Президентские выборы в США могут не закончиться подсчетом голосов

Во вторник, 6 ноября, десятки миллионов американцев решают, переизбрать ли им действующего президента, демократа Барака Обаму, или выбрать нового лидера – республиканца Митта Ромни. Последние опросы показывают, что соперники идут практически вровень, передает ВВС.

Голосование началось в штатах на Восточном побережье США, где к полуночи по лондонскому времени (2 часа ночи по киевскому времени) станут известны результаты. В небольшой деревушке Диксилл Нотч в Нью-Гемпшире после полуночи уже были подсчитаны первые итоги. Обама и Ромни получили по 5 голосов каждый.

Выборы должны поставить точку в жестком противостоянии демократа Обамы и республиканца Ромни. Кампания началась два года назад и стоила более 2 млрд долларов.

По данным опросов, президент Обама с минимальным перевесом обходит по популярности республиканца в ключевых штатах.

30 миллионов избирателей уже проголосовали либо досрочно, либо по открепительным удостоверениям, что предусмотрено законодательством более 30 штатов.

Президент Обама уже проголосовал в Чикаго, который считает своим родным городом. Таким образом он стал первым в истории США кандидатом в президенты, проголосовавшим досрочно. Ожидается, что Митт Ромни проголосует в Бельмонте, штат Массачусетс.

Исход голосования будет решен коллегией выборщиков. Каждый штат представляют выборщики, число которых пропорционально количеству жителей. Кандидат, получающий 270 голосов, становится хозяином Белого дома.

Некоторые эксперты опасаются, что подсчетом голосов на президентских выборах в Огайо дело не закончится. Начнутся судебные тяжбы, и исход выборов будет решаться в судах.

Ожидается, что во вторник Митт Ромни сделает последний рывок в штате Огайо, выступая в Питтсбурге, Пенсильвании и Кливленде. Вечер и ночь он проведет в Бостоне.

Обама проведет ночь на среду в своем в штабе в Чикаго.

Кроме того, в некоторых штатах во вторник, 6 ноября, в ряде штатов также проходят выборы губернаторов. Кроме того, состав американского сената должен обновиться на треть, палата представителей обновится полностью.

Ожидается, что контроль в палате представителей удержат республиканцы, в то время как в сенате вновь будут доминировать демократы.