Анонс на 7 ноября

* III Форум Украины по вопросам конкуренции. Во время работы Форума состоится обсуждение актуальных для развития конкуренции тем, в частности: практические аспекты применения конкурентного законодательства, международный опыт расследования картелей; актуальные аспекты противодействия недобросовестной конкуренции, контроль за концентрациями и согласованными действиями. Откроет Форум первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский.

* Брифинг председателя Антимонопольного комитета Украины Василия Цушко, руководителя ФАС России Игоря Артемьева и ген.директора Федерального конкурентного ведомства Австрии Теодора Таннера.

* Состоится Первый Всеукраинский Форум корпоративных секретарей, организованный Агентством по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины и Правовой группой «Павленко и Побережнюк». Форум при поддержке Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и Европейской бизнес ассоциации.

* Состоятся пленарные заседания Верховной Рады Украины.

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета министров Украины. Запланировано проведение брифингов с участием: министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка, первого зам.министра обороны Александра Олейника и директора по инвестиционным проектам ОАО «Мотор Сич» Владимира Семенова.

* В рамках ІІ специализированной выставки «ЕвроСтройЭкспо-2012» состоится круглый стол на тему: «Строительная отрасль - путь выхода экономики из кризиса».Приглашены: председатель совета директоров Украинской Строительной Ассоциации Лев Парцхаладзе; глава Всеукраинского Союза Ученых-Экономистов Александр Кендюхов; технический директор ПАО «Бетонмаш» г.Славянск Олег Гавриленко; ген.директор ООО «Валькирия» Алексей Сатов; ген.директор ООО "Астор-групп" Юрий Цибульник и др.

* В Фонде государственного имущества состоится конкурс по продаже 94,48% акций ПАО «Харьковская ТЭЦ-5». На конкурс допущены обе компании, подавшие заявки: ООО «Газконтиненталь» и ООО «Укристгаз».

* Пресс-конференция на тему: "Интернет и деньги: как воспользоваться новыми возможностями". Участники: ген.директор WebMoney Украина Алексей Титов; президент компании Imena.UA Александр Ольшанский; ген.директор платежной системы MoneXy Юрий Чайка, председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский; научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций Дмитрий Науменко.

* Круглый стол на тему: «Экономизация внешней политики Украины: стратегические и тактические задачи». Организатор - Национальный институт стратегических исследований. Вопросы: Концептуальные задачи экономической дипломатии в Украине. Проблемы взаимодействия государственных учреждений с деловыми кругами в реализации задач экономической дипломатии. Приоритетные задачи институционального и кадрового обеспечения экономизации внешней политики Украины.

* В рамках Х Международного водного форума "AQUA UKRAINE-2012" состоится "Шоу экскаваторов" от Киевводоканала. Водители-виртуозы Общества продемонстрируют мастерство управления тяжелой техникой для аварийных работ. Киевводоканал представит новую автоматизированную линию поверки счетчиков и услуги дочернего предприятия "Водоканал-сервис". Заст.ген.директора ПАО "АК" Киевводоканал" по юридическим вопросам и инвестиций Вита Струкова выступит на научно-практической конференции" Вода и окружающая среда" с докладом "Реалии требований действующего законодательства Украины в сфере контроля качества питьевой воды".

* Состоится официальное открытие выставки новейших новогодних трендов 2013 года: "Christmas Emotions". На выставке будут представлены тенденции грядущих рождественских и новогодних праздников - мода для елок, впервые в Украине будут продемонстрированы эко-елка, механическая и шоколадная елки, елка Да Винчи, этно-елка, вдохновленная картинами Екатерины Билокур и др. Также будут представлены уникальные елочные игрушки ручной работы; новогодняя флористика — идеи оформления стола и подарков, презентации партнеров — кондитерской «Волконский», магазинов Ferrari Store и Bambini Felici, дистрибьютора кофе Pellini и Lucaffe в Украине. Состоится светская вечеринка с участием VIP гостей и их детей. В программе: предновогодний детский мастер-класс; шоу-программа с живой музыкой; лотерея с уникальными лотами и подарками. Ведущий - Иван Городецкий. Организатор мероприятий: Цветочный кутюрье LoraShen.

* Круглый стол на тему: «Страхование жизни». Вопросы: Как выбрать надежную страховую компанию; На какой срок целесообразнее всего оформлять полис страхования жизни и почему?; В какой валюте стоит страховать свою жизнь? и др. Приглашены: председатель правления компании СЕБ Лайф Ермек Кадырбаев; зам.ген.директора СК «Алико-Украина» Димитр Крысанов; председатель правления компании «ГРАВЕ УКРАИНА Страхование жизни» Наталья Базилевская; президент ЛСОУ Наталия Гудыма; директор департамента информационной политики ЛСОУ Ирина Денисова.

* При участии председателя КГГА Александра Попова и мэра Вены Михаэля Хойпля состоится торжественная церемония открытия Дней Вены в Киеве.

* В рамках Дней Вены в Киеве начнет работу бизнес-форум «Киев - Вена», посвященный вопросам развития двух столиц, городских технологий и стратегий. В открытии примут участие: председатель КГГА Александр Попов, мэр города Вена Михаэль Хойпль, президент Венской торговой палаты Бригитте Янк. Одновременно с бизнес-форумом будет работать выставка «Вена Ноу-хау: городские технологии и стратегии», на которой будут представлены инновационные решения руководства австрийской столицы.

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