и не могут быть отнесены к информации с ограниченным доступом. Кроме того, соглашения о продаже квот предполагают привлечение инвестиций для реализации различных экологических проектов.

В сообщении также приводятся данные, согласно которым Украина и Япония в рамках торговли квотами на выбросы согласовали более чем 500 экологических проектов общей стоимостью 3,813 млрд грн.

«Вместе с тем, все проекты вместе помогают уменьшить выбросы в Украине только на 0,03%, что не оправдывает потраченных 3,8 млрд грн. Одна из причин, почему Украине не удается достичь эффективных результатов в сфере внедрения проектов «зеленых инвестиций», - непрозрачность подписания договоров, выбора исполнителей проектов и использования средств», - говорится в сообщении Национального экологического центра.

Напомним, 18 марта 2009 года Украина подписала с Японией договор о продаже 30 миллионов единиц своих квот на выброс углекислого газа. В октябре 2011 года участие Украины в международной торговле выбросами парниковых газов было временно приостановлено. В прошлом году, по подсчетам ООН, в мире было выработано 30,8 млрд тонн углекислого газа и других вредных веществ.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2012 года Государственное агентство экологических инвестиций Украины согласовало с Японией использование 3 млрд 813 грн зеленых инвестиций на реализацию ряда проектов в Украине. Как заявлял тогда министр экологии и природных ресурсов Эдуард Ставицкий, эти средства предполагалось использовать для реализации более 500 проектов в разных регионах Украины. Среди них проекты, касающиеся капитального ремонта социальных объектов (объекты определяла японская сторона), один из проектов предусматривает реконструкцию шахты в Луганской области. Также есть проект по реконструкции и развитию МДЦ «Артек» (на сумму 194 млн грн).

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Минфин предлагает налоговой и таможне совместно контролировать импорт

Министерство финансов Украины вынесло на всеобщее обсуждение проект приказа о порядке взаимодействия органов Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы при осуществлении контроля над импортными операциями. Документ опубликован на официальном сайте Минфина.

Согласно проекту приказа, Госналогслужбе и Гостаможслужбе предлагается в месячный срок разработать протокол обмена информацией об импортных операциях, а также разработать систему оценки рисков при осуществлении импортных операций с возможностью инициировать запросы о подтверждении или опровержении сомнительных данных и последующей координацией совместных действий.

Обмен информацией, как предполагается в проекте приказа Минфина, осуществляется на уровне Главного управления налоговой милиции и таможенным органом, в компетенцию которого входит контроль, координация и направление деятельности таможенных органов в сфере борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил.

Помимо обмена общей информацией и оценками рисков, предполагается также совместное проведение таможенных осмотров, осмотров территорий и помещений складов временного хранения, направление совместных запросов в компетентные органы других государств, где зарегистрированы отправители грузов или осуществлялось таможенное оформление товаров. Ответственными за внедрение и использование предлагаемой Минфином схемы совместной работы назначены главы региональных управлений налоговой милиции и руководители таможенных органов.

Как сообщал УНИАН, в мае 2012 года Государственные налоговая и таможенная службы подписали соглашение об информационном сотрудничестве для усиления борьбы с уклонением от налогообложения предприятий, занимающихся внешнеэкономической деятельностью (ВЭД). По словам главы ГНСУ Александра Клименко, реализация соглашения позволит только в текущем году увеличить поступления от налоговой службы на 1 млрд грн.

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Рост добычи «Черноморнефтегаза» позволит сэкономить Украине 50 млн долл.

Применение новых технологий в ремонте скважинного фонда и ввод в эксплуатацию новой современной самоподъёмной буровой установки (СПБУ) "Петр Годованец" позволило увеличить добычу природного газа Государственным акционерном обществом «Черноморнефтегаз» на шельфе Черного моря.

Об этом УНИАН сообщили в компании.

