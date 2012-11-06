Порошенко заявляет, что уйдет с министерской должности в парламент

Министр экономики Петр Порошенко, который выиграл парламентские выборы в мажоритарном округе, заявляет, что уйдет работать в Верховную Раду.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

«Я, конечно, буду в парламенте, потому что я очень уважаю волеизъявление почти 74-х тысяч жителей Винницы. Я горжусь, что я как самовыдвиженец набрал наибольшее количество голосов, и перед каждым избирателем я чувствую ответственность», - отметил П.Порошенко.

При этом он отметил, что не будет ни в большинстве, ни в оппозиции. «Я буду с Украиной», - сказал П.Порошенко.

Как сообщал УНИАН, в округе № 12 (Винница) по мажоритарной системе победителем на выборах стал самовыдвиженец П.Порошенко – 71,52% голосов избирателей.