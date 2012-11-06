Путин сменил главу Минобороны России, где разгорелся коррупционный скандал

Москва. Президент РФ Владимир Путин сменил главу Министерства обороны России, где на прошлой неделе разгорелся коррупционный скандал.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, В.Путин отправил в отставку министра обороны Анатолия Сердюкова и назначил на этот пост Сергей Шойгу, ранее занимавшего пост губернатора Московской области.

«Учитывая обстановку, которая сложилась вокруг Министерства обороны, для того, чтобы создать условия для объективного расследования всех вопросов, которые возникли в этой связи, мной принято решение освободить министра обороны Сердюкова Анатолия Эдуардовича от занимаемой должности», - сказал В.Путин.

При этом он отметил, что в последние годы был сделано немало для развития Вооруженных сил России и повышения социальных стандартов военных.

На прошлой неделе, Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило пять уголовных дел по фактам мошенничества при реализации недвижимости, земельных участков и акций, принадлежащих ОАО «Оборонсервис», подконтрольного Министерству обороны.

Предварительный ущерб от реализации только восьми объектов недвижимости составил более 3 млрд рублей.

В рамках уголовного дела о мошенничестве с государственным имуществом Минобороны РФ задержаны двое подозреваемых.