Общая добыча ГАО за 10 месяцев текущего года составила 947 миллионов кубометров природного газа. По сравнению с январем-октябрем прошлого года она выросла на 14,8%, или на 122 миллиона кубометров, говорится в соощении компании.

По словам заместителя председателя правления ГАО «Черноморнефтегаз» Александра Кацубы, основной прирост был получен за счет активных работ на шельфе: дообустройство Штормового и Архангельского месторождений, капитальный ремонт скважин на Голицынском месторождении, а также ввода в строй новой СПБУ «Петр Годованец».

Рост добычи в 122 млн. куб. метров газа равноценен экономии более 50 млн долл. путем замещения импортного природного газа, стоимость которого сегодня равна 425 долл за 1000 куб м. При этом первая высокотехнологичная СПБУ ("Петр Годованец" – ред.) начала работу только 1 июня этого года, вторая современная СПБУ ("Независимость" – ред.) приступит к работе в декабре.

"В результате, добыча газа в 2012 году планируется на уровне 1,17 млрд кубометров, а в следующем – уже 1,65 млрд кубометров. Рост в 500 миллионов кубометров, что составляет четверть годового потребления газа в Крыму, будет осуществляться за счет продолжения освоения Одесского и Безымянного месторождений газа с использованием высокотехнологичных СПБУ", - отметил Александр Кацуба.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма «Черноморнефтегаз» разрабатывает 3 газоконденсатных, 6 газовых и 1 нефтяное месторождение.

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Поступления в госбюджет за 10 месяцев составили 73% от годового плана

Поступления в Государственный бюджет Украины по итогам января-октября составили 273,4 млрд грн (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета), что составляет 73% от планового показателя в 373,960 млрд грн на весь 2012 год. Это следует из данных, обнародованных на сайте Государственной казначейской службы Украины.

Доходы общего фонда госбюджета за десять месяцев т.г. составили 230,6 млрд грн, что составляет 71,6% от запланированного на 2012 год показателя в 322,227 млрд грн.

По информации Госказначейства, доходы госбюджета, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличились на 8,5%, в т.ч. доходы общего фонда - на 8,9%.

В специальный фонд государственного бюджета Украины за январь-октябрь 2012 поступило 42,8 млрд грн (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета) при годовом плане 51,733 млрд грн.

За десять месяцев 2012 года возмещено НДС на сумму 39,6 млрд грн, в том числе в автоматическом режиме - 19,9 млрд грн.

Справка УНИАН. Согласно действующей редакции Закона «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), доходы бюджета планируются на уровне 373,960 млрд грн, в т.ч. доходы общего фонда - 322,227 млрд грн, расходы - 405,928 млрд грн, в частности, расходы общего фонда - 352,824 млрд грн.

Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год запланирован на уровне 31,130 млрд грн, в т.ч. дефицит общего фонда - 27,245 млрд грн.

Бюджет рассчитан, исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%, курса гривни - 8 грн за один доллар.

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Псевдочернобыльцы получили из госбюджета более 63 млн грн

Специалисты Государственной финансовой инспекции Украины провели ревизии в Пенсионном фонде Украины, в результате которых выяснилось, что более 63 млн грн пенсий и доплат к пенсиям было выплачено людям, чей статус чернобыльцев не подтвержден.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.

Согласно сообщению, проверки проводились на основании обращения Пенсионного фонда Украины, согласно отчетности которого на 01.01.2012 общее количество пострадавших от Чернобыльской катастрофы составляло 866 тыс. человек. Специалисты Госфининспекции проконтролировали 98,3% от общего количества пенсионных дел «чернобыльцев». В 1575 случаях статус участника ликвидации аварии на ЧАЭС и пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы не был подтвержден. Наиболее распространенными нарушениями являются несоответствие медицинской документации, использование решений судов, базирующихся на неподтвержденной информации, предоставление статуса пострадавших гражданам, которые фактически находились за пределами зоны отчуждения или вообще за пределами Украины.

