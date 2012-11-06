ДАЙДЖЕСТ СМИ за 6 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «ТОП-5 «сокращающихся» украинских банков в 2012-м» пишет: среди банков 1-ой и 2-ой группы в течение девяти месяцев текущего года быстрее всего активы сокращались у финучреждений с иностранным капиталом...

http://delo.ua/finance/top-5-sokraschajuschihsja-ukrainskih-bankov-v-2012-m-189120/

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«Дело» в публикации «У украинцев получается откладывать не больше 500 гривен в месяц» пишет: 76% украинцев считают личные сбережения «очень важными» и «скорее важными»…

http://delo.ua/finance/u-ukraincev-poluchaetsja-otkladyvat-ne-bolshe-500-griven-v-mesjac-189170/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Дмитрий Фирташ удобряет почву», в котором пишет: Дмитрий Фирташ увеличил свои шансы на получение контроля над "Сумыхимпромом" - крупнейшим в Украине заводом по производству фосфатных удобрений. 5 ноября было объявлено о санации предприятия, в ходе которой четыре из пяти мест в комитете кредиторов получили компании, аффилированные с бизнесменом. А для других кредиторов места в комитете не нашлось…

http://www.kommersant.ua/doc/2060991

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Конфликты развели по комиссиям», в котором пишет: после создания Таможенного союза большинство полномочий по урегулированию постоянно возникающих конфликтов с участием украинских предприятий перешло к Евразийской экономической комиссии, которая теперь устанавливает единые нормы доступа иностранных товаров на рынки России, Белоруссии и Казахстана. Это фактически лишило украинских производителей возможности решать конфликты на двустороннем уровне - теперь все чаще надо будет подключать наднациональный орган Таможенного союза, обращаться в арбитраж в рамках страны СНГ или даже привлекать специалистов ВТО…

http://www.kommersant.ua/doc/2060985

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«Сегодня» в публикации «Дешевый газ будет через 6 лет» пишет: Международное энергетическое агентство подсчитало - чтобы отказаться от российского газа, Украине нужно 18 лет и 207 млрд долл. инвестиций…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Deshevyy-gaz-budet-cherez-6-let.html

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Также «Сегодня» в публикации «Обама VS Ромни: чего ждать Украине от нового президента США» пишет: демократ Обама принесет миру войну, а победа республиканца Ромни - поддержку украинской оппозиции…

http://www.segodnya.ua/world/Obama-VS-Romni-chego-zhdat-Ukraine-ot-novogo-prezidenta-SSHA.html

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Российские СМИ

«Известия» в публикации «Россию могут выгнать из Совета Европы из-за Минобороны» пишут: чиновники ведомства не исполнили десятки решений Европейского суда по правам человека, который обязал Россию обеспечить военнослужащих жильем…

http://izvestia.ru/news/539030

(УНИАН)