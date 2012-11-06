Матвеев освобожден от должности замдиректора «Укрспецторга»

Кабинет министров своим распоряжением №860 от 5 ноября 2012 года освободил Анатолия Матвеева от должности заместителя директора государственного специализированного предприятия «Укрспецторг».

Текст распоряжения обнародован на правительственном портале.

Согласно документу, А.Матвеев уволен в связи с его заявлением.

Справка УНИАН. ГСП «Укрспецторг» создано в феврале 2009 года для продажи избыточного военного имущества. Предприятию предоставлены полномочия по реализации на внутреннем рынке военного имущества, пригодного для дальнейшего использования, но не применяемого в повсеместной деятельности войск, и избыточного военного имущества.

Кабинет министров постановлением №888 от 1 октября т.г. выделил 5 млн грн для формирования уставного капитала предприятия «Укрспецторг».

С 6 августа 2012 г. должность директора ГСП «Укрспецторг» занимает Анатолий Петренко.