Информация о выявленных нарушениях направлена в правоохранительные органы, возбуждено 161 уголовное дело, 507 граждан лишены статуса чернобыльца на основании решений комиссий по спорным вопросам определения статуса пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС при Министерстве социальной политики Украины, а также при местных облгосадминистрациях.

Как сообщал УНИАН, президент ВОО «Союз Чернобыль Украины» Юрий Андреев утверждал, что у 30% инвалидов-«чернобыльцев» отсутствуют документы, дающие право на получение «чернобыльской» пенсии. Вместе с тем, за последние годы в Украине появилось порядка 4 тыс. новых участников ликвидации аварии, в основном в Киевской области, что дает основания говорить о злоупотреблениях. При этом вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко заявлял, что категория инвалидов-чернобыльцев в Украине по социальной линии обеспечена сравнительно хорошо.

В ноябре 2011 года «чернобыльцы» провели акцию протеста у здания правительства, требую предусмотреть в госбюджете на 2012 год средства на их пенсии в полном объеме, а также выполнить решения судов относительно законных выплат. В результате Кабмин принял постановление «О повышении уровня социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» (№1210 от 23 ноября 2011 года), согласно которому средний размер пенсий участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС составил: для инвалидов I группы — 5439,52 грн, II группы - 5128,73 грн, III группы - 3941,53 грн. Гарантированные минимумы выплат для инвалидов-ликвидаторов составили: для инвалидов I группы - 2399,7 грн, II группы - 2147,1 грн, III группы - 1894,50 грн.

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“Метинвест” назначил нового гендиректора Авдеевского коксохима

Генеральным директором Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) с 5 ноября назначен Муса Магомедов, сообщает пресс-служба группы «Метинвест», в которую входит Авдеевский коксохим.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято наблюдательным советом «АКХЗ» 2 ноября 2012 года. Полномочия Геннадия Власова в должности генерального директора прекращены в связи с выходом на пенсию.

В сообщении отмечается, что М. Магомедов с 2005 года работал на руководящих должностях «Запорожкокса», с 2009 года - в должности генерального директора предприятия. 2 ноября текущего года набсовет ПАО "Запорожкокс" уволил М.Магомедова с должности гендиректора предприятия по согласию сторон, поручив исполнять эти обязанности его первому заместителю по производству – главному инженеру Валерию Рубчевскому.

Справка УНИАН. ПАО «Авдеевский коксохимический завод» - крупнейшее в Европе высокотехнологичное коксохимическое предприятие. На заводе выпускается около 30 видов продукции, основной из которых является кокс для металлургии. АКХЗ входит в Дивизион угля и кокса Группы "Метинвест".

«Метинвест» — вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.

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Только треть украинцев регулярно делают сбережения – НАБУ

Только треть украинцев стараются регулярно откладывать определенную сумму денег, при этом 41% граждан, делающих сбережения, крайне недовольны суммой средств, которую им удается отложить, из них 64% откладывают менее 550 гривен в месяц, и только 5% - свыше 1 100 гривен.

Об этом говорится в сообщении Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) со ссылкой на исследование «Отношение к сбережениям» («The savings behavior: country overview»), которое проводилось в течение августа-сентября 2012 года при поддержке Erste Group. В его рамках было опрошено 500 респондентов в возрасте от 15 лет в украинских городах с населением более 100 тысяч жителей.

Согласно предоставленной информации, в среднем украинец, который заботится о своем финансовом будущем, ежемесячно откладывает 488 гривен.

Наши соотечественники традиционно предпочитают наличные «под матрацем». Таких 51%.

Популярность банковских продуктов распределилась так: 27% опрошенных хранят свои средства на карточных счетах, 17% - на депозитах и только 7% - на текущих счетах.

