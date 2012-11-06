Cегодня США изберут президента. Кроме того, пройдут выборы в конгресс

6 ноября в США состоятся президентские выборы

Американские избиратели сегодня примут решение о том, кто из кандидатов в президенты - действующий глава государства, демократ Барак Обама, или экс-губернатор Массачусетса, республиканец Митт Ромни, - займет Белый дом на ближайшие четыре года, передает РИА «Новости».

Согласно Конституции США, "ни одно лицо, кроме гражданина по праву рождения" не может быть избрано на должность президента. Не может быть избрано на эту должность какое-либо лицо, не достигшее возраста 35 лет и не прожившее в течение 14 лет в Соединенных Штатах.

Помимо президентских выборов, сегодня в США пройдут выборы в конгресс, на которых американцы выберут полный состав палаты представителей и треть сената, выборы губернаторов 11 штатов, а также референдум о государственном статусе американской территории Пуэрто-Рико и референдумы по различным вопросам и законам.

Как ожидается, в выборах примут участие порядка 90 из 330 миллионов граждан США.

Президентские выборы проводятся в первый вторник после первого понедельника ноября високосного года. Формально президент США избирается коллегией выборщиков. В настоящее время в ее состав входят 538 человек. Каждый штат располагает количеством выборщиков, равным количеству конгрессменов и сенаторов в Конгрессе США. Кроме того, трех выборщиков направляет на коллегию Федеральный округ Колумбия. В первый понедельник после второй среды декабря того же года выборщики собираются в столицах своих штатов, если только иное место проведения голосования не определено легислатурами штатов. Как правило, они голосуют за кандидатов своей партии. Случаи отступления от этого правила крайне редки.

Для победы кандидатам требуется набрать большинство голосов выборщиков (270). В том случае, если кандидаты не наберут большинства голосов выборщиков, применяется экстраординарная процедура избрания президента, предусмотренная XII поправкой к Конституции США.

Согласно XII поправке к Конституции, президента избирает Палата представителей Конгресса США из числа трех кандидатов, набравших наибольшее число голосов.

В истории США экстраординарная процедура избрания президента применялась в 1824 году.

Последняя стадия президентских выборов - инаугурация. Вновь избранный президент вступает в должность в полдень 20 января следующего после проведения выборов года (поправка XX к Конституции).