По данным Национального банка Украины, объем депозитов граждан Украины с начала года вырос на 44 млрд грн, или на 14,2%, и по состоянию на 1 октября 2012 года составил 354,391 млрд грн. Большинство банковских сбережений размещены на депозитных счетах сроком от 1 до 2 лет - 36,95%, на срок до 1 года приходится 33,72%, на депозитах «по требованию» - 22,34%, на счетах сроком более 2 лет – 6,98%.

Интересно, что 67% украинцев откладывают средства на черный день. 45% таким образом пытаются накопить деньги на дорогие покупки или ремонт, 30% - на отдых, 22% - для будущих покупок, на которые им пока не хватает средств, 20% таким образом заботятся о пенсионном обеспечении, и только 8% экономят для инвестирования в собственный бизнес.

Как сообщал УНИАН, 31 октября по инициативе Независимой ассоциации банков Украины и немецкого банка развития KfW и при поддержке НБУ в Украине стартовал Всемирный день сбережений, к которому присоединились уже около 20 банковских учреждений – членов НАБУ.

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Курс евро упал до двухмесячного минимума

Падение обменного курса евро относительно ведущих мировых валют почти до 2-месячного минимума произошло сегодня на финансовых рынках, сообщает ИТАР-ТАСС. Согласно сообщению, за один евро в ЕС давали 1,281 доллара.

Тем самым за сегодняшнюю неполную торговую сессию единая европейская валюта потеряла 0,42% стоимости по сравнению с американской.

"Зона евро ЕС остается наиболее уязвимым сектором мирового финансового рынка и первая испытывает на себе негативные последствия нынешнего всплеска напряженности в мировой экономике, который вызван неопределенностью результатов назначенных на ближайший вторник президентских выборов в США, а также предстоящей передачей власти в Китае, - отметил один из представителей лондонского Сити. - На нынешнее падение курса евро повлияли и специфические проблемы, связанные с еврозоной. Так, на текущей неделе парламент Греции голосует по новому пакету мер жесткой экономии, а министры финансов еврозоны приступили к переговорам по размеру бюджета ЕС на предстоящее семилетие".

"Кризис еврозоны вновь вернулся в мировую повестку дня", - заметил собеседник корреспондента ИТАР-ТАСС.

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Австралийский суд признал вину S&P в обмане инвесторов перед кризисом

Федеральный суд Австралии признал вину рейтингового агентства Standard & Poor's в обмане и введении в заблуждение инвесторов в 2006 году. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на решение инстанции.

В октябре прошлого года двенадцать австралийских городов (еще один муниципалитет ведет тяжбу самостоятельно) подали в суд на S&P, утверждая, что агентство обмануло их, присвоив высший рейтинг "ААА" ценным бумагам Constant Proportion Debt Obligation (CPDO), купленным в 2006 году.

Аналитики S&P уверяли, что риск дефолта по этим облигациям составляет менее процента, однако через несколько месяцев бумаги обесценились на 90 процентов, а власти потеряли на своих вложениях 16,6 миллиона долларов.

Суд признал, что выставление высшего рейтинга облигациям было обманчивым. Судья Джейн Джэгот (Jayne Jagot) решила, что нидерландский банк ABN Amro, который организовал выпуск CPDO, был заинтересован в таком решении S&P. Суд постановил, что общий ущерб австралийских городов от действий организаторов выпуска облигаций и кредитного агентства составил более 31 миллиона долларов. S&P отрицает свою вину; агентство пообещало обжаловать решение.

Постановление австралийского суда стало первым признанием вины рейтингового агентства в намеренно обманчивом выставлении чересчур высокого рейтинга. Как отмечает The Financial Times, это станет отправной точкой для аналогичных судов в Европе и, в частности, в Великобритании.

Действия агентств, которые могли завышать рейтинги ценных бумаг, как предполагается, стали одной из причин финансового кризиса 2008 года, когда многие выпуски облигаций с рейтингами "ААА" обесценились в краткие сроки. В итоге многие инвесторы потеряли свои вложения и обанкротились.

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